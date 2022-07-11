https://ria.ru/20220711/siguta-1801617412.html
На главу администрации Мелитопольского района Запорожья совершили покушение
На главу администрации Мелитопольского района Запорожья совершили покушение - РИА Новости, 11.07.2022
На главу администрации Мелитопольского района Запорожья совершили покушение
Совершена попытка покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, он не пострадал, сообщил замначальника ГУ МВД по... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T09:26
2022-07-11T09:26
2022-07-11T11:12
специальная военная операция на украине
запорожская область
мелитополь
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Совершена попытка покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, он не пострадал, сообщил замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов."Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны", — написал Селиванов в своем Telegram-канале.Нападавшего застрелили при задержании. Утверждается, что он оказал сопротивление.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.
https://ria.ru/20220711/donbass-1801248707.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, мелитополь, украина
09:26 11.07.2022 (обновлено: 11:12 11.07.2022)
На главу администрации Мелитопольского района Запорожья совершили покушение
На главу администрации Мелитопольского района Запорожья Андрея Сигуту совершили покушение