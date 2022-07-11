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СМИ сообщили, что президент Шри-Ланки не покидал страну - РИА Новости, 11.07.2022
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СМИ сообщили, что президент Шри-Ланки не покидал страну
СМИ сообщили, что президент Шри-Ланки не покидал страну - РИА Новости, 11.07.2022
СМИ сообщили, что президент Шри-Ланки не покидал страну
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, объявивший об уходе в отставку с 13 июля, вопреки ранее опубликованной СМИ информации не уезжал за границу и все еще... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T18:43
2022-07-11T18:45
в мире
готабая раджапакса
шри-ланка
политический кризис в шри-ланке
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БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, объявивший об уходе в отставку с 13 июля, вопреки ранее опубликованной СМИ информации не уезжал за границу и все еще находится в стране, сообщает информационное агентство ANI со ссылкой на спикера парламента Шри-Ланки Махинду Япу Абеивардену, выступающего в качестве официального представителя президента.Ранее Абеивардена заявил в интервью британским СМИ, что президент выехал за рубеж, находится в одной из соседних стран и прибудет обратно в Шри-Ланку 13 июля."Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса все еще в стране, я сделал ошибку в интервью", - сообщил Абеивардена. Он подтвердил, что премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе тоже все еще находится в стране, сообщает агентство.Газета Daily Mirror также сообщила со ссылкой на источник в вооруженных силах Шри-Ланки, что Раджапакса находится в стране и что после захвата его резиденции протестующими в субботу он провел двое суток на корабле военно-морских сил Шри-Ланки в море, в пределах территориальных вод страны. Газета сообщает, что утром в понедельник президент провел встречу с командующими трех видов вооруженных сил Шри-Ланки: сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил, на которой также присутствовал начальник Штаба обороны Шри-Ланки. Daily Mirror пишет, что президент уйдет в отставку 13 июля и в конце текущей недели отправится за границу.Ранее столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие захватили дворец президента. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.
https://ria.ru/20220711/rezidentsiya-1801655477.html
https://ria.ru/20220710/shri-lanka-1801554689.html
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в мире, готабая раджапакса, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке
18:43 11.07.2022 (обновлено: 18:45 11.07.2022)
 
СМИ сообщили, что президент Шри-Ланки не покидал страну

Президент Шри-Ланки Раджапакса после объявления об отставке остался в стране

© AP Photo / Pool/Andy BuchananПрезидент Шри-Ланки Готабая Раджапакса
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Pool/Andy Buchanan
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса. Архивное фото
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БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, объявивший об уходе в отставку с 13 июля, вопреки ранее опубликованной СМИ информации не уезжал за границу и все еще находится в стране, сообщает информационное агентство ANI со ссылкой на спикера парламента Шри-Ланки Махинду Япу Абеивардену, выступающего в качестве официального представителя президента.
Ранее Абеивардена заявил в интервью британским СМИ, что президент выехал за рубеж, находится в одной из соседних стран и прибудет обратно в Шри-Ланку 13 июля.
Сотрудники службы безопасности возле резиденции премьер-министра Шри-Ланки - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
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Резиденцию премьера Шри-Ланки превратили в импровизированный музей
"Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса все еще в стране, я сделал ошибку в интервью", - сообщил Абеивардена. Он подтвердил, что премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе тоже все еще находится в стране, сообщает агентство.
Газета Daily Mirror также сообщила со ссылкой на источник в вооруженных силах Шри-Ланки, что Раджапакса находится в стране и что после захвата его резиденции протестующими в субботу он провел двое суток на корабле военно-морских сил Шри-Ланки в море, в пределах территориальных вод страны. Газета сообщает, что утром в понедельник президент провел встречу с командующими трех видов вооруженных сил Шри-Ланки: сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил, на которой также присутствовал начальник Штаба обороны Шри-Ланки. Daily Mirror пишет, что президент уйдет в отставку 13 июля и в конце текущей недели отправится за границу.
Ранее столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие захватили дворец президента. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.
Протестующие в Коломбо - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
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В миреГотабая РаджапаксаШри-ЛанкаПолитический кризис в Шри-Ланке
 
 
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