17:49 11.07.2022 (обновлено: 18:04 11.07.2022)
В МИД выразили готовность сотрудничать с новым правительством Шри-Ланки
МИД: Россия готова сотрудничать с новым правительством Шри-Ланки
© AP Photo / Eranga JayawardenaПротестующие в Коломбо
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Протестующие в Коломбо. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва ожидает формирования нового правительства на Шри-Ланке и готова к сотрудничеству с ним, говорится в заявлении МИД РФ.
"Исходим из того, что события в Шри-Ланке являются ее внутренним делом. Рассчитываем, что дальнейшее развитие политических процессов в дружественной нам стране будет проходить в соответствии с ее конституцией и действующими законами. Ожидаем формирования нового правительства, готовы к сотрудничеству с ним", - говорится в заявлении на сайте министерства.
В МИД РФ подчеркнули, что надеются на скорейшую нормализацию обстановки и принятие новыми ланкийскими властями необходимых мер для преодоления кризисных явлений в национальной экономике.
Ранее спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена заявил, что лидеры политических партий страны на общем совещании приняли решение назначить выборы нового президента страны парламентом на 20 июля.
Столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие заняли дворец президента. Сам президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.