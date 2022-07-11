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В МИД выразили готовность сотрудничать с новым правительством Шри-Ланки - РИА Новости, 11.07.2022
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В МИД выразили готовность сотрудничать с новым правительством Шри-Ланки
В МИД выразили готовность сотрудничать с новым правительством Шри-Ланки - РИА Новости, 11.07.2022
В МИД выразили готовность сотрудничать с новым правительством Шри-Ланки
Москва ожидает формирования нового правительства на Шри-Ланке и готова к сотрудничеству с ним, говорится в заявлении МИД РФ. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T17:49
2022-07-11T18:04
шри-ланка
в мире
политический кризис в шри-ланке
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва ожидает формирования нового правительства на Шри-Ланке и готова к сотрудничеству с ним, говорится в заявлении МИД РФ."Исходим из того, что события в Шри-Ланке являются ее внутренним делом. Рассчитываем, что дальнейшее развитие политических процессов в дружественной нам стране будет проходить в соответствии с ее конституцией и действующими законами. Ожидаем формирования нового правительства, готовы к сотрудничеству с ним", - говорится в заявлении на сайте министерства.В МИД РФ подчеркнули, что надеются на скорейшую нормализацию обстановки и принятие новыми ланкийскими властями необходимых мер для преодоления кризисных явлений в национальной экономике.Ранее спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена заявил, что лидеры политических партий страны на общем совещании приняли решение назначить выборы нового президента страны парламентом на 20 июля.Столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие заняли дворец президента. Сам президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.
https://ria.ru/20220711/rezidentsiya-1801655477.html
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шри-ланка, в мире, политический кризис в шри-ланке, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:49 11.07.2022 (обновлено: 18:04 11.07.2022)
 
В МИД выразили готовность сотрудничать с новым правительством Шри-Ланки

МИД: Россия готова сотрудничать с новым правительством Шри-Ланки

© AP Photo / Eranga JayawardenaПротестующие в Коломбо
Протестующие в Коломбо - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Протестующие в Коломбо. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва ожидает формирования нового правительства на Шри-Ланке и готова к сотрудничеству с ним, говорится в заявлении МИД РФ.
"Исходим из того, что события в Шри-Ланке являются ее внутренним делом. Рассчитываем, что дальнейшее развитие политических процессов в дружественной нам стране будет проходить в соответствии с ее конституцией и действующими законами. Ожидаем формирования нового правительства, готовы к сотрудничеству с ним", - говорится в заявлении на сайте министерства.
Сотрудники службы безопасности возле резиденции премьер-министра Шри-Ланки - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11:38
Резиденцию премьера Шри-Ланки превратили в импровизированный музей
В МИД РФ подчеркнули, что надеются на скорейшую нормализацию обстановки и принятие новыми ланкийскими властями необходимых мер для преодоления кризисных явлений в национальной экономике.
Ранее спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена заявил, что лидеры политических партий страны на общем совещании приняли решение назначить выборы нового президента страны парламентом на 20 июля.
Столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие заняли дворец президента. Сам президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.
Пожар в доме премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викремесингхе в Коломбо - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
Вчера, 09:13
На Шри-Ланке задержали троих подозреваемых в поджоге дома премьера
 
Шри-ЛанкаВ миреПолитический кризис в Шри-ЛанкеРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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