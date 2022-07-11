https://ria.ru/20220711/shri-lanka-1801775401.html

В МИД выразили готовность сотрудничать с новым правительством Шри-Ланки

В МИД выразили готовность сотрудничать с новым правительством Шри-Ланки - РИА Новости, 11.07.2022

В МИД выразили готовность сотрудничать с новым правительством Шри-Ланки

Москва ожидает формирования нового правительства на Шри-Ланке и готова к сотрудничеству с ним, говорится в заявлении МИД РФ. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T17:49

2022-07-11T17:49

2022-07-11T18:04

шри-ланка

в мире

политический кризис в шри-ланке

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва ожидает формирования нового правительства на Шри-Ланке и готова к сотрудничеству с ним, говорится в заявлении МИД РФ."Исходим из того, что события в Шри-Ланке являются ее внутренним делом. Рассчитываем, что дальнейшее развитие политических процессов в дружественной нам стране будет проходить в соответствии с ее конституцией и действующими законами. Ожидаем формирования нового правительства, готовы к сотрудничеству с ним", - говорится в заявлении на сайте министерства.В МИД РФ подчеркнули, что надеются на скорейшую нормализацию обстановки и принятие новыми ланкийскими властями необходимых мер для преодоления кризисных явлений в национальной экономике.Ранее спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена заявил, что лидеры политических партий страны на общем совещании приняли решение назначить выборы нового президента страны парламентом на 20 июля.Столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие заняли дворец президента. Сам президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.

https://ria.ru/20220711/rezidentsiya-1801655477.html

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Кирилл Волков

шри-ланка, в мире, политический кризис в шри-ланке, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)