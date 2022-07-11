https://ria.ru/20220711/shri-lanka-1801767771.html

Спикер парламента Шри-Ланки назвал дату выборов нового президента

Спикер парламента Шри-Ланки назвал дату выборов нового президента - РИА Новости, 11.07.2022

Спикер парламента Шри-Ланки назвал дату выборов нового президента

Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена заявил в понедельник, что лидеры политических партий страны на общем совещании приняли решение назначить... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T17:22

2022-07-11T17:22

2022-07-11T17:22

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БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена заявил в понедельник, что лидеры политических партий страны на общем совещании приняли решение назначить выборы нового президента страны парламентом на 20 июля, сообщает интернет-версия газеты Daily Mirror."Лидеры партий приняли решение избрать нового президента 20 июля путем голосования в парламенте в соответствии с положениями Конституции", - заявил спикер парламента, чьи слова приводит издание.Махинда Япа Абеивардена сказал также, что было решено созвать парламент 15 июля и сообщить депутатам, что пост президента вакантен, как того требует конституция страны, говорится в сообщении."Выдвижение кандидатур на пост президента будет объявлено 19 июля, а 20 июля будет проведено голосование по избранию нового президента", - сказал он.Лидеры партий также решили сформировать правительство с участием всех партий при новом президенте, сообщает газета.В обычных условиях президент Шри-Ланки избирается на пять лет на всеобщих выборах, однако для досрочного перехода поста президента в особых условиях, в том числе при уходе президента в отставку до окончания срока полномочий, конституция страны предусматривает механизм избрания нового президента на остаток срока полномочий предыдущего путем парламентского голосования.

https://ria.ru/20220711/shri-lanka-1801661056.html

https://ria.ru/20220711/rezidentsiya-1801655477.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке, готабая раджапакса