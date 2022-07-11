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Спикер парламента Шри-Ланки назвал дату выборов нового президента - РИА Новости, 11.07.2022
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Спикер парламента Шри-Ланки назвал дату выборов нового президента
Спикер парламента Шри-Ланки назвал дату выборов нового президента - РИА Новости, 11.07.2022
Спикер парламента Шри-Ланки назвал дату выборов нового президента
Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена заявил в понедельник, что лидеры политических партий страны на общем совещании приняли решение назначить... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T17:22
2022-07-11T17:22
в мире
шри-ланка
политический кризис в шри-ланке
готабая раджапакса
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БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена заявил в понедельник, что лидеры политических партий страны на общем совещании приняли решение назначить выборы нового президента страны парламентом на 20 июля, сообщает интернет-версия газеты Daily Mirror."Лидеры партий приняли решение избрать нового президента 20 июля путем голосования в парламенте в соответствии с положениями Конституции", - заявил спикер парламента, чьи слова приводит издание.Махинда Япа Абеивардена сказал также, что было решено созвать парламент 15 июля и сообщить депутатам, что пост президента вакантен, как того требует конституция страны, говорится в сообщении."Выдвижение кандидатур на пост президента будет объявлено 19 июля, а 20 июля будет проведено голосование по избранию нового президента", - сказал он.Лидеры партий также решили сформировать правительство с участием всех партий при новом президенте, сообщает газета.В обычных условиях президент Шри-Ланки избирается на пять лет на всеобщих выборах, однако для досрочного перехода поста президента в особых условиях, в том числе при уходе президента в отставку до окончания срока полномочий, конституция страны предусматривает механизм избрания нового президента на остаток срока полномочий предыдущего путем парламентского голосования.
https://ria.ru/20220711/shri-lanka-1801661056.html
https://ria.ru/20220711/rezidentsiya-1801655477.html
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в мире, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке, готабая раджапакса
17:22 11.07.2022
 
Спикер парламента Шри-Ланки назвал дату выборов нового президента

Спикер парламента Шри-Ланки Абеивардена: выборы нового президента страны состоятся 20 июля

© AP Photo / Eranga JayawardenaПротестующие в Коломбо
Протестующие в Коломбо - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Протестующие в Коломбо. Архивное фото
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БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена заявил в понедельник, что лидеры политических партий страны на общем совещании приняли решение назначить выборы нового президента страны парламентом на 20 июля, сообщает интернет-версия газеты Daily Mirror.
"Лидеры партий приняли решение избрать нового президента 20 июля путем голосования в парламенте в соответствии с положениями Конституции", - заявил спикер парламента, чьи слова приводит издание.
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Послания президента Шри-Ланки будут передавать через спикера парламента
Махинда Япа Абеивардена сказал также, что было решено созвать парламент 15 июля и сообщить депутатам, что пост президента вакантен, как того требует конституция страны, говорится в сообщении.
"Выдвижение кандидатур на пост президента будет объявлено 19 июля, а 20 июля будет проведено голосование по избранию нового президента", - сказал он.
Лидеры партий также решили сформировать правительство с участием всех партий при новом президенте, сообщает газета.
В обычных условиях президент Шри-Ланки избирается на пять лет на всеобщих выборах, однако для досрочного перехода поста президента в особых условиях, в том числе при уходе президента в отставку до окончания срока полномочий, конституция страны предусматривает механизм избрания нового президента на остаток срока полномочий предыдущего путем парламентского голосования.
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