https://ria.ru/20220711/shri-lanka-1801767771.html
Спикер парламента Шри-Ланки назвал дату выборов нового президента
Спикер парламента Шри-Ланки назвал дату выборов нового президента - РИА Новости, 11.07.2022
Спикер парламента Шри-Ланки назвал дату выборов нового президента
Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена заявил в понедельник, что лидеры политических партий страны на общем совещании приняли решение назначить... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T17:22
2022-07-11T17:22
2022-07-11T17:22
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БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена заявил в понедельник, что лидеры политических партий страны на общем совещании приняли решение назначить выборы нового президента страны парламентом на 20 июля, сообщает интернет-версия газеты Daily Mirror."Лидеры партий приняли решение избрать нового президента 20 июля путем голосования в парламенте в соответствии с положениями Конституции", - заявил спикер парламента, чьи слова приводит издание.Махинда Япа Абеивардена сказал также, что было решено созвать парламент 15 июля и сообщить депутатам, что пост президента вакантен, как того требует конституция страны, говорится в сообщении."Выдвижение кандидатур на пост президента будет объявлено 19 июля, а 20 июля будет проведено голосование по избранию нового президента", - сказал он.Лидеры партий также решили сформировать правительство с участием всех партий при новом президенте, сообщает газета.В обычных условиях президент Шри-Ланки избирается на пять лет на всеобщих выборах, однако для досрочного перехода поста президента в особых условиях, в том числе при уходе президента в отставку до окончания срока полномочий, конституция страны предусматривает механизм избрания нового президента на остаток срока полномочий предыдущего путем парламентского голосования.
https://ria.ru/20220711/shri-lanka-1801661056.html
https://ria.ru/20220711/rezidentsiya-1801655477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке, готабая раджапакса
Спикер парламента Шри-Ланки назвал дату выборов нового президента
Спикер парламента Шри-Ланки Абеивардена: выборы нового президента страны состоятся 20 июля
БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости.
Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена заявил в понедельник, что лидеры политических партий страны на общем совещании приняли решение назначить выборы нового президента страны парламентом на 20 июля, сообщает интернет-версия газеты Daily Mirror
.
"Лидеры партий приняли решение избрать нового президента 20 июля путем голосования в парламенте в соответствии с положениями Конституции", - заявил спикер парламента, чьи слова приводит издание.
Махинда Япа Абеивардена сказал также, что было решено созвать парламент 15 июля и сообщить депутатам, что пост президента вакантен, как того требует конституция страны, говорится в сообщении.
"Выдвижение кандидатур на пост президента будет объявлено 19 июля, а 20 июля будет проведено голосование по избранию нового президента", - сказал он.
Лидеры партий также решили сформировать правительство с участием всех партий при новом президенте, сообщает газета.
В обычных условиях президент Шри-Ланки
избирается на пять лет на всеобщих выборах, однако для досрочного перехода поста президента в особых условиях, в том числе при уходе президента в отставку до окончания срока полномочий, конституция страны предусматривает механизм избрания нового президента на остаток срока полномочий предыдущего путем парламентского голосования.