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Военные Шри-Ланки опровергли сообщения о стрельбе по протестующим - РИА Новости, 11.07.2022
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Военные Шри-Ланки опровергли сообщения о стрельбе по протестующим
Военные Шри-Ланки опровергли сообщения о стрельбе по протестующим - РИА Новости, 11.07.2022
Военные Шри-Ланки опровергли сообщения о стрельбе по протестующим
Сухопутные войска Шри-Ланки отрицают, что военнослужащие открывали огонь по протестующим в субботу у резиденции президента страны, говорится в сообщении... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:59
2022-07-11T10:59
в мире
готабая раджапакса
шри-ланка
коломбо
политический кризис в шри-ланке
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БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Сухопутные войска Шри-Ланки отрицают, что военнослужащие открывали огонь по протестующим в субботу у резиденции президента страны, говорится в сообщении сухопутных войск, опубликованном правительственным порталом Шри-Ланки.В субботу во время массовых уличных протестов в Коломбо их участники захватили официальную резиденцию президента страны."Внимание сухопутных войск Шри-Ланки было привлечено к нескольким видеоклипам, ставшим вирусными, в которых утверждается, что военнослужащие сухопутных войск открыли огонь по протестующим в целях причинения им преднамеренного вреда, когда протестующие пытались насильственно проникнуть на территорию Президентского дома в Коломбо во второй половине дня в субботу", - говорится в сообщении.Таким образом, отмечают военные, стрельба в воздух и боковые стены "не обязательно означает, что военнослужащие, находившиеся при исполнении служебных обязанностей, намеревались умышленно причинить вред протестующим".Ранее столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие захватили дворец президента. Сам президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.
https://ria.ru/20220711/shri-lanka-1801627602.html
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в мире, готабая раджапакса, шри-ланка, коломбо, политический кризис в шри-ланке
10:59 11.07.2022
 
Военные Шри-Ланки опровергли сообщения о стрельбе по протестующим

Военные Шри-Ланки опровергли сообщения о стрельбе по протестующим у резиденции президента

© AP Photo / Amitha ThennakoonАкция протеста в Коломбо, Шри-Ланка
Акция протеста в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Amitha Thennakoon
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БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Сухопутные войска Шри-Ланки отрицают, что военнослужащие открывали огонь по протестующим в субботу у резиденции президента страны, говорится в сообщении сухопутных войск, опубликованном правительственным порталом Шри-Ланки.
В субботу во время массовых уличных протестов в Коломбо их участники захватили официальную резиденцию президента страны.
Акция протеста в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
10:10
В Шри-Ланке опровергли слух о направлении войск в городок протестующих
"Внимание сухопутных войск Шри-Ланки было привлечено к нескольким видеоклипам, ставшим вирусными, в которых утверждается, что военнослужащие сухопутных войск открыли огонь по протестующим в целях причинения им преднамеренного вреда, когда протестующие пытались насильственно проникнуть на территорию Президентского дома в Коломбо во второй половине дня в субботу", - говорится в сообщении.
"Сухопутные войска категорически отрицают, что (военнослужащие) открывали огонь по протестующим, они произвели несколько выстрелов в воздух и по боковым стенам главных ворот территории Президентского дома в качестве сдерживающего фактора, направленного на то, чтобы не допустить проникновения протестующих на территорию", - сказано в документе.
Таким образом, отмечают военные, стрельба в воздух и боковые стены "не обязательно означает, что военнослужащие, находившиеся при исполнении служебных обязанностей, намеревались умышленно причинить вред протестующим".
Ранее столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие захватили дворец президента. Сам президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.
Протестующие в Коломбо - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
10:15
Протестующие на Шри-Ланке осматривают библиотеку в здании офиса президента
 
В миреГотабая РаджапаксаШри-ЛанкаКоломбоПолитический кризис в Шри-Ланке
 
 
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