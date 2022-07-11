Военные Шри-Ланки опровергли сообщения о стрельбе по протестующим
Военные Шри-Ланки опровергли сообщения о стрельбе по протестующим у резиденции президента
© AP Photo / Amitha ThennakoonАкция протеста в Коломбо, Шри-Ланка
© AP Photo / Amitha Thennakoon
БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Сухопутные войска Шри-Ланки отрицают, что военнослужащие открывали огонь по протестующим в субботу у резиденции президента страны, говорится в сообщении сухопутных войск, опубликованном правительственным порталом Шри-Ланки.
В субботу во время массовых уличных протестов в Коломбо их участники захватили официальную резиденцию президента страны.
"Внимание сухопутных войск Шри-Ланки было привлечено к нескольким видеоклипам, ставшим вирусными, в которых утверждается, что военнослужащие сухопутных войск открыли огонь по протестующим в целях причинения им преднамеренного вреда, когда протестующие пытались насильственно проникнуть на территорию Президентского дома в Коломбо во второй половине дня в субботу", - говорится в сообщении.
"Сухопутные войска категорически отрицают, что (военнослужащие) открывали огонь по протестующим, они произвели несколько выстрелов в воздух и по боковым стенам главных ворот территории Президентского дома в качестве сдерживающего фактора, направленного на то, чтобы не допустить проникновения протестующих на территорию", - сказано в документе.
Таким образом, отмечают военные, стрельба в воздух и боковые стены "не обязательно означает, что военнослужащие, находившиеся при исполнении служебных обязанностей, намеревались умышленно причинить вред протестующим".
Ранее столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие захватили дворец президента. Сам президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.