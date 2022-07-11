https://ria.ru/20220711/shri-lanka-1801642906.html

Военные Шри-Ланки опровергли сообщения о стрельбе по протестующим

Военные Шри-Ланки опровергли сообщения о стрельбе по протестующим - РИА Новости, 11.07.2022

Военные Шри-Ланки опровергли сообщения о стрельбе по протестующим

Сухопутные войска Шри-Ланки отрицают, что военнослужащие открывали огонь по протестующим в субботу у резиденции президента страны, говорится в сообщении... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T10:59

2022-07-11T10:59

2022-07-11T10:59

в мире

готабая раджапакса

шри-ланка

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политический кризис в шри-ланке

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БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Сухопутные войска Шри-Ланки отрицают, что военнослужащие открывали огонь по протестующим в субботу у резиденции президента страны, говорится в сообщении сухопутных войск, опубликованном правительственным порталом Шри-Ланки.В субботу во время массовых уличных протестов в Коломбо их участники захватили официальную резиденцию президента страны."Внимание сухопутных войск Шри-Ланки было привлечено к нескольким видеоклипам, ставшим вирусными, в которых утверждается, что военнослужащие сухопутных войск открыли огонь по протестующим в целях причинения им преднамеренного вреда, когда протестующие пытались насильственно проникнуть на территорию Президентского дома в Коломбо во второй половине дня в субботу", - говорится в сообщении.Таким образом, отмечают военные, стрельба в воздух и боковые стены "не обязательно означает, что военнослужащие, находившиеся при исполнении служебных обязанностей, намеревались умышленно причинить вред протестующим".Ранее столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие захватили дворец президента. Сам президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.

https://ria.ru/20220711/shri-lanka-1801627602.html

https://ria.ru/20220711/biblioteka-1801630477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, готабая раджапакса, шри-ланка, коломбо, политический кризис в шри-ланке