https://ria.ru/20220711/shri-lanka-1801627602.html

В Шри-Ланке опровергли слух о направлении войск в городок протестующих

В Шри-Ланке опровергли слух о направлении войск в городок протестующих - РИА Новости, 11.07.2022

В Шри-Ланке опровергли слух о направлении войск в городок протестующих

Вопреки слухам, распространившимся в столице Шри-Ланки Коломбо, министерство обороны страны не направляло войска в район Галле Фейс, в котором в течение... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T10:10

2022-07-11T10:10

2022-07-11T10:10

в мире

шри-ланка

политический кризис в шри-ланке

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БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Вопреки слухам, распространившимся в столице Шри-Ланки Коломбо, министерство обороны страны не направляло войска в район Галле Фейс, в котором в течение последних месяцев расположен палаточный городок протестующих, для разгона демонстрантов, сообщает новостной портал Adaderana со ссылкой на военное ведомство."Сообщения в социальных сетях о том, что большое количество военнослужащих направляется к месту протеста в Галле Фейс, являются ложными", - заявил в понедельник начальник штаба обороны Шри Ланки генерал Шавендра Силва, слова которого цитирует портал.По словам генерала, в соцсетях было распространено постановочное фейковое видео, которое "было создано кем-то с определенными целями", сообщает издание.

https://ria.ru/20220711/shri-lanka-1801610732.html

шри-ланка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке