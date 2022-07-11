https://ria.ru/20220711/shri-lanka-1801627602.html
В Шри-Ланке опровергли слух о направлении войск в городок протестующих
В Шри-Ланке опровергли слух о направлении войск в городок протестующих - РИА Новости, 11.07.2022
В Шри-Ланке опровергли слух о направлении войск в городок протестующих
Вопреки слухам, распространившимся в столице Шри-Ланки Коломбо, министерство обороны страны не направляло войска в район Галле Фейс, в котором в течение... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:10
2022-07-11T10:10
2022-07-11T10:10
в мире
шри-ланка
политический кризис в шри-ланке
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БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Вопреки слухам, распространившимся в столице Шри-Ланки Коломбо, министерство обороны страны не направляло войска в район Галле Фейс, в котором в течение последних месяцев расположен палаточный городок протестующих, для разгона демонстрантов, сообщает новостной портал Adaderana со ссылкой на военное ведомство."Сообщения в социальных сетях о том, что большое количество военнослужащих направляется к месту протеста в Галле Фейс, являются ложными", - заявил в понедельник начальник штаба обороны Шри Ланки генерал Шавендра Силва, слова которого цитирует портал.По словам генерала, в соцсетях было распространено постановочное фейковое видео, которое "было создано кем-то с определенными целями", сообщает издание.
https://ria.ru/20220711/shri-lanka-1801610732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке
В Шри-Ланке опровергли слух о направлении войск в городок протестующих
Минобороны Шри-Ланки опровергло слух о направлении войск в палаточный городок протестующих