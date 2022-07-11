Рейтинг@Mail.ru
В Шри-Ланке опровергли слух о направлении войск в городок протестующих - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220711/shri-lanka-1801627602.html
В Шри-Ланке опровергли слух о направлении войск в городок протестующих
В Шри-Ланке опровергли слух о направлении войск в городок протестующих - РИА Новости, 11.07.2022
В Шри-Ланке опровергли слух о направлении войск в городок протестующих
Вопреки слухам, распространившимся в столице Шри-Ланки Коломбо, министерство обороны страны не направляло войска в район Галле Фейс, в котором в течение... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:10
2022-07-11T10:10
в мире
шри-ланка
политический кризис в шри-ланке
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801390282_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46c4eb11314659f2d4a2fb3266fe8112.jpg
БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Вопреки слухам, распространившимся в столице Шри-Ланки Коломбо, министерство обороны страны не направляло войска в район Галле Фейс, в котором в течение последних месяцев расположен палаточный городок протестующих, для разгона демонстрантов, сообщает новостной портал Adaderana со ссылкой на военное ведомство."Сообщения в социальных сетях о том, что большое количество военнослужащих направляется к месту протеста в Галле Фейс, являются ложными", - заявил в понедельник начальник штаба обороны Шри Ланки генерал Шавендра Силва, слова которого цитирует портал.По словам генерала, в соцсетях было распространено постановочное фейковое видео, которое "было создано кем-то с определенными целями", сообщает издание.
https://ria.ru/20220711/shri-lanka-1801610732.html
шри-ланка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801390282_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_72c9b235df6cf69d08e2f8521f04bfb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке
10:10 11.07.2022
 
В Шри-Ланке опровергли слух о направлении войск в городок протестующих

Минобороны Шри-Ланки опровергло слух о направлении войск в палаточный городок протестующих

© AP Photo / Amitha ThennakoonАкция протеста в Коломбо, Шри-Ланка
Акция протеста в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Amitha Thennakoon
Акция протеста в Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Вопреки слухам, распространившимся в столице Шри-Ланки Коломбо, министерство обороны страны не направляло войска в район Галле Фейс, в котором в течение последних месяцев расположен палаточный городок протестующих, для разгона демонстрантов, сообщает новостной портал Adaderana со ссылкой на военное ведомство.
"Сообщения в социальных сетях о том, что большое количество военнослужащих направляется к месту протеста в Галле Фейс, являются ложными", - заявил в понедельник начальник штаба обороны Шри Ланки генерал Шавендра Силва, слова которого цитирует портал.
По словам генерала, в соцсетях было распространено постановочное фейковое видео, которое "было создано кем-то с определенными целями", сообщает издание.
Протестующие у президентского дворца в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
Вчера, 08:51
Лидеры партий Шри-Ланки проведут специальное совещание
 
В миреШри-ЛанкаПолитический кризис в Шри-Ланке
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала