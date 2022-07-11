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Лидеры партий Шри-Ланки проведут специальное совещание - РИА Новости, 11.07.2022
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Лидеры партий Шри-Ланки проведут специальное совещание
Лидеры партий Шри-Ланки проведут специальное совещание - РИА Новости, 11.07.2022
Лидеры партий Шри-Ланки проведут специальное совещание
Лидеры политических партий Шри-Ланки проведут в понедельник специальное совещание в парламенте страны, чтобы обсудить политическую ситуацию и принять решения,... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T08:51
2022-07-11T08:51
в мире
готабая раджапакса
шри-ланка
политический кризис в шри-ланке
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БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Лидеры политических партий Шри-Ланки проведут в понедельник специальное совещание в парламенте страны, чтобы обсудить политическую ситуацию и принять решения, связанные с необходимостью формирования нового правительства после ухода Готабая Раджапакса с поста президента 13 июля.Об этом сообщает новостной портал Adaderana со ссылкой на департамент коммуникаций парламента Шри-Ланки.Встреча лидеров партий под председательством спикера Махинды Япы Абейвардены состоится сегодня в 14.00 (11.30 мск), говорится в сообщении. На встрече лидеры партий "планируют обсудить "формирование нового правительства", сообщает портал. По информации портала, на совещании "ожидается достижение окончательных договоренностей относительно последующих шагов".Портал также отмечает существующие между политиками разногласия по основным вопросам повестки дня совещания и сообщает, что в понедельник пройдут еще и несколько отдельных консультаций политических партий по текущей ситуации в стране. Министр юстиции Виджедаса Раджапакса заявил, что на встрече лидеров партий в парламенте "должен быть достигнут общий консенсус по формированию нового правительства в рамках практической системы", сообщает издание.Выступивший в качестве эксперта издания бывший депутат парламента Дон Эдвин Вирасинг Гунасекара считает, что спикеру парламента следует исполнять обязанности президента до тех пор, пока не будет создано новое правительство, говорится в сообщении.Издание сообщает также, что, по мнению ряда политиков, в Шри-Ланке необходимо немедленно создать временное правительство, способное в кратчайшие сроки начать работать по нормализации ситуации в стране.Ранее столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие захватили дворец президента. Сам президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.
https://ria.ru/20220710/pravitelstvo-1801590145.html
https://ria.ru/20220711/shri-lanka-1801607369.html
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в мире, готабая раджапакса, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке
08:51 11.07.2022
 
Лидеры партий Шри-Ланки проведут специальное совещание

Лидеры партий Шри-Ланки обсудят политическую ситуацию в стране

© AP Photo / Thilina KaluthotageПротестующие у президентского дворца в Коломбо, Шри-Ланка
Протестующие у президентского дворца в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Thilina Kaluthotage
Протестующие у президентского дворца в Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
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БАНГКОК, 11 июл – РИА Новости. Лидеры политических партий Шри-Ланки проведут в понедельник специальное совещание в парламенте страны, чтобы обсудить политическую ситуацию и принять решения, связанные с необходимостью формирования нового правительства после ухода Готабая Раджапакса с поста президента 13 июля.
Об этом сообщает новостной портал Adaderana со ссылкой на департамент коммуникаций парламента Шри-Ланки.
Протестующие в Коломбо - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 22:59
Оппозиционные партии Шри-Ланки договорились создать временное правительство
Встреча лидеров партий под председательством спикера Махинды Япы Абейвардены состоится сегодня в 14.00 (11.30 мск), говорится в сообщении. На встрече лидеры партий "планируют обсудить "формирование нового правительства", сообщает портал. По информации портала, на совещании "ожидается достижение окончательных договоренностей относительно последующих шагов".
Портал также отмечает существующие между политиками разногласия по основным вопросам повестки дня совещания и сообщает, что в понедельник пройдут еще и несколько отдельных консультаций политических партий по текущей ситуации в стране. Министр юстиции Виджедаса Раджапакса заявил, что на встрече лидеров партий в парламенте "должен быть достигнут общий консенсус по формированию нового правительства в рамках практической системы", сообщает издание.
Выступивший в качестве эксперта издания бывший депутат парламента Дон Эдвин Вирасинг Гунасекара считает, что спикеру парламента следует исполнять обязанности президента до тех пор, пока не будет создано новое правительство, говорится в сообщении.
Издание сообщает также, что, по мнению ряда политиков, в Шри-Ланке необходимо немедленно создать временное правительство, способное в кратчайшие сроки начать работать по нормализации ситуации в стране.
Ранее столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие захватили дворец президента. Сам президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.
Акция протеста в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
Вчера, 08:01
Президентские выборы на Шри-Ланке пройдут до марта, сообщили СМИ
 
В миреГотабая РаджапаксаШри-ЛанкаПолитический кризис в Шри-Ланке
 
 
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