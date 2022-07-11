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Президент Шри-Ланки сообщил премьеру страны, что уйдет в отставку - РИА Новости, 11.07.2022
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Президент Шри-Ланки сообщил премьеру страны, что уйдет в отставку
Президент Шри-Ланки сообщил премьеру страны, что уйдет в отставку - РИА Новости, 11.07.2022
Президент Шри-Ланки сообщил премьеру страны, что уйдет в отставку
Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса официально сообщил премьер-министру страны Ранилу Викрамасингхе, что уйдет в отставку, передает ланкийский портал... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T07:19
2022-07-11T07:20
в мире
готабая раджапакса
шри-ланка
политический кризис в шри-ланке
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса официально сообщил премьер-министру страны Ранилу Викрамасингхе, что уйдет в отставку, передает ланкийский портал Adaderana со ссылкой на пресс-службу премьера.Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардана ранее заявил, что Раджапакса уйдет в отставку 13 июля.Ранее столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие захватили дворец президента. Сам президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.
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в мире, готабая раджапакса, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке
07:19 11.07.2022 (обновлено: 07:20 11.07.2022)
 
Президент Шри-Ланки сообщил премьеру страны, что уйдет в отставку

Президент Шри-Ланки Раджапакса официально сообщил премьеру страны, что уйдет в отставку

© AP Photo / Pool/Andy BuchananГотабайя Раджапакса
Готабайя Раджапакса - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Pool/Andy Buchanan
Готабайя Раджапакса. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса официально сообщил премьер-министру страны Ранилу Викрамасингхе, что уйдет в отставку, передает ланкийский портал Adaderana со ссылкой на пресс-службу премьера.
"Президент Готабайя Раджапакса официально проинформировал премьер-министра Ранила Викрамасингхе о том, что он уйдет в отставку с поста президента, как сообщалось ранее", - говорится в сообщении портала.
Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардана ранее заявил, что Раджапакса уйдет в отставку 13 июля.
Ранее столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие захватили дворец президента. Сам президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.
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В миреГотабая РаджапаксаШри-ЛанкаПолитический кризис в Шри-Ланке
 
 
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