https://ria.ru/20220711/shri-lanka-1801604957.html

Президент Шри-Ланки сообщил премьеру страны, что уйдет в отставку

Президент Шри-Ланки сообщил премьеру страны, что уйдет в отставку - РИА Новости, 11.07.2022

Президент Шри-Ланки сообщил премьеру страны, что уйдет в отставку

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса официально сообщил премьер-министру страны Ранилу Викрамасингхе, что уйдет в отставку, передает ланкийский портал... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T07:19

2022-07-11T07:19

2022-07-11T07:20

в мире

готабая раджапакса

шри-ланка

политический кризис в шри-ланке

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса официально сообщил премьер-министру страны Ранилу Викрамасингхе, что уйдет в отставку, передает ланкийский портал Adaderana со ссылкой на пресс-службу премьера.Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардана ранее заявил, что Раджапакса уйдет в отставку 13 июля.Ранее столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие захватили дворец президента. Сам президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.

https://ria.ru/20220710/pravitelstvo-1801590145.html

шри-ланка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, готабая раджапакса, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке