07:19 11.07.2022 (обновлено: 07:20 11.07.2022)
Президент Шри-Ланки сообщил премьеру страны, что уйдет в отставку
Президент Шри-Ланки Раджапакса официально сообщил премьеру страны, что уйдет в отставку
© AP Photo / Pool/Andy BuchananГотабайя Раджапакса
© AP Photo / Pool/Andy Buchanan
Готабайя Раджапакса. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса официально сообщил премьер-министру страны Ранилу Викрамасингхе, что уйдет в отставку, передает ланкийский портал Adaderana со ссылкой на пресс-службу премьера.
"Президент Готабайя Раджапакса официально проинформировал премьер-министра Ранила Викрамасингхе о том, что он уйдет в отставку с поста президента, как сообщалось ранее", - говорится в сообщении портала.
Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардана ранее заявил, что Раджапакса уйдет в отставку 13 июля.
Ранее столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие захватили дворец президента. Сам президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.