https://ria.ru/20220711/shos-1801794234.html

Иран примут в ШОС в этом году, заявил МИД Узбекистана

Иран примут в ШОС в этом году, заявил МИД Узбекистана - РИА Новости, 11.07.2022

Иран примут в ШОС в этом году, заявил МИД Узбекистана

Иран присоединится к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве наблюдателя уже в этом году, заявил и. о. министра иностранных дел Узбекистана... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T18:57

2022-07-11T18:57

2022-07-11T20:25

в мире

иран

самарканд

узбекистан

шос

мид узбекистана

владимир норов

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Иран присоединится к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве наблюдателя уже в этом году, заявил и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов."В этом году в рамках председательства Узбекистана будет Иран как страна-наблюдатель принят в члены ШОС. <…> В Самарканде также будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС", — сообщил он на круглом столе в Москве.Кандидатуру Ирана лидеры стран — членов организации поддержали еще в сентябре прошлого года. Владимир Путин отметил, что Кремль всегда выступал за полноформатное участие Тегерана в работе организации.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва намерена продвигать партнерские объединения на основе интересов стран-участниц. В качестве примера он привел БРИКС, ШОС и ЕАЭС. В конце июня Иран наряду с Аргентиной подал заявку на вступление в БРИКС. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, это позволит укрепить сотрудничество в сфере обмена технологиями и создавать дополнительные производства.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20220705/svpd-1800438458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, иран, самарканд, узбекистан, шос, мид узбекистана, владимир норов