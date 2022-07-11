18:57 11.07.2022 (обновлено: 20:25 11.07.2022)
Иран примут в ШОС в этом году, заявил МИД Узбекистана
МИД Узбекистана: в Самарканде подпишут меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран — участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран — участниц ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Иран присоединится к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве наблюдателя уже в этом году, заявил и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.
"В этом году в рамках председательства Узбекистана будет Иран как страна-наблюдатель принят в члены ШОС. <…> В Самарканде также будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС", — сообщил он на круглом столе в Москве.
Кандидатуру Ирана лидеры стран — членов организации поддержали еще в сентябре прошлого года. Владимир Путин отметил, что Кремль всегда выступал за полноформатное участие Тегерана в работе организации.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва намерена продвигать партнерские объединения на основе интересов стран-участниц. В качестве примера он привел БРИКС, ШОС и ЕАЭС. В конце июня Иран наряду с Аргентиной подал заявку на вступление в БРИКС. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, это позволит укрепить сотрудничество в сфере обмена технологиями и создавать дополнительные производства.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
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