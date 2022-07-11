https://ria.ru/20220711/shokolad-1801671135.html

Столичные кондитеры 11 июля отмечают Всемирный день шоколада

Столичные кондитеры 11 июля отмечают Всемирный день шоколада - РИА Новости, 11.07.2022

Столичные кондитеры 11 июля отмечают Всемирный день шоколада

Четырнадцать предприятий производственного комплекса столицы ежедневно занимаются производством лакомств для детей и взрослых Москвы и других городов – шоколада РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:34

2022-07-11T12:34

2022-07-11T14:34

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

объединенные кондитеры

владислав овчинский

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости, Юлия Чичерина. Четырнадцать предприятий производственного комплекса столицы ежедневно занимаются производством лакомств для детей и взрослых Москвы и других городов – шоколада и сахаристых кондитерских изделий, постоянно наращивая темпы выпуска, сообщил РИА Новости руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Накануне Всемирного дня шоколада, который будут отмечать и в Москве, он отметил, что только за последние пять лет производство в этой отрасли городской индустрии увеличилось более, чем на 40%."Многие столичные кондитерские предприятия имеют богатейшую историю, например, фабрика "Красный Октябрь", которой уже 173 года, а также концерн "Бабаевский", появившийся в столице 218 лет назад, "Рот Фронт" и другие. Столичные сладости славятся не только на всю страну, но и на весь мир. И, конечно, одна из наших главных задач – модернизировать производственные мощности и наращивать объем выпуска продукции. Так, сегодня на фабриках холдинга "Объединенные кондитеры" изготавливают почти 1,2 миллиона плиток молочного шоколада "Аленка" в сутки, в минуту их выпускается 800 штук", - отметил Овчинский.От классической "Аленки" до сладкой новинки с семенами коноплиПродукция "Объединенных кондитеров" хорошо известна не только в стране, но и далеко за рубежом. В год с его конвейеров сходит более 300 тысяч тонн продукции, а ассортимент включает порядка 3,5 тысяч наименований.Несомненными фаворитами и лидерами продаж компании является продукция подбрендом "Аленка". Классический шоколад "Аленка" выпускается с 1965 года, в портфеле бренда более 30 наименований шоколада с различными добавками и начинками - от малины до необычного сочетания сладкого и соленого вкусов.Батончик с семенами конопли и бактериями BPL-1 – одна из последних новинок фабрики "Красный Октябрь". В его основе высокоэнергетические нуга, жареный арахис и карамель. Согласно исследованиям компании BIOPOLIS, бактерии BPL-1 (Bifidobacterium lactis) в инактивированной форме, которыми обогащена конфета, способствуют выработке гормона "хорошего настроения" - серотонина, а семена конопли - источник питательного растительного белка и ненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6 - известны тем, что помогают уменьшить нагрузку на сердце.Руководитель PR- службы холдинга Ольга Онучина рассказала, что предприятие уже несколько лет назад начало переход на российское сырье и сегодня продолжает работать в обычном режиме.Самый "вкусный" музей Москвы - МИШКа"Некоторые фабрики работают в три смены. Системная работа, поддержка правительства Москвы, департамента инвестиционной и промышленной политики, а также профессионализм, опыт и знания дают нам возможность наращивать производство, расширять линейку продукции и радовать сладкоежек новинками. Переход на большую часть российского сырья, не уступающим по качеству импортным аналогам, позволил нам оптимизировать логистические цепочки, / не зависеть от колебаний курса валют для взаиморасчетов, а также снизить другие риски ", - рассказала Онучина.Более того, на фабрике "Рот Фронт" запущено собственное производство по переработке какао-бобов и производству какао-масла первого отжима. Ранее полуфабрикаты для шоколада закупались импортные. Сейчас мы делаем: какао-масло и какао-крупку – сами. Это позволяет нам обеспечивать качество кондитерских изделий на всех этапах производства. Для изготовления шоколада используется недезодорированное какао-масло, таким образом натуральный вкус и аромат какао сохраняется даже в молочном шоколаде.Накануне Дня шоколада "Объединенные кондитеры" пригласили к себе в гости маленьких сладкоежек. Вначале малыши посетили Музей истории шоколада и какао, расположенный в здании фабрик "Красный Октябрь" и "Кондитерский концерн Бабаевский".Во время экскурсии дети и их родители побывали в мини-кинотеатре, где вместо кресел зрители располагаются на пирамиде, "построенной" племенем Майя, которые считаются первыми производителями шоколадного напитка в мире, посетили старинный директорский кабинет на фабрике "Эйнем", которая сейчас носит имя "Красный Октябрь".Далее экскурсанты заглянули к фабриканту Алексею Абрикосову, который специализировался на производстве не только шоколада, но и варенья, пастилы и фруктов из марципана. Фабрика Абрикосова (ныне Концерн "Бабаевский") была известна в XIX веке и гигантскими размерами упаковок для конфет - например, в музее представлены целые ведра-коробки из-под монпансье Абрикосова.Для первоклассницы Марии Кавашкиной поход в музей шоколада стал вдвойне необычным путешествием."Шоколад "Аленка" - мой самый любимый. Он не только вкусный и полезный, но и его зовут так же, как и мою любимую маму – Аленка", - рассказала девочка.Директор музея Дмитрий Рунов отметил, что одна из главных функций МИШКа - образовательная. Опытные экскурсоводы рассказывают гостям об истории создания шоколада и кондитерского дела в России и мире, а также о том, как жгучий напиток американских индейцев превратился в сладкое и любимое многими лакомство-шоколад.Полному погружению в "шоколадную историю" способствует не только увлекательный рассказ экскурсовода, но и оформление залов – огромное дерево с какао-бобами, восковая фигура индейца в национальном наряде, различные сосуды и предметы быта, большая коллекция рекламных буклетов и подлинных упаковок XIX-ХХ века, по которым даже можно проследить всю историю нашей страны"Мы являемся участниками проекта "Открой Моспром", организованного столичным департаментом инвестиционной и промышленной политики, и наш музей могут посетить все желающие. Достаточно зайти на наш сайт или позвонить в музей и записаться на экскурсию. В конце экскурсии всех желающих ждет мастер-класс, где они смогут стать шоколатье и самостоятельно приготовить свой фирменный шоколад", - добавил Рунов.

https://ria.ru/20220711/shokolad-1801600714.html

https://rsport.ria.ru/20220518/shokolad-1778057853.html

https://rsport.ria.ru/20220421/shokolad-1784595075.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, объединенные кондитеры , владислав овчинский