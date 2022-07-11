Диетолог назвала полезные свойства горького шоколада
Диетолог Стародубова заявила, что горький шоколад может быть полезен для сердца и сосудов
© Фото : O.FarionПлитка шоколада
© Фото : O.Farion
Плитка шоколада. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Несколько долек горького и темного шоколада, но желательно не более 15-25 граммов в день, могут быть полезны и безопасны для здоровья, в частности, для сердца и сосудов, его лучше употреблять в первой половине дня, рассказала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова во Всемирный день шоколада.
"Сложно найти человека, который не любил бы шоколад. Тем более что, по данным исследований, умеренное потребление темного шоколада снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, способствует нормализации артериального давления и липидного обмена, повышает продуктивность головного мозга. Наиболее полезными считаются сорта шоколада с высоким содержанием какао-бобов - не менее 70% - и относительно невысоким содержанием сахара - не более 25%, что соответствует горьким сортам и некоторым темным сортам шоколада", - рассказала Стародубова.
Диетолог отметила, что в какао-бобах содержатся полезные пищевые вещества с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. В составе присутствуют алкалоиды - теобромин и кофеин, полифенолы, микро- и макроэлементы: фосфор, сера, калий, магний, хлор, кальций и натрий, а также медь, кобальт, молибден, цинк, железо, марганец. Из витаминов в какао-бобах содержатся провитамин А, РР, тиамин (В1), рибофлавин (В2).
"Ни для кого не секрет, что даже темный и горький шоколад при всей своей полезности все же является лакомством, которое здоровый человек может позволить себе в небольшом количестве, желательно не более 15-25 граммов в первой половине дня, когда наиболее высока физическая активность, так как этот продукт обладает высокой калорийностью и содержит довольно много сахара. Употребление такого количества горьких и темных сортов шоколада для здоровых людей является не только безопасным, но и полезным. По вопросу употребления шоколада людям, страдающим различными хроническими заболеваниями, необходимо проконсультироваться с врачом", - подчеркнула она.
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Собеседница агентства напомнила, что продукты, содержащие какао-бобы и их производные, не используются в питании детей до трех лет и значительно ограничиваются в питании беременных и кормящих женщин.
"Несмотря на все полезные свойства, шоколад нельзя назвать идеальным продуктом диетического питания - он высококалорийный, более 500-540 килокалорий на 100 граммов, в нем много сахара и жиров. Поэтому сейчас разрабатываются маложирные и низкокалорийные - до 300 килокалорий - продукты на основе горького шоколада, в которых, тем не менее, будут сохраняться все самые важные биологически активные соединения какао-бобов", - добавила Стародубова.
Диетолог отметила, что в молочных сортах шоколада содержание сахара несколько выше, чем в темном и горьком шоколаде. Белый шоколад в своем составе вообще не имеет тертого какао.
"Шоколад с добавлениями разных кондитерских начинок: джема, карамели, печенья, изюма содержит меньше тертых какао-бобов, а содержание сахара в нем будет выше, кроме того, различные кондитерские добавки существенно увеличивают калорийность продукта. Пожалуй, не только вкусной, но и полезной добавкой к темному шоколаду можно назвать различные орехи, благодаря их высокой пищевой ценности и полезным свойствам", - сказала Стародубова.