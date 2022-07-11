https://ria.ru/20220711/shokolad-1801600714.html

Диетолог назвала полезные свойства горького шоколада

Диетолог назвала полезные свойства горького шоколада - РИА Новости, 11.07.2022

Диетолог назвала полезные свойства горького шоколада

Несколько долек горького и темного шоколада, но желательно не более 15-25 граммов в день, могут быть полезны и безопасны для здоровья, в частности, для сердца и РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T04:15

2022-07-11T04:15

2022-07-11T04:15

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Несколько долек горького и темного шоколада, но желательно не более 15-25 граммов в день, могут быть полезны и безопасны для здоровья, в частности, для сердца и сосудов, его лучше употреблять в первой половине дня, рассказала РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова во Всемирный день шоколада.Диетолог отметила, что в какао-бобах содержатся полезные пищевые вещества с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. В составе присутствуют алкалоиды - теобромин и кофеин, полифенолы, микро- и макроэлементы: фосфор, сера, калий, магний, хлор, кальций и натрий, а также медь, кобальт, молибден, цинк, железо, марганец. Из витаминов в какао-бобах содержатся провитамин А, РР, тиамин (В1), рибофлавин (В2)."Ни для кого не секрет, что даже темный и горький шоколад при всей своей полезности все же является лакомством, которое здоровый человек может позволить себе в небольшом количестве, желательно не более 15-25 граммов в первой половине дня, когда наиболее высока физическая активность, так как этот продукт обладает высокой калорийностью и содержит довольно много сахара. Употребление такого количества горьких и темных сортов шоколада для здоровых людей является не только безопасным, но и полезным. По вопросу употребления шоколада людям, страдающим различными хроническими заболеваниями, необходимо проконсультироваться с врачом", - подчеркнула она.Собеседница агентства напомнила, что продукты, содержащие какао-бобы и их производные, не используются в питании детей до трех лет и значительно ограничиваются в питании беременных и кормящих женщин.Диетолог отметила, что в молочных сортах шоколада содержание сахара несколько выше, чем в темном и горьком шоколаде. Белый шоколад в своем составе вообще не имеет тертого какао."Шоколад с добавлениями разных кондитерских начинок: джема, карамели, печенья, изюма содержит меньше тертых какао-бобов, а содержание сахара в нем будет выше, кроме того, различные кондитерские добавки существенно увеличивают калорийность продукта. Пожалуй, не только вкусной, но и полезной добавкой к темному шоколаду можно назвать различные орехи, благодаря их высокой пищевой ценности и полезным свойствам", - сказала Стародубова.

https://ria.ru/20220709/starost-1801360244.html

https://rsport.ria.ru/20220607/kofe-1793717724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, образование - общество