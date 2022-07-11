https://ria.ru/20220711/severodonetsk-1801709744.html

На северодонецком химкомбинате "Азот" начали разбор завалов

На северодонецком химкомбинате "Азот" начали разбор завалов - РИА Новости, 11.07.2022

На северодонецком химкомбинате "Азот" начали разбор завалов

Разбор завалов начался на северодонецком химкомбинате "Азот" в Луганской Народной республике, рассказал журналистам в понедельник исполняющий обязанности главы... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T14:17

2022-07-11T14:17

2022-07-11T14:35

специальная военная операция на украине

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 11 июл - РИА Новости. Разбор завалов начался на северодонецком химкомбинате "Азот" в Луганской Народной республике, рассказал журналистам в понедельник исполняющий обязанности главы администрации Северодонецка Николай Моргунов.В конце мая в Луганской Народной республике заявили об освобождении Северодонецка в Донбассе. После того, как город заняли силы РФ и ЛНР, украинские силовики еще больше месяца вели огонь по нему из Лисичанска, пока последний не освободили. В воскресенье специальная комиссия, сформированная правительством ЛНР, начала оценку разрушений инфраструктуры Северодонецка."Первый шаг был сделан, мы попробовали запустить такой проект как работы временного характера, отработал центр занятости, и первые 14 человек, которые изъявили желание работать на благо своего родного завода, сегодня выходят на работу", - рассказал Моргунов.По его словам, люди привлечены к охране завода, разбору завалов и уборке территории."Сегодня завод ещё не работает. Нет электроэнергии, нет водоснабжения и других коммуникаций, но нужно сделать первый шаг для того, чтобы завод начал работать", - пояснил Моргунов.По его словам, правительство ЛНР обещает подать электроэнергию на завод через месяц, после этого, и после работы минеров можно будет говорить о конкретном сроке начала работы химкомбината.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как областной центр Херсон, Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. В ДНР освобожден Мариуполь - последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал. Третьего июля была полностью освобождена Луганская Народная Республика.

https://ria.ru/20220629/naemniki-1798887285.html

https://ria.ru/20220711/severodonetsk-1801698665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

северодонецк, в мире, луганская народная республика, россия