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На северодонецком химкомбинате "Азот" начали разбор завалов - РИА Новости, 11.07.2022
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На северодонецком химкомбинате "Азот" начали разбор завалов
На северодонецком химкомбинате "Азот" начали разбор завалов - РИА Новости, 11.07.2022
На северодонецком химкомбинате "Азот" начали разбор завалов
Разбор завалов начался на северодонецком химкомбинате "Азот" в Луганской Народной республике, рассказал журналистам в понедельник исполняющий обязанности главы... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:17
2022-07-11T14:35
специальная военная операция на украине
северодонецк
в мире
луганская народная республика
россия
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 11 июл - РИА Новости. Разбор завалов начался на северодонецком химкомбинате "Азот" в Луганской Народной республике, рассказал журналистам в понедельник исполняющий обязанности главы администрации Северодонецка Николай Моргунов.В конце мая в Луганской Народной республике заявили об освобождении Северодонецка в Донбассе. После того, как город заняли силы РФ и ЛНР, украинские силовики еще больше месяца вели огонь по нему из Лисичанска, пока последний не освободили. В воскресенье специальная комиссия, сформированная правительством ЛНР, начала оценку разрушений инфраструктуры Северодонецка."Первый шаг был сделан, мы попробовали запустить такой проект как работы временного характера, отработал центр занятости, и первые 14 человек, которые изъявили желание работать на благо своего родного завода, сегодня выходят на работу", - рассказал Моргунов.По его словам, люди привлечены к охране завода, разбору завалов и уборке территории."Сегодня завод ещё не работает. Нет электроэнергии, нет водоснабжения и других коммуникаций, но нужно сделать первый шаг для того, чтобы завод начал работать", - пояснил Моргунов.По его словам, правительство ЛНР обещает подать электроэнергию на завод через месяц, после этого, и после работы минеров можно будет говорить о конкретном сроке начала работы химкомбината.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как областной центр Херсон, Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. В ДНР освобожден Мариуполь - последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал. Третьего июля была полностью освобождена Луганская Народная Республика.
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северодонецк, в мире, луганская народная республика, россия
14:17 11.07.2022 (обновлено: 14:35 11.07.2022)
 
На северодонецком химкомбинате "Азот" начали разбор завалов

Администрация Северодонецка: комбинат "Азот" сможет начать работу после разминирования

© РИА Новости / Максим ЗахаровТерритория завода "Азот" в Северодонецке
Территория завода Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Территория завода "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 11 июл - РИА Новости. Разбор завалов начался на северодонецком химкомбинате "Азот" в Луганской Народной республике, рассказал журналистам в понедельник исполняющий обязанности главы администрации Северодонецка Николай Моргунов.
В конце мая в Луганской Народной республике заявили об освобождении Северодонецка в Донбассе. После того, как город заняли силы РФ и ЛНР, украинские силовики еще больше месяца вели огонь по нему из Лисичанска, пока последний не освободили. В воскресенье специальная комиссия, сформированная правительством ЛНР, начала оценку разрушений инфраструктуры Северодонецка.
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"Первый шаг был сделан, мы попробовали запустить такой проект как работы временного характера, отработал центр занятости, и первые 14 человек, которые изъявили желание работать на благо своего родного завода, сегодня выходят на работу", - рассказал Моргунов.
По его словам, люди привлечены к охране завода, разбору завалов и уборке территории.
"Сегодня завод ещё не работает. Нет электроэнергии, нет водоснабжения и других коммуникаций, но нужно сделать первый шаг для того, чтобы завод начал работать", - пояснил Моргунов.
"На мой взгляд и на взгляд специалистов, которые остались, разрушения не критичные (химкомбината "Азот" - ред.). В принципе, после проведения определенных работ - это разминирование, восстановление электроэнергии, - завод сможет производить свою продукцию", - рассказал Моргунов.
По его словам, правительство ЛНР обещает подать электроэнергию на завод через месяц, после этого, и после работы минеров можно будет говорить о конкретном сроке начала работы химкомбината.
На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как областной центр Херсон, Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. В ДНР освобожден Мариуполь - последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал. Третьего июля была полностью освобождена Луганская Народная Республика.
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