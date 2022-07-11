https://ria.ru/20220711/severodonetsk-1801709744.html
На северодонецком химкомбинате "Азот" начали разбор завалов
На северодонецком химкомбинате "Азот" начали разбор завалов - РИА Новости, 11.07.2022
На северодонецком химкомбинате "Азот" начали разбор завалов
Разбор завалов начался на северодонецком химкомбинате "Азот" в Луганской Народной республике, рассказал журналистам в понедельник исполняющий обязанности главы... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:17
2022-07-11T14:17
2022-07-11T14:35
специальная военная операция на украине
северодонецк
в мире
луганская народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798264154_0:198:3290:2048_1920x0_80_0_0_3bb6fc399343c1892dde274107bd17e1.jpg
СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 11 июл - РИА Новости. Разбор завалов начался на северодонецком химкомбинате "Азот" в Луганской Народной республике, рассказал журналистам в понедельник исполняющий обязанности главы администрации Северодонецка Николай Моргунов.В конце мая в Луганской Народной республике заявили об освобождении Северодонецка в Донбассе. После того, как город заняли силы РФ и ЛНР, украинские силовики еще больше месяца вели огонь по нему из Лисичанска, пока последний не освободили. В воскресенье специальная комиссия, сформированная правительством ЛНР, начала оценку разрушений инфраструктуры Северодонецка."Первый шаг был сделан, мы попробовали запустить такой проект как работы временного характера, отработал центр занятости, и первые 14 человек, которые изъявили желание работать на благо своего родного завода, сегодня выходят на работу", - рассказал Моргунов.По его словам, люди привлечены к охране завода, разбору завалов и уборке территории."Сегодня завод ещё не работает. Нет электроэнергии, нет водоснабжения и других коммуникаций, но нужно сделать первый шаг для того, чтобы завод начал работать", - пояснил Моргунов.По его словам, правительство ЛНР обещает подать электроэнергию на завод через месяц, после этого, и после работы минеров можно будет говорить о конкретном сроке начала работы химкомбината.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как областной центр Херсон, Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. В ДНР освобожден Мариуполь - последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал. Третьего июля была полностью освобождена Луганская Народная Республика.
https://ria.ru/20220629/naemniki-1798887285.html
https://ria.ru/20220711/severodonetsk-1801698665.html
северодонецк
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798264154_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_873d0154d2f169bebfaa05d59a9266c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северодонецк, в мире, луганская народная республика, россия
14:17 11.07.2022 (обновлено: 14:35 11.07.2022)
На северодонецком химкомбинате "Азот" начали разбор завалов
Администрация Северодонецка: комбинат "Азот" сможет начать работу после разминирования
СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 11 июл - РИА Новости. Разбор завалов начался на северодонецком химкомбинате "Азот" в Луганской Народной республике, рассказал журналистам в понедельник исполняющий обязанности главы администрации Северодонецка Николай Моргунов.
В конце мая в Луганской Народной республике
заявили об освобождении Северодонецка
в Донбассе
. После того, как город заняли силы РФ
и ЛНР, украинские силовики еще больше месяца вели огонь по нему из Лисичанска
, пока последний не освободили. В воскресенье специальная комиссия, сформированная правительством ЛНР, начала оценку разрушений инфраструктуры Северодонецка.
"Первый шаг был сделан, мы попробовали запустить такой проект как работы временного характера, отработал центр занятости, и первые 14 человек, которые изъявили желание работать на благо своего родного завода, сегодня выходят на работу", - рассказал Моргунов.
По его словам, люди привлечены к охране завода, разбору завалов и уборке территории.
"Сегодня завод ещё не работает. Нет электроэнергии, нет водоснабжения и других коммуникаций, но нужно сделать первый шаг для того, чтобы завод начал работать", - пояснил Моргунов.
"На мой взгляд и на взгляд специалистов, которые остались, разрушения не критичные (химкомбината "Азот" - ред.). В принципе, после проведения определенных работ - это разминирование, восстановление электроэнергии, - завод сможет производить свою продукцию", - рассказал Моргунов.
По его словам, правительство ЛНР обещает подать электроэнергию на завод через месяц, после этого, и после работы минеров можно будет говорить о конкретном сроке начала работы химкомбината.
На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как областной центр Херсон
, Мелитополь
и Бердянск
в Запорожской области
. В ДНР
освобожден Мариуполь
- последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал. Третьего июля была полностью освобождена Луганская Народная Республика.