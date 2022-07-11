https://ria.ru/20220711/severodonetsk-1801698665.html
В Северодонецке восстановят несколько обеспечивающих связь подстанций
В Северодонецке восстановят несколько обеспечивающих связь подстанций - РИА Новости, 11.07.2022
В Северодонецке восстановят несколько обеспечивающих связь подстанций
Пять из восьми подстанций, обеспечивающих связь в освобожденном Северодонецке в Луганской Народной Республике, возможно восстановить, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T13:47
2022-07-11T13:47
2022-07-11T13:47
специальная военная операция на украине
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 11 июл - РИА Новости. Пять из восьми подстанций, обеспечивающих связь в освобожденном Северодонецке в Луганской Народной Республике, возможно восстановить, рассказал РИА Новости советник главы администрации города Марк Воржев.В конце мая в ЛНР заявили об освобождении Северодонецка в Донбассе. После того, как город заняли силы РФ и ЛНР, украинские силовики еще больше месяца вели огонь по нему из Лисичанска, пока последний не освободили. В воскресенье специальная комиссия, сформированная правительством ЛНР, начала оценку разрушений инфраструктуры Северодонецка."В городе есть восемь подстанций, которые обеспечивали связью город, три из них критически разрушены, пять из них можно восстановить", - рассказал Воржев.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как областной центр Херсон, Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. В ДНР освобожден Мариуполь - последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал. Третьего июля была полностью освобождена Луганская Народная Республика.
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в мире, жкх, луганская народная республика, россия
В Северодонецке восстановят несколько обеспечивающих связь подстанций
В Северодонецке восстановят пять из восьми обеспечивающих связь в городе подстанций