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В Северодонецке повреждено порядка 95% остекления, заявили в администрации - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/severodonetsk-1801655902.html
В Северодонецке повреждено порядка 95% остекления, заявили в администрации
В Северодонецке повреждено порядка 95% остекления, заявили в администрации - РИА Новости, 11.07.2022
В Северодонецке повреждено порядка 95% остекления, заявили в администрации
Порядка 95% остекления зданий города Северодонецка, по предварительным данным, повреждено в результате обстрелов города во время активных боев в Донбассе,... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:40
2022-07-11T11:45
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Порядка 95% остекления зданий города Северодонецка, по предварительным данным, повреждено в результате обстрелов города во время активных боев в Донбассе, сообщил РИА Новости советник главы администрации Марк Воржев.Ранее в воскресенье специальная комиссия, сформированная правительством Луганской Народной Республики, начала оценку разрушений инфраструктуры города Северодонецка."По предварительным данным, по остеклению 95% нужно заменить", - сказал Воржев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как областной центр Херсон, Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. В ДНР освобожден Мариуполь - последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал. Третьего июля была полностью освобождена Луганская Народная Республика.
https://radiosputnik.ria.ru/20220704/obstrel-1800187996.html
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в мире, северодонецк, луганская народная республика
11:40 11.07.2022 (обновлено: 11:45 11.07.2022)
 
В Северодонецке повреждено порядка 95% остекления, заявили в администрации

Советник главы администрации Северодонецка Воржев: в городе повреждено 95% остекления

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушения в доме Петровского района Донецка
Разрушения в доме Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушения в доме Петровского района Донецка. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Порядка 95% остекления зданий города Северодонецка, по предварительным данным, повреждено в результате обстрелов города во время активных боев в Донбассе, сообщил РИА Новости советник главы администрации Марк Воржев.
Ранее в воскресенье специальная комиссия, сформированная правительством Луганской Народной Республики, начала оценку разрушений инфраструктуры города Северодонецка.
"По предварительным данным, по остеклению 95% нужно заменить", - сказал Воржев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как областной центр Херсон, Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. В ДНР освобожден Мариуполь - последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал. Третьего июля была полностью освобождена Луганская Народная Республика.
Уличный кот сидит на бетонном заборе, частично разрушенном в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 18:50В мире
Мэр Донецка рассказал о повреждениях после обстрела города со стороны ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверодонецкЛуганская Народная Республика
 
 
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