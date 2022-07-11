https://ria.ru/20220711/severodonetsk-1801655902.html

В Северодонецке повреждено порядка 95% остекления, заявили в администрации

В Северодонецке повреждено порядка 95% остекления, заявили в администрации - РИА Новости, 11.07.2022

В Северодонецке повреждено порядка 95% остекления, заявили в администрации

Порядка 95% остекления зданий города Северодонецка, по предварительным данным, повреждено в результате обстрелов города во время активных боев в Донбассе,... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T11:40

2022-07-11T11:40

2022-07-11T11:45

специальная военная операция на украине

в мире

северодонецк

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Порядка 95% остекления зданий города Северодонецка, по предварительным данным, повреждено в результате обстрелов города во время активных боев в Донбассе, сообщил РИА Новости советник главы администрации Марк Воржев.Ранее в воскресенье специальная комиссия, сформированная правительством Луганской Народной Республики, начала оценку разрушений инфраструктуры города Северодонецка."По предварительным данным, по остеклению 95% нужно заменить", - сказал Воржев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как областной центр Херсон, Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. В ДНР освобожден Мариуполь - последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал. Третьего июля была полностью освобождена Луганская Народная Республика.

https://radiosputnik.ria.ru/20220704/obstrel-1800187996.html

северодонецк

луганская народная республика

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в мире, северодонецк, луганская народная республика