https://ria.ru/20220711/sdacha-1801756025.html
Украина начала процесс сдачи территории Польше, утверждает экс-депутат Рады
Украина начала процесс сдачи территории Польше, утверждает экс-депутат Рады - РИА Новости, 11.07.2022
Украина начала процесс сдачи территории Польше, утверждает экс-депутат Рады
Экс-депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что на Украине начался процесс официальной сдачи территории Польше, после того как в парламент внесли... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:46
2022-07-11T16:46
2022-07-11T20:31
в мире
анджей дуда
польша
украина
владимир зеленский
илья кива
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что на Украине начался процесс официальной сдачи территории Польше, после того как в парламент внесли законопроект о предоставлении полякам особого статуса.В понедельник президент Польши Анджей Дуда заявил, что Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об особом статусе поляков на Украине."Начат процесс официальной сдачи территории Украины Польше", — написал Кива в своем Telegram-канале.Ранее Кива со ссылкой на источник сообщал, что начало ввода польских сил на Украину намечено на конец июля.Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявил, что руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины. По его словам, польские власти убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план раздела Украины.
https://ria.ru/20220711/polyaki-1801753300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анджей дуда, польша, украина, владимир зеленский, илья кива
16:46 11.07.2022 (обновлено: 20:31 11.07.2022)
Украина начала процесс сдачи территории Польше, утверждает экс-депутат Рады
Экс-депутат Рады Кива: начался процесс официальной сдачи украинской территории Польше