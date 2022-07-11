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Украина начала процесс сдачи территории Польше, утверждает экс-депутат Рады - РИА Новости, 11.07.2022
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Украина начала процесс сдачи территории Польше, утверждает экс-депутат Рады
Украина начала процесс сдачи территории Польше, утверждает экс-депутат Рады - РИА Новости, 11.07.2022
Украина начала процесс сдачи территории Польше, утверждает экс-депутат Рады
Экс-депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что на Украине начался процесс официальной сдачи территории Польше, после того как в парламент внесли... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:46
2022-07-11T20:31
в мире
анджей дуда
польша
украина
владимир зеленский
илья кива
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что на Украине начался процесс официальной сдачи территории Польше, после того как в парламент внесли законопроект о предоставлении полякам особого статуса.В понедельник президент Польши Анджей Дуда заявил, что Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об особом статусе поляков на Украине."Начат процесс официальной сдачи территории Украины Польше", — написал Кива в своем Telegram-канале.Ранее Кива со ссылкой на источник сообщал, что начало ввода польских сил на Украину намечено на конец июля.Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявил, что руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины. По его словам, польские власти убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план раздела Украины.
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в мире, анджей дуда, польша, украина, владимир зеленский, илья кива
16:46 11.07.2022 (обновлено: 20:31 11.07.2022)
 
Украина начала процесс сдачи территории Польше, утверждает экс-депутат Рады

Экс-депутат Рады Кива: начался процесс официальной сдачи украинской территории Польше

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Илья Кива. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что на Украине начался процесс официальной сдачи территории Польше, после того как в парламент внесли законопроект о предоставлении полякам особого статуса.
В понедельник президент Польши Анджей Дуда заявил, что Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об особом статусе поляков на Украине.
"Начат процесс официальной сдачи территории Украины Польше", — написал Кива в своем Telegram-канале.
Ранее Кива со ссылкой на источник сообщал, что начало ввода польских сил на Украину намечено на конец июля.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявил, что руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины. По его словам, польские власти убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план раздела Украины.
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