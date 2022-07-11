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Украина начала процесс сдачи территории Польше, утверждает экс-депутат Рады

Украина начала процесс сдачи территории Польше, утверждает экс-депутат Рады - РИА Новости, 11.07.2022

Украина начала процесс сдачи территории Польше, утверждает экс-депутат Рады

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что на Украине начался процесс официальной сдачи территории Польше, после того как в парламент внесли... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:46

2022-07-11T16:46

2022-07-11T20:31

в мире

анджей дуда

польша

украина

владимир зеленский

илья кива

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что на Украине начался процесс официальной сдачи территории Польше, после того как в парламент внесли законопроект о предоставлении полякам особого статуса.В понедельник президент Польши Анджей Дуда заявил, что Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об особом статусе поляков на Украине."Начат процесс официальной сдачи территории Украины Польше", — написал Кива в своем Telegram-канале.Ранее Кива со ссылкой на источник сообщал, что начало ввода польских сил на Украину намечено на конец июля.Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявил, что руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины. По его словам, польские власти убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план раздела Украины.

https://ria.ru/20220711/polyaki-1801753300.html

польша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, анджей дуда, польша, украина, владимир зеленский, илья кива