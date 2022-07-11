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Сайт службы безопасности Украины в настоящее время недоступен - РИА Новости, 11.07.2022
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Сайт службы безопасности Украины в настоящее время недоступен
Сайт службы безопасности Украины в настоящее время недоступен - РИА Новости, 11.07.2022
Сайт службы безопасности Украины в настоящее время недоступен
Сайт службы безопасности Украины (СБУ) в настоящее время недоступен. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T21:18
2022-07-11T21:18
украина
министерство обороны украины
технологии
в мире
служба безопасности украины
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сайт службы безопасности Украины (СБУ) в настоящее время недоступен.При попытке перейти по электронному адресу ведомства на экране отображаются ошибки 500 или 502.Участник российской хакерской группы RaHDIt рассказал ранее РИА Новости, что хакеры добыли секретные оперативные документы о действиях украинской армии и об обстановке на фронте, есть "большие массивы данных". При этом на прошлой неделе они выложили на своем сайте новые данные сотрудников главного управления разведки минобороны Украины и связанных с ним лиц, а в июне - данные 700 сотрудников службы безопасности Украины.
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украина, министерство обороны украины, технологии, в мире, служба безопасности украины
21:18 11.07.2022
 
Сайт службы безопасности Украины в настоящее время недоступен

При попытке перейти по электронному адресу СБУ на экране отображаются ошибки 500 или 502

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сайт службы безопасности Украины (СБУ) в настоящее время недоступен.
При попытке перейти по электронному адресу ведомства на экране отображаются ошибки 500 или 502.
Участник российской хакерской группы RaHDIt рассказал ранее РИА Новости, что хакеры добыли секретные оперативные документы о действиях украинской армии и об обстановке на фронте, есть "большие массивы данных". При этом на прошлой неделе они выложили на своем сайте новые данные сотрудников главного управления разведки минобороны Украины и связанных с ним лиц, а в июне - данные 700 сотрудников службы безопасности Украины.
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