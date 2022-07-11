https://ria.ru/20220711/sayt-1801826151.html
Сайт службы безопасности Украины в настоящее время недоступен
Сайт службы безопасности Украины в настоящее время недоступен - РИА Новости, 11.07.2022
Сайт службы безопасности Украины в настоящее время недоступен
Сайт службы безопасности Украины (СБУ) в настоящее время недоступен. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T21:18
2022-07-11T21:18
2022-07-11T21:18
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сайт службы безопасности Украины (СБУ) в настоящее время недоступен.При попытке перейти по электронному адресу ведомства на экране отображаются ошибки 500 или 502.Участник российской хакерской группы RaHDIt рассказал ранее РИА Новости, что хакеры добыли секретные оперативные документы о действиях украинской армии и об обстановке на фронте, есть "большие массивы данных". При этом на прошлой неделе они выложили на своем сайте новые данные сотрудников главного управления разведки минобороны Украины и связанных с ним лиц, а в июне - данные 700 сотрудников службы безопасности Украины.
https://ria.ru/20220710/navodka-1801547568.html
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украина, министерство обороны украины, технологии, в мире, служба безопасности украины
Сайт службы безопасности Украины в настоящее время недоступен
При попытке перейти по электронному адресу СБУ на экране отображаются ошибки 500 или 502