https://ria.ru/20220711/sayt-1801826151.html

Сайт службы безопасности Украины в настоящее время недоступен

Сайт службы безопасности Украины в настоящее время недоступен - РИА Новости, 11.07.2022

Сайт службы безопасности Украины в настоящее время недоступен

Сайт службы безопасности Украины (СБУ) в настоящее время недоступен. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T21:18

2022-07-11T21:18

2022-07-11T21:18

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сайт службы безопасности Украины (СБУ) в настоящее время недоступен.При попытке перейти по электронному адресу ведомства на экране отображаются ошибки 500 или 502.Участник российской хакерской группы RaHDIt рассказал ранее РИА Новости, что хакеры добыли секретные оперативные документы о действиях украинской армии и об обстановке на фронте, есть "большие массивы данных". При этом на прошлой неделе они выложили на своем сайте новые данные сотрудников главного управления разведки минобороны Украины и связанных с ним лиц, а в июне - данные 700 сотрудников службы безопасности Украины.

https://ria.ru/20220710/navodka-1801547568.html

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украина, министерство обороны украины, технологии, в мире, служба безопасности украины