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Российские саперы обезвредили около 55 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР

Российские саперы обезвредили около 55 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР - РИА Новости, 11.07.2022

Российские саперы обезвредили около 55 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР

Саперы российских вооруженных сил и МЧС обезвредили на территории Донецкой и Луганской народных республик уже почти 55 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T22:00

2022-07-11T22:00

2022-07-11T22:00

специальная военная операция на украине

донбасс

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Саперы российских вооруженных сил и МЧС обезвредили на территории Донецкой и Луганской народных республик уже почти 55 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Всего проверено 3856,42 гектара территории, 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов), два моста и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 54 тысячи 690 взрывоопасных предметов", - сказал Мизинцев на брифинге в понедельник.

https://ria.ru/20220710/ukraina-1801567688.html

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донбасс, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина