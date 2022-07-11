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Российские саперы обезвредили около 55 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР
Российские саперы обезвредили около 55 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР - РИА Новости, 11.07.2022
Российские саперы обезвредили около 55 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР
Саперы российских вооруженных сил и МЧС обезвредили на территории Донецкой и Луганской народных республик уже почти 55 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T22:00
2022-07-11T22:00
2022-07-11T22:00
специальная военная операция на украине
донбасс
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Саперы российских вооруженных сил и МЧС обезвредили на территории Донецкой и Луганской народных республик уже почти 55 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Всего проверено 3856,42 гектара территории, 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов), два моста и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 54 тысячи 690 взрывоопасных предметов", - сказал Мизинцев на брифинге в понедельник.
https://ria.ru/20220710/ukraina-1801567688.html
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донбасс, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
Российские саперы обезвредили около 55 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР
Российские саперы обезвредили около 55 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе