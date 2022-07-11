https://ria.ru/20220711/sanktsii-1801797567.html
СМИ: ЕС предложит новый пакет санкций против России в предстоящие недели
СМИ: ЕС предложит новый пакет санкций против России в предстоящие недели - РИА Новости, 11.07.2022
СМИ: ЕС предложит новый пакет санкций против России в предстоящие недели
Евросоюз в ближайшие недели может представить новый пакет санкций против России из-за ситуации на Украине, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T19:08
2022-07-11T19:08
2022-07-11T19:43
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Евросоюз в ближайшие недели может представить новый пакет санкций против России из-за ситуации на Украине, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.Как отмечается, некоторые участники ЕС настаивают, чтобы ограничительные меры затронули поставки российского газа, но большинство стран это не поддерживает.Как писали СМИ, новые меры могут включать в себя ограничения на импорт золота из России.Евросоюз после начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины принял уже шесть пакетов антироссийских санкций. Как указывал Владимир Путин, политика сдерживания России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Своими действиями страны, вводящие ограничения, ухудшили жизнь миллионов людей. По словам российского президента, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220710/sanktsii-1801541975.html
https://ria.ru/20220711/borrel-1801603086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии
19:08 11.07.2022 (обновлено: 19:43 11.07.2022)
СМИ: ЕС предложит новый пакет санкций против России в предстоящие недели
Bloomberg: ЕС планирует предложить новый пакет санкций против России в предстоящие недели