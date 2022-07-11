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В Еврокомиссии прокомментировали возврат турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 11.07.2022
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В Еврокомиссии прокомментировали возврат турбины для "Северного потока"
В Еврокомиссии прокомментировали возврат турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 11.07.2022
В Еврокомиссии прокомментировали возврат турбины для "Северного потока"
Санкционный режим ЕС не затрагивает товары и технологии, связанные с транспортировкой российского природного газа, напомнил представитель Еврокомиссии Йоханнес... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:45
2022-07-11T14:45
канада
россия
германия
еврокомиссия
газпром
siemens
северный поток
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Санкционный режим ЕС не затрагивает товары и технологии, связанные с транспортировкой российского природного газа, напомнил представитель Еврокомиссии Йоханнес Барк, комментируя ситуацию вокруг возвращения после ремонта турбины для газопровода "Северный поток"."Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.Позднее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада, несмотря на санкции, вернет оборудование для "Северного потока" по просьбе Германии."Мы внимательно наблюдали за этой ситуацией и приняли к сведению решение Канады вернуть эту турбину Германии после обслуживания, которое проводилось в Канаде", - сообщил представитель ЕК, заметив, что это возвращение должно снять "одно из оправданий" снижения поставок газа.Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801100880.html
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канада, россия, германия, еврокомиссия, газпром, siemens, северный поток
14:45 11.07.2022
 
В Еврокомиссии прокомментировали возврат турбины для "Северного потока"

В Еврокомиссии напомнили, что санкции не затрагивают технологии для транспортировки газа

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНа территории компрессорной станции магистрального газопровода "Северный поток"
На территории компрессорной станции магистрального газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На территории компрессорной станции магистрального газопровода "Северный поток". Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Санкционный режим ЕС не затрагивает товары и технологии, связанные с транспортировкой российского природного газа, напомнил представитель Еврокомиссии Йоханнес Барк, комментируя ситуацию вокруг возвращения после ремонта турбины для газопровода "Северный поток".
"Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
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Позднее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада, несмотря на санкции, вернет оборудование для "Северного потока" по просьбе Германии.
"Мы внимательно наблюдали за этой ситуацией и приняли к сведению решение Канады вернуть эту турбину Германии после обслуживания, которое проводилось в Канаде", - сообщил представитель ЕК, заметив, что это возвращение должно снять "одно из оправданий" снижения поставок газа.
"Что касается санкций. То я могу только напомнить, что санкционный режим ЕС не затрагивает товары и технологии, связанные с транспортировкой природного газа", - добавил Барк.
Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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