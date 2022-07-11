https://ria.ru/20220711/salt-1801304614.html

Частую пищевую привычку связали с преждевременной смертью

Частую пищевую привычку связали с преждевременной смертью - РИА Новости, 11.07.2022

Частую пищевую привычку связали с преждевременной смертью

Люди, которые досаливают пищу за столом, подвергаются более высокому риску преждевременной смерти, заявляют американские ученые. Исследование, в котором приняли РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T01:05

2022-07-11T01:05

2022-07-11T01:05

наука

новый орлеан

сша

биология

химия

медицина

соль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93351/52/933515250_0:114:2184:1343_1920x0_80_0_0_395931a0e5c84bfa015202b06cc4970e.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Люди, которые досаливают пищу за столом, подвергаются более высокому риску преждевременной смерти, заявляют американские ученые. Исследование, в котором приняли участие более 500 000 человек, опубликовано в понедельник в журнале European Heart Journal.Натрий, содержащийся в пищевой соли (NaCl), увеличивает риск рака, высокого кровяного давления и инсульта. Оценить общее потребление человеком вредной пищевой добавки можно с помощью анализа мочи. Однако этот способ может не отражать пищевые привычки, поскольку многие продукты изначально содержат большое количество соли.Поэтому ученые под руководством профессора Лу Ци из Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета в Новом Орлеане, США, решили посмотреть, как влияет на здоровье людей их привычка досаливать пищу за столом."В западной диете соль, добавляемая за столом, составляет 6-20% от общего потребления вещества. Это дает уникальную возможность оценить связь между потреблением натрия и риском смерти", — сказал профессор Ци.Исследователи проанализировали данные 501 379 человек, принимавших участие в исследовании UK Biobank. В период с 2006-го по 2010-й участников опрашивали, как часто они добавляли соль в пищу за столом. Тех, кто предпочел не отвечать, в анализ не включали. Ученые скорректировали анализ на основе факторов, которые могут повлиять на результаты, таких как возраст, пол, раса, индекс массы тела (ИМТ), курение, употребление алкоголя, физическая активность, диета и медицинское состояние. Участники исследования наблюдались в среднем девять лет. Преждевременная смерть была определена как наступившая в возрасте до 75 лет.У любителей добавить соль в пищу риск умереть раньше оказался на 28% выше по сравнению с теми, кто никогда не использовал солонку или делал это редко. Кроме того, исследование выявило более низкую продолжительность жизни среди людей, которые всегда добавляли соль. В возрасте 50 лет ожидаемая продолжительность жизни женщин и мужчин, которые постоянно повышали уровень хлорида натрия в своей тарелке, сократилась на 1,5 года и 2,28 года соответственно. Эти риски немного снижались у тех, кто ел много фруктов и овощей. Как объясняет профессор Ци, они являются основными источниками калия, который обладает защитным действием."Насколько мне известно, наше исследование является первым, в котором оценивается связь между добавлением соли в пищу и преждевременной смертью, — сказал он. — Это дает новые доказательства в поддержку рекомендаций по изменению пищевого поведения".Ученый считает, что даже незначительное снижение потребления натрия путем сокращения соли, добавляемой за столом, или полного отказа от дополнительных порций усилителя вкуса, вероятно, приведет к существенной пользе для здоровья.

https://ria.ru/20220605/antibiotiki-1793037963.html

новый орлеан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новый орлеан, сша, биология, химия, медицина, соль