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В Риге мужчину хотели забрать в психбольницу из-за георгиевской ленточки - РИА Новости, 11.07.2022
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В Риге мужчину хотели забрать в психбольницу из-за георгиевской ленточки
В Риге мужчину хотели забрать в психбольницу из-за георгиевской ленточки - РИА Новости, 11.07.2022
В Риге мужчину хотели забрать в психбольницу из-за георгиевской ленточки
В субботу вечером 52-летнего жителя Риги попытались забрать в психбольницу из-за шапки-ушанки и георгиевской ленточки, сообщает городская полиция. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T18:41
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В субботу вечером 52-летнего жителя Риги попытались забрать в психбольницу из-за шапки-ушанки и георгиевской ленточки, сообщает городская полиция.Как утверждает ведомство, в субботу полицейские, выехав на вызов, увидели мужчину, гулявшего с собакой. На голове у него была шапка-ушанка с серпом и молотом и пятиконечной звездой, а на груди была приколота георгиевская ленточка.Мужчина сообщил полицейским, что поддерживает президента России Владимира Путина. Как утверждает ведомство, стражи порядка указали мужчине на нарушения и попросили убрать запрещенную в Латвии символику, а тот отказался."Правоохранители забеспокоились о состоянии здоровья мужчины, поэтому была вызвана бригада скорой медицинской помощи", — говорится в релизе ведомства.Прибывшие врачи решили, что рижанина не нужно госпитализировать. Сотрудники патрульной службы возбудили дело об административном нарушении и выписали штраф 250 евро.Сейм Латвии в ноябре 2021 года официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более четырех тысяч человек. При этом каждый год 16 марта в Риге проходит шествие легионеров СС и их сторонников. На нем публично демонстрируются награды и символика нацистов. Это мероприятие вызывает осуждение многих стран мира, в том числе и со стороны России.
https://ria.ru/20220512/pamyatnik-1788102640.html
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в мире, латвия, рига, владимир путин
18:41 11.07.2022 (обновлено: 18:50 11.07.2022)
 
В Риге мужчину хотели забрать в психбольницу из-за георгиевской ленточки

В Риге 52-летнего мужчину чуть не забрали в психбольницу из-за георгиевской ленточки

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Риге
Сотрудники полиции в Риге - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В субботу вечером 52-летнего жителя Риги попытались забрать в психбольницу из-за шапки-ушанки и георгиевской ленточки, сообщает городская полиция.
Как утверждает ведомство, в субботу полицейские, выехав на вызов, увидели мужчину, гулявшего с собакой. На голове у него была шапка-ушанка с серпом и молотом и пятиконечной звездой, а на груди была приколота георгиевская ленточка.
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Мужчина сообщил полицейским, что поддерживает президента России Владимира Путина. Как утверждает ведомство, стражи порядка указали мужчине на нарушения и попросили убрать запрещенную в Латвии символику, а тот отказался.
"Правоохранители забеспокоились о состоянии здоровья мужчины, поэтому была вызвана бригада скорой медицинской помощи", — говорится в релизе ведомства.
Прибывшие врачи решили, что рижанина не нужно госпитализировать. Сотрудники патрульной службы возбудили дело об административном нарушении и выписали штраф 250 евро.
Сейм Латвии в ноябре 2021 года официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более четырех тысяч человек. При этом каждый год 16 марта в Риге проходит шествие легионеров СС и их сторонников. На нем публично демонстрируются награды и символика нацистов. Это мероприятие вызывает осуждение многих стран мира, в том числе и со стороны России.
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