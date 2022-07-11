18:41 11.07.2022 (обновлено: 18:50 11.07.2022)
В Риге мужчину хотели забрать в психбольницу из-за георгиевской ленточки
В Риге 52-летнего мужчину чуть не забрали в психбольницу из-за георгиевской ленточки
Сотрудники полиции в Риге. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В субботу вечером 52-летнего жителя Риги попытались забрать в психбольницу из-за шапки-ушанки и георгиевской ленточки, сообщает городская полиция.
Как утверждает ведомство, в субботу полицейские, выехав на вызов, увидели мужчину, гулявшего с собакой. На голове у него была шапка-ушанка с серпом и молотом и пятиконечной звездой, а на груди была приколота георгиевская ленточка.
Мужчина сообщил полицейским, что поддерживает президента России Владимира Путина. Как утверждает ведомство, стражи порядка указали мужчине на нарушения и попросили убрать запрещенную в Латвии символику, а тот отказался.
"Правоохранители забеспокоились о состоянии здоровья мужчины, поэтому была вызвана бригада скорой медицинской помощи", — говорится в релизе ведомства.
Прибывшие врачи решили, что рижанина не нужно госпитализировать. Сотрудники патрульной службы возбудили дело об административном нарушении и выписали штраф 250 евро.
Сейм Латвии в ноябре 2021 года официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более четырех тысяч человек. При этом каждый год 16 марта в Риге проходит шествие легионеров СС и их сторонников. На нем публично демонстрируются награды и символика нацистов. Это мероприятие вызывает осуждение многих стран мира, в том числе и со стороны России.