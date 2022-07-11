https://ria.ru/20220711/rezidentsiya-1801655477.html

Резиденцию премьера Шри-Ланки превратили в импровизированный музей

Резиденцию премьера Шри-Ланки превратили в импровизированный музей - РИА Новости, 11.07.2022

Резиденцию премьера Шри-Ланки превратили в импровизированный музей

Резиденцию премьер-министра Шри-Ланки, захваченную протестующими, превратили в импровизированный музей: там собираются люди, а во дворе дворца жарят шашлыки,... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T11:38

2022-07-11T11:38

2022-07-11T11:38

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КОЛОМБО (ШРИ-ЛАНКА), 11 июл - РИА Новости. Резиденцию премьер-министра Шри-Ланки, захваченную протестующими, превратили в импровизированный музей: там собираются люди, а во дворе дворца жарят шашлыки, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Резиденция была захвачена на днях: в данный момент по её территории ходят протестующие, как внутри, так и снаружи.Внутри резиденции собралась толпа протестующих: они скандируют лозунги, свистят. В одном из помещений протестующие нашли рояль, но умеющих играть на нем не нашлось. Также на территории резиденции был обнаружен пруд с карпами.Во дворе резиденции участники протестных акций устроили барбекю: на большом костре они жарят мясо, а также свободно гуляют по территории.На территории резиденции присутствуют силовики, но прогулкам протестующих они не мешают.Ранее столицу Шри-Ланки охватили многотысячные протесты, протестующие захватили дворец президента. Сам президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован и, согласно сообщениям СМИ, мог покинуть Шри-Ланку на самолете. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее 100 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, политический кризис в шри-ланке, шри-ланка