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В Германии признали рецессию в США неизбежной - РИА Новости, 11.07.2022
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В Германии признали рецессию в США неизбежной
В Германии признали рецессию в США неизбежной - РИА Новости, 11.07.2022
В Германии признали рецессию в США неизбежной
Экономике США не избежать рецессии, вопрос лишь в сроках, при этом аналитики соревнуются в мрачности прогнозов, рискуя этим привести в движение "ведущую вниз... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T01:25
2022-07-11T01:25
в мире
сша
илон маск
чикагский университет
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Экономике США не избежать рецессии, вопрос лишь в сроках, при этом аналитики соревнуются в мрачности прогнозов, рискуя этим привести в движение "ведущую вниз спираль", говорится в статье немецкого делового журнала WirtschaftsWoche.Как отмечает издание, экономика США "не успокаивается", а настроения американцев в последние месяцы заметно ухудшились. "Стабильно высокая инфляция, которую средний американец ощущает, прежде всего, на заправочных станциях и в супермаркетах, портит людям настроение", - указывает автор материала.Так, согласно одному из опросов, на сегодняшний день почти две трети американских потребителей опасаются, что страна может сползти в рецессию, при этом такие эмоции испытывают не только рядовые граждане, их разделяют и многочисленные экономисты.Еще несколько недель назад глава крупнейшего банка США J.P. Morgan Chase Джейми Даймон предрек "ураган", который может обрушиться на американскую экономику, в то время как глава Tesla Илон Маск назвал рецессию "неизбежной", напоминает издание. И если экономика США после сокращения в первом квартале будет сжиматься и далее, то как минимум технические предпосылки для рецессии "будут налицо"."Но если уж страх перед рецессией возник, то так просто от него избавиться не удастся. Страх усиливает механизмы, которые делают спад более вероятным", - подчеркивает WirtschaftsWoche. То, что курсы на американских биржах вот уже несколько недель продолжают идти вниз, аналитики объясняют опасениями относительно сокращения экономики США в целом. Помимо этого, на рынках облигаций также снизились процентные ставки по долговременным бондам – наблюдатели расценивают это как сигнал, что "рынки исходят из вероятности рецессии"."Однако когда точно просядет экономика – вопрос другой", - продолжает автор. По результатам опроса среди 50 экономистов, проведенного Чикагским университетом, почти 70 процентов аналитиков считают, что экономика США официально войдет в рецессию самое позднее в первом или втором квартале 2023 года. Эксперты, опрошенные Национальным бюро экономических исследований, также считают этот период наиболее вероятным, однако не исключают, что спад произойдет и позже."То есть рецессия наступит обязательно. Вопрос только, когда", - резюмирует WirtschaftsWoche.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220710/ssha-1801549005.html
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в мире, сша, илон маск, чикагский университет
01:25 11.07.2022
 
В Германии признали рецессию в США неизбежной

WirtschaftsWoche: рецессия в Соединенных Штатах обязательно наступит, вопрос лишь в сроках

© AP Photo / Mark LennihanНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Экономике США не избежать рецессии, вопрос лишь в сроках, при этом аналитики соревнуются в мрачности прогнозов, рискуя этим привести в движение "ведущую вниз спираль", говорится в статье немецкого делового журнала WirtschaftsWoche.
Как отмечает издание, экономика США "не успокаивается", а настроения американцев в последние месяцы заметно ухудшились. "Стабильно высокая инфляция, которую средний американец ощущает, прежде всего, на заправочных станциях и в супермаркетах, портит людям настроение", - указывает автор материала.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
Вчера, 16:33
Глава Минторга США заявила о риске замедления роста экономики страны
Так, согласно одному из опросов, на сегодняшний день почти две трети американских потребителей опасаются, что страна может сползти в рецессию, при этом такие эмоции испытывают не только рядовые граждане, их разделяют и многочисленные экономисты.
Еще несколько недель назад глава крупнейшего банка США J.P. Morgan Chase Джейми Даймон предрек "ураган", который может обрушиться на американскую экономику, в то время как глава Tesla Илон Маск назвал рецессию "неизбежной", напоминает издание. И если экономика США после сокращения в первом квартале будет сжиматься и далее, то как минимум технические предпосылки для рецессии "будут налицо".
"Но если уж страх перед рецессией возник, то так просто от него избавиться не удастся. Страх усиливает механизмы, которые делают спад более вероятным", - подчеркивает WirtschaftsWoche. То, что курсы на американских биржах вот уже несколько недель продолжают идти вниз, аналитики объясняют опасениями относительно сокращения экономики США в целом. Помимо этого, на рынках облигаций также снизились процентные ставки по долговременным бондам – наблюдатели расценивают это как сигнал, что "рынки исходят из вероятности рецессии".
"Однако когда точно просядет экономика – вопрос другой", - продолжает автор. По результатам опроса среди 50 экономистов, проведенного Чикагским университетом, почти 70 процентов аналитиков считают, что экономика США официально войдет в рецессию самое позднее в первом или втором квартале 2023 года. Эксперты, опрошенные Национальным бюро экономических исследований, также считают этот период наиболее вероятным, однако не исключают, что спад произойдет и позже.
"То есть рецессия наступит обязательно. Вопрос только, когда", - резюмирует WirtschaftsWoche.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Здание Нюь-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 07:35
СМИ: на Уолл-стрит все больше говорят о возможной рецессии в США
 
В миреСШАИлон МаскЧикагский университет
 
 
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