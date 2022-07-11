https://ria.ru/20220711/retsessiya-1801597474.html

В Германии признали рецессию в США неизбежной

В Германии признали рецессию в США неизбежной - РИА Новости, 11.07.2022

В Германии признали рецессию в США неизбежной

Экономике США не избежать рецессии, вопрос лишь в сроках, при этом аналитики соревнуются в мрачности прогнозов, рискуя этим привести в движение "ведущую вниз... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T01:25

2022-07-11T01:25

2022-07-11T01:25

в мире

сша

илон маск

чикагский университет

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Экономике США не избежать рецессии, вопрос лишь в сроках, при этом аналитики соревнуются в мрачности прогнозов, рискуя этим привести в движение "ведущую вниз спираль", говорится в статье немецкого делового журнала WirtschaftsWoche.Как отмечает издание, экономика США "не успокаивается", а настроения американцев в последние месяцы заметно ухудшились. "Стабильно высокая инфляция, которую средний американец ощущает, прежде всего, на заправочных станциях и в супермаркетах, портит людям настроение", - указывает автор материала.Так, согласно одному из опросов, на сегодняшний день почти две трети американских потребителей опасаются, что страна может сползти в рецессию, при этом такие эмоции испытывают не только рядовые граждане, их разделяют и многочисленные экономисты.Еще несколько недель назад глава крупнейшего банка США J.P. Morgan Chase Джейми Даймон предрек "ураган", который может обрушиться на американскую экономику, в то время как глава Tesla Илон Маск назвал рецессию "неизбежной", напоминает издание. И если экономика США после сокращения в первом квартале будет сжиматься и далее, то как минимум технические предпосылки для рецессии "будут налицо"."Но если уж страх перед рецессией возник, то так просто от него избавиться не удастся. Страх усиливает механизмы, которые делают спад более вероятным", - подчеркивает WirtschaftsWoche. То, что курсы на американских биржах вот уже несколько недель продолжают идти вниз, аналитики объясняют опасениями относительно сокращения экономики США в целом. Помимо этого, на рынках облигаций также снизились процентные ставки по долговременным бондам – наблюдатели расценивают это как сигнал, что "рынки исходят из вероятности рецессии"."Однако когда точно просядет экономика – вопрос другой", - продолжает автор. По результатам опроса среди 50 экономистов, проведенного Чикагским университетом, почти 70 процентов аналитиков считают, что экономика США официально войдет в рецессию самое позднее в первом или втором квартале 2023 года. Эксперты, опрошенные Национальным бюро экономических исследований, также считают этот период наиболее вероятным, однако не исключают, что спад произойдет и позже."То есть рецессия наступит обязательно. Вопрос только, когда", - резюмирует WirtschaftsWoche.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220710/ssha-1801549005.html

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в мире, сша, илон маск, чикагский университет