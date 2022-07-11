https://ria.ru/20220711/reka-1801608552.html

В Сочи из-за ливней вышла из берегов река

В Сочи из-за ливней вышла из берегов река - РИА Новости, 11.07.2022

В Сочи из-за ливней вышла из берегов река

Сочинская река Восточный Дагомыс вышла из берегов, в море унесло один автомобиль, пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T08:14

2022-07-11T08:14

2022-07-11T12:18

происшествия

сочи

новости - туризм

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СОЧИ, 11 июл – РИА Новости. Сочинская река Восточный Дагомыс вышла из берегов, в море унесло один автомобиль, пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края.Ранее пресс-служба мэрии Сочи информировала, что на курорте прогнозируются сильные дожди, ветер с порывами до 22 метров в секунду, смерчи над морем до 11 июля."Сочи: из берегов вышла река Восточный Дагомыс, потоком унесло легковой автомобиль, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220710/groza-1801557792.html

сочи

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия ливневых дождей в поселке Дагомыс Последствия ливневых дождей в поселке Дагомыс 2022-07-11T08:14 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, сочи, новости - туризм