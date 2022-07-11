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В Сочи из-за ливней вышла из берегов река - РИА Новости, 11.07.2022
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В Сочи из-за ливней вышла из берегов река
В Сочи из-за ливней вышла из берегов река - РИА Новости, 11.07.2022
В Сочи из-за ливней вышла из берегов река
Сочинская река Восточный Дагомыс вышла из берегов, в море унесло один автомобиль, пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T08:14
2022-07-11T12:18
происшествия
сочи
новости - туризм
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СОЧИ, 11 июл – РИА Новости. Сочинская река Восточный Дагомыс вышла из берегов, в море унесло один автомобиль, пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края.Ранее пресс-служба мэрии Сочи информировала, что на курорте прогнозируются сильные дожди, ветер с порывами до 22 метров в секунду, смерчи над морем до 11 июля."Сочи: из берегов вышла река Восточный Дагомыс, потоком унесло легковой автомобиль, люди не пострадали", - говорится в сообщении.
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Последствия ливневых дождей в поселке Дагомыс
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происшествия, сочи, новости - туризм
08:14 11.07.2022 (обновлено: 12:18 11.07.2022)
 
В Сочи из-за ливней вышла из берегов река

В Сочи из-за ливней вышла из берегов река, никто не пострадал

Читать ria.ru в
СОЧИ, 11 июл – РИА Новости. Сочинская река Восточный Дагомыс вышла из берегов, в море унесло один автомобиль, пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Ранее пресс-служба мэрии Сочи информировала, что на курорте прогнозируются сильные дожди, ветер с порывами до 22 метров в секунду, смерчи над морем до 11 июля.
"Сочи: из берегов вышла река Восточный Дагомыс, потоком унесло легковой автомобиль, люди не пострадали", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияСочиНовости - Туризм
 
 
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