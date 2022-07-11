19:04 11.07.2022 (обновлено: 19:20 11.07.2022)
В Запорожской области заявили, что Киев хочет сорвать референдум
Член Запорожской ВГА Рогов заявил, что Киев хочет сорвать подготовку к референдуму
Празднование Дня России в Мелитополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Украинские власти пытаются сорвать подготовку к референдуму о статусе Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Киевский режим своими заявлениями о готовящихся контрнаступлениях пытается оказать давление на жителей Запорожской области и сорвать подготовку к референдуму. Их цель — запугать людей и заставить покинуть освобожденные территории, чтобы в случае волеизъявления сказать, что там никого нет. Но смею заверить, все их планы обречены на неудачу", — заявил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что референдум обязательно состоится. Все социологические опросы показывают, что жители Запорожской области при свободном волеизъявлении выберут свое будущее в составе России, заключил Рогов.
На минувшей неделе министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что президент Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную часть страны. Для этого ВСУ собирают "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием".
В свою очередь, вице-премьер Украины Ирина Верещук отметила, что украинская армия начинает контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами России.