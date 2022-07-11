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В Запорожской области заявили, что Киев хочет сорвать референдум

В Запорожской области заявили, что Киев хочет сорвать референдум - РИА Новости, 11.07.2022

В Запорожской области заявили, что Киев хочет сорвать референдум

Украинские власти пытаются сорвать подготовку к референдуму о статусе Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T19:04

2022-07-11T19:04

2022-07-11T19:20

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

россия

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Украинские власти пытаются сорвать подготовку к референдуму о статусе Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Он подчеркнул, что референдум обязательно состоится. Все социологические опросы показывают, что жители Запорожской области при свободном волеизъявлении выберут свое будущее в составе России, заключил Рогов.На минувшей неделе министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что президент Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную часть страны. Для этого ВСУ собирают "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием".В свою очередь, вице-премьер Украины Ирина Верещук отметила, что украинская армия начинает контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220711/ukraina-1801704251.html

https://ria.ru/20220711/grazhdanstvo-1801726750.html

запорожская область

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