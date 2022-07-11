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В Запорожской области заявили, что Киев хочет сорвать референдум - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/referendum-1801796701.html
В Запорожской области заявили, что Киев хочет сорвать референдум
В Запорожской области заявили, что Киев хочет сорвать референдум - РИА Новости, 11.07.2022
В Запорожской области заявили, что Киев хочет сорвать референдум
Украинские власти пытаются сорвать подготовку к референдуму о статусе Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T19:04
2022-07-11T19:20
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Украинские власти пытаются сорвать подготовку к референдуму о статусе Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Он подчеркнул, что референдум обязательно состоится. Все социологические опросы показывают, что жители Запорожской области при свободном волеизъявлении выберут свое будущее в составе России, заключил Рогов.На минувшей неделе министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что президент Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную часть страны. Для этого ВСУ собирают "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием".В свою очередь, вице-премьер Украины Ирина Верещук отметила, что украинская армия начинает контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://ria.ru/20220711/ukraina-1801704251.html
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в мире, запорожская область, россия, херсонская область , ситуация в днр и лнр
19:04 11.07.2022 (обновлено: 19:20 11.07.2022)
 
В Запорожской области заявили, что Киев хочет сорвать референдум

Член Запорожской ВГА Рогов заявил, что Киев хочет сорвать подготовку к референдуму

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПразднование Дня России в Мелитополе
Празднование Дня России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Украинские власти пытаются сорвать подготовку к референдуму о статусе Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Киевский режим своими заявлениями о готовящихся контрнаступлениях пытается оказать давление на жителей Запорожской области и сорвать подготовку к референдуму. Их цель — запугать людей и заставить покинуть освобожденные территории, чтобы в случае волеизъявления сказать, что там никого нет. Но смею заверить, все их планы обречены на неудачу", — заявил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что референдум обязательно состоится. Все социологические опросы показывают, что жители Запорожской области при свободном волеизъявлении выберут свое будущее в составе России, заключил Рогов.
На минувшей неделе министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что президент Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную часть страны. Для этого ВСУ собирают "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием".
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В свою очередь, вице-премьер Украины Ирина Верещук отметила, что украинская армия начинает контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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