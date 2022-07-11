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В Тобольске в подъезде жилого дома нашли пятимесячного ребенка - РИА Новости, 11.07.2022
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В Тобольске в подъезде жилого дома нашли пятимесячного ребенка
В Тобольске в подъезде жилого дома нашли пятимесячного ребенка - РИА Новости, 11.07.2022
В Тобольске в подъезде жилого дома нашли пятимесячного ребенка
Пятимесячного ребенка нашли в подъезде жилого дома в Тобольске Тюменской области, сотрудники СУСК РФ по региону организовали доследственную проверку. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T18:25
2022-07-11T18:25
происшествия
здоровье - общество
тюменская область
тобольск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 11 июл – РИА Новости. Пятимесячного ребенка нашли в подъезде жилого дома в Тобольске Тюменской области, сотрудники СУСК РФ по региону организовали доследственную проверку.Завернутого в полотенце живого малыша обнаружили вечером в воскресенье, ребенка госпитализировали в медучреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает."Организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время личность матери малолетнего установлена. Ею оказалась 32-летняя жительница города Тобольска, которая пояснила, что оставила посидеть с сыном свою подругу. Следствием выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех доводов и обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба СУСК РФ по Тюменской области.Ход и результаты проверки взяла на контроль областная прокуратура, тобольскому межрайонному прокурору поручено провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе ведомства.
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тюменская область
тобольск
россия
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происшествия, здоровье - общество, тюменская область, тобольск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
18:25 11.07.2022
 
В Тобольске в подъезде жилого дома нашли пятимесячного ребенка

СК выясняет, как пятимесячный ребенок оказался в подъезде жилого дома в Тобольске

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 11 июл – РИА Новости. Пятимесячного ребенка нашли в подъезде жилого дома в Тобольске Тюменской области, сотрудники СУСК РФ по региону организовали доследственную проверку.
Завернутого в полотенце живого малыша обнаружили вечером в воскресенье, ребенка госпитализировали в медучреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
"Организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время личность матери малолетнего установлена. Ею оказалась 32-летняя жительница города Тобольска, которая пояснила, что оставила посидеть с сыном свою подругу. Следствием выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех доводов и обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба СУСК РФ по Тюменской области.
Ход и результаты проверки взяла на контроль областная прокуратура, тобольскому межрайонному прокурору поручено провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе ведомства.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоТюменская областьТобольскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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