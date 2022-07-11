https://ria.ru/20220711/rebenok-1801783613.html
В Тобольске в подъезде жилого дома нашли пятимесячного ребенка
В Тобольске в подъезде жилого дома нашли пятимесячного ребенка - РИА Новости, 11.07.2022
В Тобольске в подъезде жилого дома нашли пятимесячного ребенка
Пятимесячного ребенка нашли в подъезде жилого дома в Тобольске Тюменской области, сотрудники СУСК РФ по региону организовали доследственную проверку. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T18:25
2022-07-11T18:25
2022-07-11T18:25
происшествия
здоровье - общество
тюменская область
тобольск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d1b54acf0636c4f179e0a7180d6cae89.jpg
ТЮМЕНЬ, 11 июл – РИА Новости. Пятимесячного ребенка нашли в подъезде жилого дома в Тобольске Тюменской области, сотрудники СУСК РФ по региону организовали доследственную проверку.Завернутого в полотенце живого малыша обнаружили вечером в воскресенье, ребенка госпитализировали в медучреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает."Организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время личность матери малолетнего установлена. Ею оказалась 32-летняя жительница города Тобольска, которая пояснила, что оставила посидеть с сыном свою подругу. Следствием выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех доводов и обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба СУСК РФ по Тюменской области.Ход и результаты проверки взяла на контроль областная прокуратура, тобольскому межрайонному прокурору поручено провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20220620/mladenets-1796701237.html
тюменская область
тобольск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, тюменская область, тобольск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
В Тобольске в подъезде жилого дома нашли пятимесячного ребенка
СК выясняет, как пятимесячный ребенок оказался в подъезде жилого дома в Тобольске