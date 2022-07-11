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В Тобольске в подъезде жилого дома нашли пятимесячного ребенка

В Тобольске в подъезде жилого дома нашли пятимесячного ребенка - РИА Новости, 11.07.2022

В Тобольске в подъезде жилого дома нашли пятимесячного ребенка

Пятимесячного ребенка нашли в подъезде жилого дома в Тобольске Тюменской области, сотрудники СУСК РФ по региону организовали доследственную проверку. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T18:25

2022-07-11T18:25

2022-07-11T18:25

происшествия

здоровье - общество

тюменская область

тобольск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 11 июл – РИА Новости. Пятимесячного ребенка нашли в подъезде жилого дома в Тобольске Тюменской области, сотрудники СУСК РФ по региону организовали доследственную проверку.Завернутого в полотенце живого малыша обнаружили вечером в воскресенье, ребенка госпитализировали в медучреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает."Организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время личность матери малолетнего установлена. Ею оказалась 32-летняя жительница города Тобольска, которая пояснила, что оставила посидеть с сыном свою подругу. Следствием выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех доводов и обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба СУСК РФ по Тюменской области.Ход и результаты проверки взяла на контроль областная прокуратура, тобольскому межрайонному прокурору поручено провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20220620/mladenets-1796701237.html

тюменская область

тобольск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, тюменская область, тобольск, россия, следственный комитет россии (ск рф)