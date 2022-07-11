https://ria.ru/20220711/raspad-1801780950.html

В США заявили о приближении распада страны

В США заявили о приближении распада страны - РИА Новости, 11.07.2022

В США заявили о приближении распада страны

Все меньше американцев гордятся своей страной и верят в правильность ее развития, а сказать, что она едина и неделима, означает солгать, заявил в колонке для... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T18:07

2022-07-11T18:07

2022-07-11T20:15

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сша

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Все меньше американцев гордятся своей страной и верят в правильность ее развития, а сказать, что она едина и неделима, означает солгать, заявил в колонке для The American Conservative экс-кандидат в президенты США, политик Патрик Бьюкенен.Автор вспомнил роман Стивена Бенета "Дьявол и Дэниел Вебстер", в котором было утверждение, что если подойти к могиле госсекретаря (Вебстера. — Прим. ред.) и позвать его, то раздастся вопрос: "Как поживает наш Союз?". Ответить на него следует словами, что Союз един и неделим, иначе политик восстанет из могилы."Но сегодня ответить душе Вебстера, что наш Союз стоит незыблем, единый и неделимый, — значит солгать", — продолжил Бьюкенен.По его словам, сейчас разногласия в американском обществе похожи на те, что были перед Гражданской войной.Политик привел данные опроса института Гэллапа, согласно которому 38% американцев "чрезвычайно гордятся" своей страной и 27% "очень гордятся". Оставшиеся чуть больше трети респондентов либо умеренны в своих чувствах, либо вовсе не гордятся США."В прошлом на патриотов приходилось в среднем 80% населения страны. Сейчас их доля снизилась до 65%", — добавил Бьюкенен.Кроме того, он привел в пример другое исследование, по данным которого 85% американцев считают, что страна движется в неправильном направлении. Рейтинг президента Джо Байдена бьет антирекорды, а работу конгресса одобряют лишь 15% граждан. При этом американцы больше всего доверяют малому бизнесу, армии и полиции, а самые слабые позиции в обществе — у американского парламента и прессы.По мнению Бьюкенена, на такое положение дел повлияли кризис из-за коронавируса, обострение миграционной проблемы, наркотрафик, рекордная инфляция и разгул преступности. Количество жертв от уличных перестрелок политик сравнил со сводками времен вьетнамской войны."Американская политика стала ядовитой. В ходе предвыборной кампании 2016 года Хиллари Клинтон назвала половину сторонников Дональда Трампа "ведром отбросов", и эта фраза стала крылатой", — добавил он.Политик поинтересовался, можно ли будет назвать победу республиканцев на грядущих выборах в палату представителей "триумфом американского фашизма". Также Бьюкенен задался вопросом, как при таком развитии событий нация сможет сплотиться.

https://ria.ru/20220627/ssha-1798233379.html

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в мире, сша