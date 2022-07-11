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Путин встретился с губернатором Московской области - РИА Новости, 11.07.2022
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Путин встретился с губернатором Московской области
Путин встретился с губернатором Московской области - РИА Новости, 11.07.2022
Путин встретился с губернатором Московской области
Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, глава государства в начале беседы отметил, что регион... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T13:59
2022-07-11T13:59
политика
андрей воробьев
владимир путин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, глава государства в начале беседы отметил, что регион по многим позициям находится на очень хорошем уровне."Московская область у нас по многим позициям на очень хорошем уровне находится", - сказал Путин.Воробьев при этом отметил "очень заметную" федеральную поддержку области.Однако, по словам Путина, закредитованность региона остается высокой. Губернатор согласился, отметив, что средства нужны для развития региона.
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московская область (подмосковье)
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политика, андрей воробьев, владимир путин, московская область (подмосковье)
13:59 11.07.2022
 
Путин встретился с губернатором Московской области

Президент Путин встретился с губернатором Московской области Воробьевым

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, глава государства в начале беседы отметил, что регион по многим позициям находится на очень хорошем уровне.
"Московская область у нас по многим позициям на очень хорошем уровне находится", - сказал Путин.
Воробьев при этом отметил "очень заметную" федеральную поддержку области.
Однако, по словам Путина, закредитованность региона остается высокой. Губернатор согласился, отметив, что средства нужны для развития региона.
Сотрудница Центра занятости населения - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 08:52
Воробьев назвал уровень безработицы в Подмосковье очень низким
 
ПолитикаАндрей ВоробьевВладимир ПутинМосковская область (Подмосковье)
 
 
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