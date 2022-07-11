https://ria.ru/20220711/putin-1801701409.html

Путин встретился с губернатором Московской области

Путин встретился с губернатором Московской области - РИА Новости, 11.07.2022

Путин встретился с губернатором Московской области

Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, глава государства в начале беседы отметил, что регион... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T13:59

2022-07-11T13:59

2022-07-11T13:59

политика

андрей воробьев

владимир путин

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, глава государства в начале беседы отметил, что регион по многим позициям находится на очень хорошем уровне."Московская область у нас по многим позициям на очень хорошем уровне находится", - сказал Путин.Воробьев при этом отметил "очень заметную" федеральную поддержку области.Однако, по словам Путина, закредитованность региона остается высокой. Губернатор согласился, отметив, что средства нужны для развития региона.

https://ria.ru/20220707/bezrabotitsa-1800844675.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

политика, андрей воробьев, владимир путин, московская область (подмосковье)