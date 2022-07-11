https://ria.ru/20220711/putin-1801701409.html
Путин встретился с губернатором Московской области
Путин встретился с губернатором Московской области - РИА Новости, 11.07.2022
Путин встретился с губернатором Московской области
Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, глава государства в начале беседы отметил, что регион... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T13:59
2022-07-11T13:59
2022-07-11T13:59
политика
андрей воробьев
владимир путин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Кремле провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, глава государства в начале беседы отметил, что регион по многим позициям находится на очень хорошем уровне."Московская область у нас по многим позициям на очень хорошем уровне находится", - сказал Путин.Воробьев при этом отметил "очень заметную" федеральную поддержку области.Однако, по словам Путина, закредитованность региона остается высокой. Губернатор согласился, отметив, что средства нужны для развития региона.
https://ria.ru/20220707/bezrabotitsa-1800844675.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, андрей воробьев, владимир путин, московская область (подмосковье)
Путин встретился с губернатором Московской области
Президент Путин встретился с губернатором Московской области Воробьевым