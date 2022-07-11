02:12 11.07.2022 (обновлено: 11:04 11.07.2022)
Пушков поговоркой прокомментировал ситуацию с дефицитом газа в Германии
Сенатор Пушков: при помощи антироссийских санкций Германия "рубит сук, на котором сидит"
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал остановку газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание и опасения Германии по поводу прекращения поставок "голубого топлива" из России.
Ключевой газопровод из России в Европу останавливается на техобслуживание с 11 по 21 июля. Участники европейского рынка опасаются, что это усугубит дефицит газа в регионе. В некоторых странах — среди них Германия и Австрия — высказывались опасения, что поставки по газопроводу после окончания работ могут снизиться или прекратиться, из-за чего пострадает местная промышленность.
"Встав на путь антироссийских санкций, Германия теперь все время готовится к худшему. Кто бы мог подумать, что поддержка "майдана" и госпереворота на Украине в 2014 году так далеко заведет немцев, что они будут страшиться закрытия своих предприятий и целых отраслей промышленности — главного козыря Германии!" — написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, неслучайно экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель стремилась усилить этот козырь за счет газопровода "Северный поток — 2" — "даже вопреки США".
"Но Берлин избрал противоположный путь. Вот это и называется: рубить сук, на котором сидишь, причем рубить упорно и безрассудно", — резюмировал сенатор.
Сокращение объемов поставок газа из России в этом году связано с остановкой с мая поставок по магистрали "Ямал — Европа", с уменьшением прокачки по двум другим основным коридорам — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе, а также со снижением из-за технических работ поставок по "Турецкому потоку". "Газпром" с середины июня снизил поставки по "Северному потоку", объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском, сейчас обе нитки заполнены техническим газом и газопровод фактически готов к вводу. Однако Германия в феврале остановила процесс его сертификации. Глава МИД страны Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".
После начала российской специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции в отношении Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.