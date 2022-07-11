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Комитет Госдумы поддержит полный запрет пропаганды нетрадиционных отношений - РИА Новости, 11.07.2022
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Комитет Госдумы поддержит полный запрет пропаганды нетрадиционных отношений
Комитет Госдумы поддержит полный запрет пропаганды нетрадиционных отношений - РИА Новости, 11.07.2022
Комитет Госдумы поддержит полный запрет пропаганды нетрадиционных отношений
Комитет по информполитике поддержит слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о запрете пропаганды нетрадиционных отношений для всех возрастов, сообщил РИА... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:20
2022-07-11T15:14
россия
совет европы
европа
госдума рф
вячеслав володин
александр ющенко
общество
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Комитет по информполитике поддержит слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о запрете пропаганды нетрадиционных отношений для всех возрастов, сообщил РИА Новости его первый зампред Александр Ющенко."Сейчас, после того как нарастают противоречия между культурой Запада и нашей, этот вопрос назрел. Председатель Госдумы сказал о важности этого. Информационный комитет поднимет этот вопрос и поддержит. Все предельно однозначно. &lt;...&gt; Мы выступаем твердо и уверенно. Россия — страна, поддерживающая определенные ценности", — сказал он.Ющенко напомнил, что в стране уже действуют определенные запреты в пропаганде для детей."Но общество отторгает те навязанные постмодернистские направления, в которых погрязла Европа. В данном случае вопрос в плоскости информационной политики. И фильмы, и передачи, куда вклеиваются абсолютно необязательные сюжетные линии об однополой взаимосвязи. Тема для нас не нужная. В последние 15 или 20 лет все это пытаются вывести в ведущие строчки медийного мира. Это выведенная искусственно тема", — добавил депутат.На прошлой неделе Володин призвал "правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей". Рассуждая об этой идее, он заявил, что с выходом из Совета Европы "ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки".
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россия, совет европы, европа, госдума рф, вячеслав володин, александр ющенко, общество
14:20 11.07.2022 (обновлено: 15:14 11.07.2022)
 
Комитет Госдумы поддержит полный запрет пропаганды нетрадиционных отношений

Комитет Госдумы предложил полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Комитет по информполитике поддержит слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о запрете пропаганды нетрадиционных отношений для всех возрастов, сообщил РИА Новости его первый зампред Александр Ющенко.
"Сейчас, после того как нарастают противоречия между культурой Запада и нашей, этот вопрос назрел. Председатель Госдумы сказал о важности этого. Информационный комитет поднимет этот вопрос и поддержит. Все предельно однозначно. <...> Мы выступаем твердо и уверенно. Россия — страна, поддерживающая определенные ценности", — сказал он.
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Ющенко напомнил, что в стране уже действуют определенные запреты в пропаганде для детей.
"Но общество отторгает те навязанные постмодернистские направления, в которых погрязла Европа. В данном случае вопрос в плоскости информационной политики. И фильмы, и передачи, куда вклеиваются абсолютно необязательные сюжетные линии об однополой взаимосвязи. Тема для нас не нужная. В последние 15 или 20 лет все это пытаются вывести в ведущие строчки медийного мира. Это выведенная искусственно тема", — добавил депутат.
На прошлой неделе Володин призвал "правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей". Рассуждая об этой идее, он заявил, что с выходом из Совета Европы "ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки".
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