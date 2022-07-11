https://ria.ru/20220711/propaganda-1801711107.html

Комитет Госдумы поддержит полный запрет пропаганды нетрадиционных отношений

Комитет Госдумы поддержит полный запрет пропаганды нетрадиционных отношений - РИА Новости, 11.07.2022

Комитет Госдумы поддержит полный запрет пропаганды нетрадиционных отношений

Комитет по информполитике поддержит слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о запрете пропаганды нетрадиционных отношений для всех возрастов, сообщил РИА... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T14:20

2022-07-11T14:20

2022-07-11T15:14

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совет европы

европа

госдума рф

вячеслав володин

александр ющенко

общество

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Комитет по информполитике поддержит слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о запрете пропаганды нетрадиционных отношений для всех возрастов, сообщил РИА Новости его первый зампред Александр Ющенко."Сейчас, после того как нарастают противоречия между культурой Запада и нашей, этот вопрос назрел. Председатель Госдумы сказал о важности этого. Информационный комитет поднимет этот вопрос и поддержит. Все предельно однозначно. <...> Мы выступаем твердо и уверенно. Россия — страна, поддерживающая определенные ценности", — сказал он.Ющенко напомнил, что в стране уже действуют определенные запреты в пропаганде для детей."Но общество отторгает те навязанные постмодернистские направления, в которых погрязла Европа. В данном случае вопрос в плоскости информационной политики. И фильмы, и передачи, куда вклеиваются абсолютно необязательные сюжетные линии об однополой взаимосвязи. Тема для нас не нужная. В последние 15 или 20 лет все это пытаются вывести в ведущие строчки медийного мира. Это выведенная искусственно тема", — добавил депутат.На прошлой неделе Володин призвал "правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей". Рассуждая об этой идее, он заявил, что с выходом из Совета Европы "ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки".

https://ria.ru/20220607/lgbt-1793826822.html

https://ria.ru/20220606/tanets-1793601259.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, совет европы, европа, госдума рф, вячеслав володин, александр ющенко, общество