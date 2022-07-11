https://ria.ru/20220711/prokat-1801647565.html
Фильм "Тор: Любовь и гром" возглавил прокат в минувшие выходные в СНГ
Фильм "Тор: Любовь и гром" возглавил прокат в минувшие выходные в СНГ - РИА Новости, 11.07.2022
Фильм "Тор: Любовь и гром" возглавил прокат в минувшие выходные в СНГ
Кинокомикс "Тор: Любовь и гром" возглавил прокат в минувшие выходные в СНГ (без России и Белоруссии), собрав 81,5 миллиона рублей, сообщает портал... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:01
2022-07-11T12:01
2022-07-11T13:54
культура
тайка вайтити
россия
белоруссия
снг
что посмотреть
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801634563_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_8fccd2bb5ce2dfed8948a23db11ba8d2.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Кинокомикс "Тор: Любовь и гром" возглавил прокат в минувшие выходные в СНГ (без России и Белоруссии), собрав 81,5 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com.Режиссером картины стал Тайка Вайтити. По сюжету, Тор обращается за помощью к Валькирии, Коргу и бывшей девушке Джейн Фостер, чтобы сразиться с Горром, который намерен уничтожить богов.На втором месте в рейтинге мультфильм "Миньоны: Грювитация", со сборами 26,8 миллиона рублей в СНГ (без России и Белоруссии).Российская комедия "Булки" заняла третью строчку рейтинга, собрав за выходные 19,4 миллиона рублей. После пышной свадьбы Таня Бабанина узнает об измене мужа. Девушка решает полностью изменить свою жизнь и улетает из подмосковного Протвино на Шри-Ланку без денег, а паспорт по прилету у нее крадет обезьяна. К удивлению девушки, именно здесь она находит применение своему таланту пекаря. Теперь бывшая жительница Подмосковья мастерски печет булки на лазурном берегу Индийского океана.Мультфильм "Побег из космоса" расположился на четвертом месте со сборами 14,5 миллиона рублей. Замыкает пятерку российская картина "Одна" со сборами 13,8 миллиона рублей.
https://ria.ru/20220708/kino-1801307013.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801634563_88:0:2359:1703_1920x0_80_0_0_c1a6401ee0c621cb7ff981e90f5cf915.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тайка вайтити, россия, белоруссия, снг, что посмотреть , культура, новости культуры, кино и сериалы
12:01 11.07.2022 (обновлено: 13:54 11.07.2022)
Фильм "Тор: Любовь и гром" возглавил прокат в минувшие выходные в СНГ
"Тор: Любовь и гром" возглавил прокат в выходные в СНГ, собрав 81,5 миллиона рублей
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Кинокомикс "Тор: Любовь и гром" возглавил прокат в минувшие выходные в СНГ (без России и Белоруссии), собрав 81,5 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com.
Режиссером картины стал Тайка Вайтити. По сюжету, Тор обращается за помощью к Валькирии, Коргу и бывшей девушке Джейн Фостер, чтобы сразиться с Горром, который намерен уничтожить богов.
На втором месте в рейтинге мультфильм "Миньоны: Грювитация", со сборами 26,8 миллиона рублей в СНГ (без России и Белоруссии).
Российская комедия "Булки" заняла третью строчку рейтинга, собрав за выходные 19,4 миллиона рублей. После пышной свадьбы Таня Бабанина узнает об измене мужа. Девушка решает полностью изменить свою жизнь и улетает из подмосковного Протвино на Шри-Ланку без денег, а паспорт по прилету у нее крадет обезьяна. К удивлению девушки, именно здесь она находит применение своему таланту пекаря. Теперь бывшая жительница Подмосковья мастерски печет булки на лазурном берегу Индийского океана.
Мультфильм "Побег из космоса" расположился на четвертом месте со сборами 14,5 миллиона рублей. Замыкает пятерку российская картина "Одна" со сборами 13,8 миллиона рублей.