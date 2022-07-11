https://ria.ru/20220711/prokat-1801647565.html

Фильм "Тор: Любовь и гром" возглавил прокат в минувшие выходные в СНГ

Фильм "Тор: Любовь и гром" возглавил прокат в минувшие выходные в СНГ - РИА Новости, 11.07.2022

Фильм "Тор: Любовь и гром" возглавил прокат в минувшие выходные в СНГ

Кинокомикс "Тор: Любовь и гром" возглавил прокат в минувшие выходные в СНГ (без России и Белоруссии), собрав 81,5 миллиона рублей, сообщает портал... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:01

2022-07-11T12:01

2022-07-11T13:54

культура

тайка вайтити

россия

белоруссия

снг

что посмотреть

культура

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801634563_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_8fccd2bb5ce2dfed8948a23db11ba8d2.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Кинокомикс "Тор: Любовь и гром" возглавил прокат в минувшие выходные в СНГ (без России и Белоруссии), собрав 81,5 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com.Режиссером картины стал Тайка Вайтити. По сюжету, Тор обращается за помощью к Валькирии, Коргу и бывшей девушке Джейн Фостер, чтобы сразиться с Горром, который намерен уничтожить богов.На втором месте в рейтинге мультфильм "Миньоны: Грювитация", со сборами 26,8 миллиона рублей в СНГ (без России и Белоруссии).Российская комедия "Булки" заняла третью строчку рейтинга, собрав за выходные 19,4 миллиона рублей. После пышной свадьбы Таня Бабанина узнает об измене мужа. Девушка решает полностью изменить свою жизнь и улетает из подмосковного Протвино на Шри-Ланку без денег, а паспорт по прилету у нее крадет обезьяна. К удивлению девушки, именно здесь она находит применение своему таланту пекаря. Теперь бывшая жительница Подмосковья мастерски печет булки на лазурном берегу Индийского океана.Мультфильм "Побег из космоса" расположился на четвертом месте со сборами 14,5 миллиона рублей. Замыкает пятерку российская картина "Одна" со сборами 13,8 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220708/kino-1801307013.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

тайка вайтити, россия, белоруссия, снг, что посмотреть , культура, новости культуры, кино и сериалы