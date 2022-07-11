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ФРГ приняла к сведению протест по возврату турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 11.07.2022
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ФРГ приняла к сведению протест по возврату турбины для "Северного потока"
ФРГ приняла к сведению протест по возврату турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 11.07.2022
ФРГ приняла к сведению протест по возврату турбины для "Северного потока"
Правительство ФРГ приняло к сведению требование Киева к Оттаве отменить решение о возврате турбины Siemens для "Северного потока — 1", заявила заместитель... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T13:31
2022-07-11T13:31
в мире
экономика
германия
канада
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украина
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БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ приняло к сведению требование Киева к Оттаве отменить решение о возврате турбины Siemens для "Северного потока — 1", заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.Ранее МВД Украины и минэнерго в общем обращении призвали парламент Канады отменить решение о возврате Германии отремонтированной турбины Siemens Canada для российского газопровода "Северный поток"."Мы приняли это к сведению. Но ситуация такая, что санкции ЕС не затрагивают транзит газа. Мы всегда говорили, что в отношении санкций действуют принцип, что они не должны наносить ЕС больше вреда, чем России", - сказала Хоффман."Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объёме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии.
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в мире, экономика, германия, канада, siemens, украина
13:31 11.07.2022
 
ФРГ приняла к сведению протест по возврату турбины для "Северного потока"

ФРГ приняла к сведению протест Украины по возврату турбины для "Северного потока"

© AP Photo / Michael SohnГазопровод "Северный поток" в Любмине, Германия
Газопровод Северный поток в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газопровод "Северный поток" в Любмине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ приняло к сведению требование Киева к Оттаве отменить решение о возврате турбины Siemens для "Северного потока — 1", заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.
Ранее МВД Украины и минэнерго в общем обращении призвали парламент Канады отменить решение о возврате Германии отремонтированной турбины Siemens Canada для российского газопровода "Северный поток".
"Мы приняли это к сведению. Но ситуация такая, что санкции ЕС не затрагивают транзит газа. Мы всегда говорили, что в отношении санкций действуют принцип, что они не должны наносить ЕС больше вреда, чем России", - сказала Хоффман.
"Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объёме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
02:12
Пушков поговоркой прокомментировал ситуацию с дефицитом газа в Германии
 
В миреЭкономикаГерманияКанадаSiemensУкраина
 
 
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