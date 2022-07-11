https://ria.ru/20220711/proetst-1801693229.html

ФРГ приняла к сведению протест по возврату турбины для "Северного потока"

ФРГ приняла к сведению протест по возврату турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 11.07.2022

ФРГ приняла к сведению протест по возврату турбины для "Северного потока"

Правительство ФРГ приняло к сведению требование Киева к Оттаве отменить решение о возврате турбины Siemens для "Северного потока — 1", заявила заместитель... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T13:31

2022-07-11T13:31

2022-07-11T13:31

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БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ приняло к сведению требование Киева к Оттаве отменить решение о возврате турбины Siemens для "Северного потока — 1", заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.Ранее МВД Украины и минэнерго в общем обращении призвали парламент Канады отменить решение о возврате Германии отремонтированной турбины Siemens Canada для российского газопровода "Северный поток"."Мы приняли это к сведению. Но ситуация такая, что санкции ЕС не затрагивают транзит газа. Мы всегда говорили, что в отношении санкций действуют принцип, что они не должны наносить ЕС больше вреда, чем России", - сказала Хоффман."Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объёме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии.

https://ria.ru/20220711/pushkov-1801598567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, германия, канада, siemens, украина