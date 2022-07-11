https://ria.ru/20220711/proekt-1801762408.html
Ивановская область присоединилась к федеральному проекту "Профессионалитет"
Ивановская область присоединилась к федеральному проекту "Профессионалитет" - РИА Новости, 11.07.2022
Ивановская область присоединилась к федеральному проекту "Профессионалитет"
Предприятия Ивановской области используют возможности федерального проекта "Профессионалитет" для подготовки кадров для своих производств, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T17:10
2022-07-11T17:10
2022-07-11T17:10
ивановская область
общество
работа
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ИВАНОВО, 11 июл – РИА Новости. Предприятия Ивановской области используют возможности федерального проекта "Профессионалитет" для подготовки кадров для своих производств, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В проекте принимают участие восемь предприятий: "ХБК "Шуйские ситцы", Текстильная компания "Русский Дом", "ПТК Красная Ветка", "Фаберлик фэшн фэктори", "Лидертекс", компания "Бисер" и другие. Предприятия легкой промышленности региона намерены софинансировать проект в объеме более 9 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в рамках подготовки к реализации проекта в регионе подготовлены новые образовательные программы, которые будут внедрены с 1 сентября, проводится обучение команд бизнеса, образовательных учреждений, повышается уровень квалификации преподавателей, включенных в программу.Кроме того, по запросам работодателей изменены контрольные цифры приема в учреждения среднего профессионального образования.Проект "Профессионалитет" направлен на преодоление дефицита рабочих кадров и повышение качества профессионального образования за счет реформирования системы среднего профессионального образования и внедрения новых подходов. Одна из ключевых инициатив проекта – вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями и максимальная практико-ориентированность обучения.
https://ria.ru/20211216/investory-1764093583.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, работа
ИВАНОВО, 11 июл – РИА Новости. Предприятия Ивановской области используют возможности федерального проекта "Профессионалитет" для подготовки кадров для своих производств, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В проекте принимают участие восемь предприятий: "ХБК "Шуйские ситцы", Текстильная компания "Русский Дом", "ПТК Красная Ветка", "Фаберлик фэшн фэктори", "Лидертекс", компания "Бисер" и другие. Предприятия легкой промышленности региона намерены софинансировать проект в объеме более 9 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в рамках подготовки к реализации проекта в регионе подготовлены новые образовательные программы, которые будут внедрены с 1 сентября, проводится обучение команд бизнеса
, образовательных учреждений, повышается уровень квалификации преподавателей, включенных в программу.
Кроме того, по запросам работодателей изменены контрольные цифры приема в учреждения среднего профессионального образования.
"С вступлением в проект по запросам работодателей мы в три раза увеличили контрольные цифры приема на специальности текстильного направления, дополнили программу производственного обучения. В рамках популяризации проекта более 1,6 тысячи старшеклассников из 42 общеобразовательных организаций побывали на 41 промышленном предприятии по программе "Открытый турникет", - приводит пресс-служба слова замначальника областного департамента образования Владимира Лазарева.
Проект "Профессионалитет" направлен на преодоление дефицита рабочих кадров и повышение качества профессионального образования за счет реформирования системы среднего профессионального образования и внедрения новых подходов. Одна из ключевых инициатив проекта – вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями и максимальная практико-ориентированность обучения.