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В Приморье вынужденные переселенцы с Донбасса начали получать "подъемные" - РИА Новости, 11.07.2022
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В Приморье вынужденные переселенцы с Донбасса начали получать "подъемные"
В Приморье вынужденные переселенцы с Донбасса начали получать "подъемные" - РИА Новости, 11.07.2022
В Приморье вынужденные переселенцы с Донбасса начали получать "подъемные"
Вынужденные переселенцы из ДНР, ЛНР и Украины, участвующие в Приморье в программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников,... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T03:38
2022-07-11T03:38
общество
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Вынужденные переселенцы из ДНР, ЛНР и Украины, участвующие в Приморье в программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, начали получать первые выплаты, сообщает региональное правительство.По данным властей, 274 человека из прибывших в Приморье подали заявления на вступление в программу. Одобрена 271 заявка. УФСМ МВД России выдает соответствующие удостоверения.Он также сообщил, что 11 переселенцам были выданы паспорта граждан РФ. Люди постепенно покидают пункты временного размещения и переезжают в те населенные пункты, где нашли работу."Уже 84 человека вместе с семьями покинули пункт временного размещения во Врангеле и приступили к работе. Они трудоустроены по всему Приморью – в Находке, Ливадии, Большом Камне, Славянке, Уссурийске, Воздвиженке и других населенных пунктах", – сказал министр.Участники программы содействия добровольному переселению в течение шести месяцев будут получать компенсацию аренды жилья из регионального бюджета.
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общество, россия
03:38 11.07.2022
 
В Приморье вынужденные переселенцы с Донбасса начали получать "подъемные"

В Приморье вынужденные переселенцы из ДНР, ЛНР и с Украины начали получать "подъемные"

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкМужчина с паспортом гражданина РФ заполняет документ
Мужчина с паспортом гражданина РФ заполняет документ - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Мужчина с паспортом гражданина РФ заполняет документ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Вынужденные переселенцы из ДНР, ЛНР и Украины, участвующие в Приморье в программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, начали получать первые выплаты, сообщает региональное правительство.
По данным властей, 274 человека из прибывших в Приморье подали заявления на вступление в программу. Одобрена 271 заявка. УФСМ МВД России выдает соответствующие удостоверения.
"Вынужденные переселенцы становятся нашими соотечественниками. Те, кому выдали удостоверения, получают подъемные, которые предусмотрены федеральным бюджетом в рамках реализации данной программы, в размере 10 минимальных размеров оплаты труда. Это порядка 160 – 170 тысяч рублей на одного члена семьи", – приводятся слова министра профессионального образования и занятости населения Приморья Сергея Дубовицкого.
Он также сообщил, что 11 переселенцам были выданы паспорта граждан РФ. Люди постепенно покидают пункты временного размещения и переезжают в те населенные пункты, где нашли работу.
"Уже 84 человека вместе с семьями покинули пункт временного размещения во Врангеле и приступили к работе. Они трудоустроены по всему Приморью – в Находке, Ливадии, Большом Камне, Славянке, Уссурийске, Воздвиженке и других населенных пунктах", – сказал министр.
Участники программы содействия добровольному переселению в течение шести месяцев будут получать компенсацию аренды жилья из регионального бюджета.
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