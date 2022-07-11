https://ria.ru/20220711/primore-1801599923.html

В Приморье вынужденные переселенцы с Донбасса начали получать "подъемные"

В Приморье вынужденные переселенцы с Донбасса начали получать "подъемные" - РИА Новости, 11.07.2022

В Приморье вынужденные переселенцы с Донбасса начали получать "подъемные"

Вынужденные переселенцы из ДНР, ЛНР и Украины, участвующие в Приморье в программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников,... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T03:38

2022-07-11T03:38

2022-07-11T03:38

общество

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Вынужденные переселенцы из ДНР, ЛНР и Украины, участвующие в Приморье в программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, начали получать первые выплаты, сообщает региональное правительство.По данным властей, 274 человека из прибывших в Приморье подали заявления на вступление в программу. Одобрена 271 заявка. УФСМ МВД России выдает соответствующие удостоверения.Он также сообщил, что 11 переселенцам были выданы паспорта граждан РФ. Люди постепенно покидают пункты временного размещения и переезжают в те населенные пункты, где нашли работу."Уже 84 человека вместе с семьями покинули пункт временного размещения во Врангеле и приступили к работе. Они трудоустроены по всему Приморью – в Находке, Ливадии, Большом Камне, Славянке, Уссурийске, Воздвиженке и других населенных пунктах", – сказал министр.Участники программы содействия добровольному переселению в течение шести месяцев будут получать компенсацию аренды жилья из регионального бюджета.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия