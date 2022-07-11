Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае в День семьи, любви и верности на пару упал потолок в ДК - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220711/potolok-1801597909.html
В Хабаровском крае в День семьи, любви и верности на пару упал потолок в ДК
В Хабаровском крае в День семьи, любви и верности на пару упал потолок в ДК - РИА Новости, 11.07.2022
В Хабаровском крае в День семьи, любви и верности на пару упал потолок в ДК
Потолок обрушился на головы пожилой паре в сельском доме культуры (ДК) Хабаровского края во время празднования Дня любви, семьи и верности, рассказала РИА... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T01:38
2022-07-11T01:52
происшествия
хабаровский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
ХАБАРОВСК, 11 июл - РИА Новости. Потолок обрушился на головы пожилой паре в сельском доме культуры (ДК) Хабаровского края во время празднования Дня любви, семьи и верности, рассказала РИА Новости старший помощник прокурора в регионе Анна Исаева.Инцидент произошел в воскресенье вечером. В ДК поселка Хор района имени Лазо праздновали День семьи, любви и верности, приглашенные на мероприятие были семьи для вручение знака "За супружеское долголетие" - 50 лет супружеской жизни, рассказала представитель надзорного ведомства."На пожилую семейную пару обрушилась потолочная конструкция. Их доставили в медицинское учреждение с диагнозами гематома, ушиб – у женщины, рассечение кожи головы – у мужчины. Пару осмотрели, наложили швы, отправили домой", - рассказала Исаева.Прокуратура района имени Лазо проводит проверку исполнения законодательства органом местного самоуправления, в ходе которой будет дана оценка содержанию муниципального имущества.
https://ria.ru/20220608/lesa-1793951653.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровский край
01:38 11.07.2022 (обновлено: 01:52 11.07.2022)
 
В Хабаровском крае в День семьи, любви и верности на пару упал потолок в ДК

В Хабаровском крае в День семьи, любви и верности на пожилую пару обрушился потолок в ДК

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 11 июл - РИА Новости. Потолок обрушился на головы пожилой паре в сельском доме культуры (ДК) Хабаровского края во время празднования Дня любви, семьи и верности, рассказала РИА Новости старший помощник прокурора в регионе Анна Исаева.
Инцидент произошел в воскресенье вечером. В ДК поселка Хор района имени Лазо праздновали День семьи, любви и верности, приглашенные на мероприятие были семьи для вручение знака "За супружеское долголетие" - 50 лет супружеской жизни, рассказала представитель надзорного ведомства.
"На пожилую семейную пару обрушилась потолочная конструкция. Их доставили в медицинское учреждение с диагнозами гематома, ушиб – у женщины, рассечение кожи головы – у мужчины. Пару осмотрели, наложили швы, отправили домой", - рассказала Исаева.
Прокуратура района имени Лазо проводит проверку исполнения законодательства органом местного самоуправления, в ходе которой будет дана оценка содержанию муниципального имущества.
На одном из строений в Леонтьевском переулке произошло обрушение строительных лесов - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 12:43
При покраске здания в центре Москвы обрушились строительные леса
 
ПроисшествияХабаровский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала