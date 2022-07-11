https://ria.ru/20220711/potolok-1801597909.html

В Хабаровском крае в День семьи, любви и верности на пару упал потолок в ДК

В Хабаровском крае в День семьи, любви и верности на пару упал потолок в ДК - РИА Новости, 11.07.2022

В Хабаровском крае в День семьи, любви и верности на пару упал потолок в ДК

Потолок обрушился на головы пожилой паре в сельском доме культуры (ДК) Хабаровского края во время празднования Дня любви, семьи и верности, рассказала РИА... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T01:38

2022-07-11T01:38

2022-07-11T01:52

происшествия

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 11 июл - РИА Новости. Потолок обрушился на головы пожилой паре в сельском доме культуры (ДК) Хабаровского края во время празднования Дня любви, семьи и верности, рассказала РИА Новости старший помощник прокурора в регионе Анна Исаева.Инцидент произошел в воскресенье вечером. В ДК поселка Хор района имени Лазо праздновали День семьи, любви и верности, приглашенные на мероприятие были семьи для вручение знака "За супружеское долголетие" - 50 лет супружеской жизни, рассказала представитель надзорного ведомства."На пожилую семейную пару обрушилась потолочная конструкция. Их доставили в медицинское учреждение с диагнозами гематома, ушиб – у женщины, рассечение кожи головы – у мужчины. Пару осмотрели, наложили швы, отправили домой", - рассказала Исаева.Прокуратура района имени Лазо проводит проверку исполнения законодательства органом местного самоуправления, в ходе которой будет дана оценка содержанию муниципального имущества.

https://ria.ru/20220608/lesa-1793951653.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, хабаровский край