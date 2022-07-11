https://ria.ru/20220711/potolok-1801597909.html
В Хабаровском крае в День семьи, любви и верности на пару упал потолок в ДК
В Хабаровском крае в День семьи, любви и верности на пару упал потолок в ДК - РИА Новости, 11.07.2022
В Хабаровском крае в День семьи, любви и верности на пару упал потолок в ДК
Потолок обрушился на головы пожилой паре в сельском доме культуры (ДК) Хабаровского края во время празднования Дня любви, семьи и верности, рассказала РИА... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T01:38
2022-07-11T01:38
2022-07-11T01:52
происшествия
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 11 июл - РИА Новости. Потолок обрушился на головы пожилой паре в сельском доме культуры (ДК) Хабаровского края во время празднования Дня любви, семьи и верности, рассказала РИА Новости старший помощник прокурора в регионе Анна Исаева.Инцидент произошел в воскресенье вечером. В ДК поселка Хор района имени Лазо праздновали День семьи, любви и верности, приглашенные на мероприятие были семьи для вручение знака "За супружеское долголетие" - 50 лет супружеской жизни, рассказала представитель надзорного ведомства."На пожилую семейную пару обрушилась потолочная конструкция. Их доставили в медицинское учреждение с диагнозами гематома, ушиб – у женщины, рассечение кожи головы – у мужчины. Пару осмотрели, наложили швы, отправили домой", - рассказала Исаева.Прокуратура района имени Лазо проводит проверку исполнения законодательства органом местного самоуправления, в ходе которой будет дана оценка содержанию муниципального имущества.
https://ria.ru/20220608/lesa-1793951653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, хабаровский край
01:38 11.07.2022 (обновлено: 01:52 11.07.2022)
В Хабаровском крае в День семьи, любви и верности на пару упал потолок в ДК
В Хабаровском крае в День семьи, любви и верности на пожилую пару обрушился потолок в ДК
ХАБАРОВСК, 11 июл - РИА Новости. Потолок обрушился на головы пожилой паре в сельском доме культуры (ДК) Хабаровского края во время празднования Дня любви, семьи и верности, рассказала РИА Новости старший помощник прокурора в регионе Анна Исаева.
Инцидент произошел в воскресенье вечером. В ДК поселка Хор района имени Лазо праздновали День семьи, любви и верности, приглашенные на мероприятие были семьи для вручение знака "За супружеское долголетие" - 50 лет супружеской жизни, рассказала представитель надзорного ведомства.
"На пожилую семейную пару обрушилась потолочная конструкция. Их доставили в медицинское учреждение с диагнозами гематома, ушиб – у женщины, рассечение кожи головы – у мужчины. Пару осмотрели, наложили швы, отправили домой", - рассказала Исаева.
Прокуратура района имени Лазо проводит проверку исполнения законодательства органом местного самоуправления, в ходе которой будет дана оценка содержанию муниципального имущества.