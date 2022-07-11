https://ria.ru/20220711/poteri-1801599382.html

Хакер RaHDIt: украинская армия потеряла не менее 50-70 тысяч убитыми

Хакер RaHDIt: украинская армия потеряла не менее 50-70 тысяч убитыми - РИА Новости, 11.07.2022

Хакер RaHDIt: украинская армия потеряла не менее 50-70 тысяч убитыми

Потери украинских вооруженных сил составляют на сегодня не менее 50-70 тысяч убитыми, сообщил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T03:06

2022-07-11T03:06

2022-07-11T21:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Потери украинских вооруженных сил составляют на сегодня не менее 50-70 тысяч убитыми, сообщил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.В начале июня советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что с начала спецоперации погибли до 10 тысяч украинских военных.На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "Немезида" новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц.Документы касаются двух с половиной тысяч человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР — среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.Также на портале хакерской группы "НемеZида" опубликованы сведения о более 11 000 сторонников националистических формирований Украины.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.

https://radiosputnik.ria.ru/20220710/poteri-1801557330.html

https://ria.ru/20220613/ukraina-1794970899.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Потери украинской армии очень высокие", – заявил участник российской хакерской группы RaHDIt Потери украинской армии составляют на сегодня не менее 50-70 тысяч убитыми, сообщил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности. 2022-07-11T03:06 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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