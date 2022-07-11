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Хакер RaHDIt: украинская армия потеряла не менее 50-70 тысяч убитыми - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/poteri-1801599382.html
Хакер RaHDIt: украинская армия потеряла не менее 50-70 тысяч убитыми
Хакер RaHDIt: украинская армия потеряла не менее 50-70 тысяч убитыми - РИА Новости, 11.07.2022
Хакер RaHDIt: украинская армия потеряла не менее 50-70 тысяч убитыми
Потери украинских вооруженных сил составляют на сегодня не менее 50-70 тысяч убитыми, сообщил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T03:06
2022-07-11T21:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Потери украинских вооруженных сил составляют на сегодня не менее 50-70 тысяч убитыми, сообщил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.В начале июня советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что с начала спецоперации погибли до 10 тысяч украинских военных.На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "Немезида" новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц.Документы касаются двух с половиной тысяч человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР — среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.Также на портале хакерской группы "НемеZида" опубликованы сведения о более 11 000 сторонников националистических формирований Украины.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
https://radiosputnik.ria.ru/20220710/poteri-1801557330.html
https://ria.ru/20220613/ukraina-1794970899.html
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96
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353
60
353
60
"Потери украинской армии очень высокие", – заявил участник российской хакерской группы RaHDIt
Потери украинской армии составляют на сегодня не менее 50-70 тысяч убитыми, сообщил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.
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РИА Новости
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в мире, украина
03:06 11.07.2022 (обновлено: 21:36 11.07.2022)
 
Хакер RaHDIt: украинская армия потеряла не менее 50-70 тысяч убитыми

Хакер RaHDIt: потери ВСУ составляют не менее 50-70 тысяч убитыми

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Потери украинских вооруженных сил составляют на сегодня не менее 50-70 тысяч убитыми, сообщил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.
В начале июня советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что с начала спецоперации погибли до 10 тысяч украинских военных.
"Потери у украинской армии действительно очень высокие, гораздо выше того, что официально заявляет офис президента, официально заявляют украинские политики… Сильно занижена, там явно не 10, там не менее 50-70 тысяч безвозвратных потерь у них действительно есть", - сказал хакер.
Данные украинской стороны о потерях в ВСУ
Данные украинской стороны о потерях в ВСУ
1 из 7
Данные украинской стороны о потерях в ВСУ
Данные украинской стороны о потерях в ВСУ
Данные украинской стороны о потерях в ВСУ
2 из 7
Данные украинской стороны о потерях в ВСУ
Данные украинской стороны о потерях в ВСУ
Данные украинской стороны о потерях в ВСУ
3 из 7
Данные украинской стороны о потерях в ВСУ
Данные украинской стороны о потерях в ВСУ
Данные украинской стороны о потерях в ВСУ
4 из 7
Данные украинской стороны о потерях в ВСУ
Данные украинской стороны о потерях в ВСУ
Данные украинской стороны о потерях в ВСУ
5 из 7
Данные украинской стороны о потерях в ВСУ
Данные украинской стороны о потерях в ВСУ
Данные украинской стороны о потерях в ВСУ
6 из 7
Данные украинской стороны о потерях в ВСУ
Данные украинской стороны о потерях в ВСУ
Данные украинской стороны о потерях в ВСУ
7 из 7
Данные украинской стороны о потерях в ВСУ
1 из 7
Данные украинской стороны о потерях в ВСУ
2 из 7
Данные украинской стороны о потерях в ВСУ
3 из 7
Данные украинской стороны о потерях в ВСУ
4 из 7
Данные украинской стороны о потерях в ВСУ
5 из 7
Данные украинской стороны о потерях в ВСУ
6 из 7
Данные украинской стороны о потерях в ВСУ
7 из 7
Данные украинской стороны о потерях в ВСУ
На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "Немезида" новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц.
Документы касаются двух с половиной тысяч человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР — среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.
Также на портале хакерской группы "НемеZида" опубликованы сведения о более 11 000 сторонников националистических формирований Украины.
Министр обороны Украины Алексей Резников перед началом российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 17:51В мире
Глава Минобороны Украины признал большие потери среди личного состава ВСУ
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
Украинский военный в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 01:27Специальная военная операция на Украине
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