https://ria.ru/20220711/postavschiki-1801761034.html

Число поставщиков из Ивановской области на Ozon выросло более чем вдвое

Число поставщиков из Ивановской области на Ozon выросло более чем вдвое - РИА Новости, 11.07.2022

Число поставщиков из Ивановской области на Ozon выросло более чем вдвое

За первое полугодие 2022 года число поставщиков из Ивановской области на Ozon по сравнению с первым полугодием 2021 года выросло более чем вдвое, а продажи - в... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T17:13

2022-07-11T17:13

2022-07-11T17:13

ивановская область

станислав воскресенский

ozon

экономика

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ИВАНОВО, 11 июл – РИА Новости. За первое полугодие 2022 года число поставщиков из Ивановской области на Ozon по сравнению с первым полугодием 2021 года выросло более чем вдвое, а продажи - в 4,5 раза, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Так, объем продаж ивановских компаний на онлайн-площадке Ozon составил три миллиарда рублей, что в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в 2022 году предприниматели Ивановской области вновь стали лидерами по объему продаж на Wildberries среди региональных продавцов. За календарный год, с мая 2021 года, они нарастили свой оборот на онлайн-платформе на 128% до 10 миллиардов рублей. Число региональных предпринимателей, торгующих через онлайн-платформу, выросло более чем в два раза и достигло 4,9 тысячи", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что в Ивановской области открылся новый сортировочный центр Wildberries. Здесь осуществляется приёмка поставок от предпринимателей региона, что позволит расширить ассортимент продукции локального производства и поддержать местный бизнес, способствовать улучшению работы логистической службы компании в Ивановской области и как один из результатов - ускорит доставку заказов до покупателей из региона. В центре создали сто новых рабочих мест.Ранее успехи ивановских компаний в сфере электронной коммерции также отметил губернатор области Станислав Воскресенский. По его словам, в регионе всеми доступными способами стимулируют сбыт продукции ивановских производителей.

https://ria.ru/20220620/trikotazh-1796132466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, ozon, экономика