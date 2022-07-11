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Число поставщиков из Ивановской области на Ozon выросло более чем вдвое
Число поставщиков из Ивановской области на Ozon выросло более чем вдвое - РИА Новости, 11.07.2022
Число поставщиков из Ивановской области на Ozon выросло более чем вдвое
За первое полугодие 2022 года число поставщиков из Ивановской области на Ozon по сравнению с первым полугодием 2021 года выросло более чем вдвое, а продажи - в... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T17:13
2022-07-11T17:13
2022-07-11T17:13
ивановская область
станислав воскресенский
ozon
экономика
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ИВАНОВО, 11 июл – РИА Новости. За первое полугодие 2022 года число поставщиков из Ивановской области на Ozon по сравнению с первым полугодием 2021 года выросло более чем вдвое, а продажи - в 4,5 раза, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Так, объем продаж ивановских компаний на онлайн-площадке Ozon составил три миллиарда рублей, что в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в 2022 году предприниматели Ивановской области вновь стали лидерами по объему продаж на Wildberries среди региональных продавцов. За календарный год, с мая 2021 года, они нарастили свой оборот на онлайн-платформе на 128% до 10 миллиардов рублей. Число региональных предпринимателей, торгующих через онлайн-платформу, выросло более чем в два раза и достигло 4,9 тысячи", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что в Ивановской области открылся новый сортировочный центр Wildberries. Здесь осуществляется приёмка поставок от предпринимателей региона, что позволит расширить ассортимент продукции локального производства и поддержать местный бизнес, способствовать улучшению работы логистической службы компании в Ивановской области и как один из результатов - ускорит доставку заказов до покупателей из региона. В центре создали сто новых рабочих мест.Ранее успехи ивановских компаний в сфере электронной коммерции также отметил губернатор области Станислав Воскресенский. По его словам, в регионе всеми доступными способами стимулируют сбыт продукции ивановских производителей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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станислав воскресенский, ozon, экономика
ИВАНОВО, 11 июл – РИА Новости. За первое полугодие 2022 года число поставщиков из Ивановской области на Ozon по сравнению с первым полугодием 2021 года выросло более чем вдвое, а продажи - в 4,5 раза, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Так, объем продаж ивановских компаний на онлайн-площадке Ozon составил три миллиарда рублей, что в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в 2022 году предприниматели Ивановской области вновь стали лидерами по объему продаж на Wildberries среди региональных продавцов. За календарный год, с мая 2021 года, они нарастили свой оборот на онлайн-платформе на 128% до 10 миллиардов рублей. Число региональных предпринимателей, торгующих через онлайн-платформу, выросло более чем в два раза и достигло 4,9 тысячи", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что в Ивановской области открылся новый сортировочный центр Wildberries. Здесь осуществляется приёмка поставок от предпринимателей региона, что позволит расширить ассортимент продукции локального производства и поддержать местный бизнес, способствовать улучшению работы логистической службы компании в Ивановской области и как один из результатов - ускорит доставку заказов до покупателей из региона. В центре создали сто новых рабочих мест.
Ранее успехи ивановских компаний в сфере электронной коммерции также отметил губернатор области Станислав Воскресенский. По его словам, в регионе всеми доступными способами стимулируют сбыт продукции ивановских производителей.
"В пандемию наши предприятия не растерялись и адаптировались под новые условия, большинство сохранили трудовые коллективы, прорвались в современные форматы торговли. Ивановская область – номер один в стране в новой онлайн-экономике после Москвы и Санкт-Петербурга – первые среди регионов на крупнейшей онлайн торговой площадке. Это действительно результат, которым можно гордиться", - привели в пресс-службе слова Воскресенского.