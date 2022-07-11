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Власти Удмуртии помогут "Бурановским бабушкам" достроить дом милосердия - РИА Новости, 11.07.2022
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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20220711/pomosch-1801828350.html
Власти Удмуртии помогут "Бурановским бабушкам" достроить дом милосердия
Власти Удмуртии помогут "Бурановским бабушкам" достроить дом милосердия - РИА Новости, 11.07.2022
Власти Удмуртии помогут "Бурановским бабушкам" достроить дом милосердия
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что региональные власти помогут артисткам фольклорного ансамбля "Бабушки из Бураново" достроить дом милосердия,... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T21:37
2022-07-11T21:37
удмуртская республика
александр бречалов
бурановские бабушки
общество
бураново
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УФА, 11 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что региональные власти помогут артисткам фольклорного ансамбля "Бабушки из Бураново" достроить дом милосердия, возведение которого длится четвертый год.Выступавшие на Евровидении в 2012 году "Бурановские бабушки" сейчас гастролируют как "Бабушки из Бураново".Удмуртские артистки начали строить приют для престарелых в родной деревне Бураново еще в 2018 году. Сообщалось, что идея построить приют для одиноких пожилых людей принадлежит отцу Константину – священнику местного храма. Артистки решили ему помочь в этом благом деле, они начали делать отчисления из своего гонорара. Приют рассчитан на 20 человек.Глава Удмуртии Александр Бречалов утром на своей странице "ВКонтакте" рассказал, что в понедельник работает в Малопургинском и Киясовском районах региона.Бречалов напомнил, что по инициативе бабушек в деревне строится дом милосердия."Из-за пандемии работы приостановились. Сейчас здесь есть стены первого этажа, надо смонтировать крышу, установить окна, двери, закрыть тепловой контур. Будем вместе завершать строительство. Такие добрые дела важно поддержать", - добавил глава Удмуртии.
https://ria.ru/20220706/udmurtiya-1800786940.html
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александр бречалов, бурановские бабушки, общество, бураново
21:37 11.07.2022
 
Власти Удмуртии помогут "Бурановским бабушкам" достроить дом милосердия

Власти Удмуртии помогут артисткам ансамбля "Бабушки из Бураново" достроить дом милосердия

CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Вид на Свято-Михайловский собор в ИжевскеУдмуртия
Удмуртия - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Вид на Свято-Михайловский собор в Ижевске
Удмуртия . Архивное фото
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УФА, 11 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что региональные власти помогут артисткам фольклорного ансамбля "Бабушки из Бураново" достроить дом милосердия, возведение которого длится четвертый год.
Выступавшие на Евровидении в 2012 году "Бурановские бабушки" сейчас гастролируют как "Бабушки из Бураново".
Удмуртские артистки начали строить приют для престарелых в родной деревне Бураново еще в 2018 году. Сообщалось, что идея построить приют для одиноких пожилых людей принадлежит отцу Константину – священнику местного храма. Артистки решили ему помочь в этом благом деле, они начали делать отчисления из своего гонорара. Приют рассчитан на 20 человек.
Глава Удмуртии Александр Бречалов утром на своей странице "ВКонтакте" рассказал, что в понедельник работает в Малопургинском и Киясовском районах региона.
Малопургинском районе обязательно нужно повидаться с "Бабушками из Бураново", - написал он в своем Telegram-канале и опубликовал совместные фотографии с артистками.
Бречалов напомнил, что по инициативе бабушек в деревне строится дом милосердия.
"Из-за пандемии работы приостановились. Сейчас здесь есть стены первого этажа, надо смонтировать крышу, установить окна, двери, закрыть тепловой контур. Будем вместе завершать строительство. Такие добрые дела важно поддержать", - добавил глава Удмуртии.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловБурановские бабушкиОбществоБураново
 
 
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