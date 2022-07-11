https://ria.ru/20220711/pomosch-1801802321.html

Губернатор Подмосковья поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП в Люберцах

Губернатор Подмосковья поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП в Люберцах - РИА Новости, 11.07.2022

Губернатор Подмосковья поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП в Люберцах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП в Люберцах, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T19:27

2022-07-11T19:27

2022-07-11T19:27

происшествия

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

люберцы

светлана стригункова

дтп

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП в Люберцах, сообщили в пресс-службе регионального правительства."Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП в Люберцах. По предварительной информации, на Октябрьском проспекте водитель автомобиля "Киа" совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому переходу", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди пострадавших 14-летняя девочка, всех госпитализировали."Сейчас важно позаботиться о здоровье тех, кто попал в это страшное ДТП. Поручаю нашему блоку здравоохранения, в частности первому заместителю председателя Правительства Светлане Стригунковой проконтролировать, чтобы людям оказали всю необходимую медицинскую помощь. Важно также выяснить, как могло произойти это страшное происшествие. Поэтому очень прошу правоохранительные органы внимательно разобраться в причинах. Нам важно не допускать подобных ужасных ситуаций", - приводят слова Воробьева в сообщении.

https://ria.ru/20220710/avtobus-1801541704.html

московская область (подмосковье)

люберцы

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Кадры с места ДТП в Люберцах, где водитель каршеринга сбил троих человек Видео с места ДТП в Люберцах, в результате которого водитель каршеринга сбил троих человек 2022-07-11T19:27 true PT0M20S

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происшествия, андрей воробьев, московская область (подмосковье), люберцы, светлана стригункова , дтп