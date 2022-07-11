https://ria.ru/20220711/polyaki-1801753688.html

Зеленский внес в Раду законопроект об особом статусе поляков

Зеленский внес в Раду законопроект об особом статусе поляков - РИА Новости, 11.07.2022

Зеленский внес в Раду законопроект об особом статусе поляков

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об особом статусе поляков на Украине, заявил президент Польши Анджей Дуда в понедельник... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:38

2022-07-11T16:38

2022-07-11T17:51

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анджей дуда

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ВАРШАВА, 11 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об особом статусе поляков на Украине, заявил президент Польши Анджей Дуда в понедельник в Варшаве во время памятных мероприятий, посвященных годовщине Волынской резни.Ранее Зеленский анонсировал подписание соглашения с Польшей, упрощающего пересечение границы. По его словам, между странами не должно быть границ или барьеров, так как украинский и польский народы ментально давно не разделяют. Кроме того, депутат украинского парламента Ольга Совгиря сообщила, что Зеленский анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине."Сегодня президент Владимир Зеленский направил в Верховную раду проект закона о предоставлении полякам специального статуса на Украине", — сказал Дуда.Отметив, что Зеленский внес законопроект именно в годовщину Волынской резни, он заявил, что "в этом можно видеть обратную ситуацию, нежели тогда, когда от поляков старались избавиться любой ценой, в том числе лишая их жизней"."Украина сегодня таким жестом президента делает символичное приглашение — вы здесь имеете особенные права. Пусть это тоже будет для нас знаком в тех делах, о которых трудно говорить", — заключил польский президент.В понедельник в Польше проходят памятные мероприятия по случаю годовщины Волынской резни. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА*. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

https://ria.ru/20220711/polyaki-1801753300.html

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