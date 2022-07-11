https://ria.ru/20220711/polsha-1801705563.html
Дуда пообещал, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню
Дуда пообещал, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню - РИА Новости, 11.07.2022
Дуда пообещал, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню
Поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню, заявил президент Польши Анджей Дуда в понедельник в Варшаве во время памятных мероприятий, посвященных... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:12
2022-07-11T14:12
2022-07-11T14:12
в мире
польша
украина
анджей дуда
волынская резня
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ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню, заявил президент Польши Анджей Дуда в понедельник в Варшаве во время памятных мероприятий, посвященных годовщине Волынской резни."Для нас, поляков, это сложное время. Преступления, совершавшиеся в те времена на востоке тогда оккупированной немцами Польши, преступления которые были геноцидом, целью которых была этническая чистка с целью очистить те земли от польского меньшинства. Это драматическое событие, которое отняло жизни более 100 тысяч человек", - сказал Дуда."Мы с болью подчеркиваем, что это было сделано соседями. Так было. Они жили по соседству, часто связаны семейными связями. Нам тяжело сегодня это понять и объяснить, как такое вообще было возможно, какие страсти бушевали в душах, чтобы люди могли приготовить людям такую судьбу. Это исторический факт, неоспоримый, никакой не вымысел или рассказ, не легенда, в которой есть только зерно правды", - добавил он.При этом Дуда призвал обе стороны признать факт Волынской резни. "След остается. Очень сложны между нашими народами обсуждения этой темы. Они ведутся десятилетиями, особенно в последние 30 лет. Это сложная тема. Для нас болезненная, требующая твердой констатации правды. Для украинцев трудная, потому что очень стыдно. Как это? Признаться – убивали. Но правда должна прозвучать", - сказал он.При этом польский президент заявил, что поляки не собираются мстить украинцам. "Тут очень важно, и я хочу это подчеркнуть. Нужно ясно сказать, что не идет речь о мести, о каком-то ответе", - сказал он.Также Дуда отметил, что в настоящее время Польша принимает украинских беженцев, несмотря на то, что жители страны помнят о Волынской резне. "Помнит весь народ. Нет сегодня поляка, который не знает, чем была Волынская резня. Однако принимают украинцев в своих домах, несут помощь", - сказал он.Президент Польши отметил, что в контексте Волынской резни будет добиваться продолжения исторических и археологических исследований, а также организации могил и кладбищ. "Чего мы хотим? Мы хотим правды, хотим могил. Мы хотим молиться на могилах наших близких и родных", - сказал он.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* (признана экстремистской организацией и запрещена в России) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА*. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".* Организация признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20220505/reznya-1786902154.html
https://ria.ru/20210711/reznya-1740830486.html
https://ria.ru/20220707/likvidatsiya-1800829587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, анджей дуда, волынская резня
Дуда пообещал, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню
Президент Польши Дуда пообещал, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню
ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню, заявил президент Польши Анджей Дуда в понедельник в Варшаве во время памятных мероприятий, посвященных годовщине Волынской резни.
"Для нас, поляков, это сложное время. Преступления, совершавшиеся в те времена на востоке тогда оккупированной немцами Польши
, преступления которые были геноцидом, целью которых была этническая чистка с целью очистить те земли от польского меньшинства. Это драматическое событие, которое отняло жизни более 100 тысяч человек", - сказал Дуда.
"Мы с болью подчеркиваем, что это было сделано соседями. Так было. Они жили по соседству, часто связаны семейными связями. Нам тяжело сегодня это понять и объяснить, как такое вообще было возможно, какие страсти бушевали в душах, чтобы люди могли приготовить людям такую судьбу. Это исторический факт, неоспоримый, никакой не вымысел или рассказ, не легенда, в которой есть только зерно правды", - добавил он.
При этом Дуда призвал обе стороны признать факт Волынской резни. "След остается. Очень сложны между нашими народами обсуждения этой темы. Они ведутся десятилетиями, особенно в последние 30 лет. Это сложная тема. Для нас болезненная, требующая твердой констатации правды. Для украинцев трудная, потому что очень стыдно. Как это? Признаться – убивали. Но правда должна прозвучать", - сказал он.
При этом польский президент заявил, что поляки не собираются мстить украинцам. "Тут очень важно, и я хочу это подчеркнуть. Нужно ясно сказать, что не идет речь о мести, о каком-то ответе", - сказал он.
Также Дуда отметил, что в настоящее время Польша принимает украинских беженцев, несмотря на то, что жители страны помнят о Волынской резне. "Помнит весь народ. Нет сегодня поляка, который не знает, чем была Волынская резня. Однако принимают украинцев в своих домах, несут помощь", - сказал он.
Президент Польши отметил, что в контексте Волынской резни будет добиваться продолжения исторических и археологических исследований, а также организации могил и кладбищ. "Чего мы хотим? Мы хотим правды, хотим могил. Мы хотим молиться на могилах наших близких и родных", - сказал он.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* (признана экстремистской организацией и запрещена в России
) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины
. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА*. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек. Верховная рада
Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
* Организация признана экстремистской и запрещена в России