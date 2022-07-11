Рейтинг@Mail.ru
Дуда пообещал, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220711/polsha-1801705563.html
Дуда пообещал, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню
Дуда пообещал, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню - РИА Новости, 11.07.2022
Дуда пообещал, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню
Поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню, заявил президент Польши Анджей Дуда в понедельник в Варшаве во время памятных мероприятий, посвященных... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:12
2022-07-11T14:12
в мире
польша
украина
анджей дуда
волынская резня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152430/17/1524301709_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_4bc8efc0375acd727111e269fc9bfaad.jpg
ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню, заявил президент Польши Анджей Дуда в понедельник в Варшаве во время памятных мероприятий, посвященных годовщине Волынской резни."Для нас, поляков, это сложное время. Преступления, совершавшиеся в те времена на востоке тогда оккупированной немцами Польши, преступления которые были геноцидом, целью которых была этническая чистка с целью очистить те земли от польского меньшинства. Это драматическое событие, которое отняло жизни более 100 тысяч человек", - сказал Дуда."Мы с болью подчеркиваем, что это было сделано соседями. Так было. Они жили по соседству, часто связаны семейными связями. Нам тяжело сегодня это понять и объяснить, как такое вообще было возможно, какие страсти бушевали в душах, чтобы люди могли приготовить людям такую судьбу. Это исторический факт, неоспоримый, никакой не вымысел или рассказ, не легенда, в которой есть только зерно правды", - добавил он.При этом Дуда призвал обе стороны признать факт Волынской резни. "След остается. Очень сложны между нашими народами обсуждения этой темы. Они ведутся десятилетиями, особенно в последние 30 лет. Это сложная тема. Для нас болезненная, требующая твердой констатации правды. Для украинцев трудная, потому что очень стыдно. Как это? Признаться – убивали. Но правда должна прозвучать", - сказал он.При этом польский президент заявил, что поляки не собираются мстить украинцам. "Тут очень важно, и я хочу это подчеркнуть. Нужно ясно сказать, что не идет речь о мести, о каком-то ответе", - сказал он.Также Дуда отметил, что в настоящее время Польша принимает украинских беженцев, несмотря на то, что жители страны помнят о Волынской резне. "Помнит весь народ. Нет сегодня поляка, который не знает, чем была Волынская резня. Однако принимают украинцев в своих домах, несут помощь", - сказал он.Президент Польши отметил, что в контексте Волынской резни будет добиваться продолжения исторических и археологических исследований, а также организации могил и кладбищ. "Чего мы хотим? Мы хотим правды, хотим могил. Мы хотим молиться на могилах наших близких и родных", - сказал он.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* (признана экстремистской организацией и запрещена в России) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА*. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".* Организация признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20220505/reznya-1786902154.html
https://ria.ru/20210711/reznya-1740830486.html
https://ria.ru/20220707/likvidatsiya-1800829587.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152430/17/1524301709_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_1269092738fe3b2b2fbda9e7b4ef1dc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, анджей дуда, волынская резня
14:12 11.07.2022
 
Дуда пообещал, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню

Президент Польши Дуда пообещал, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню

CC BY 3.0 / Alina i Ireneusz Skrzypczakowie / Graveyard in Berezowica Mala, UkraineМемориальная доска с именами поляков, убитых на Волыни
Мемориальная доска с именами поляков, убитых на Волыни - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
CC BY 3.0 / Alina i Ireneusz Skrzypczakowie / Graveyard in Berezowica Mala, Ukraine
Мемориальная доска с именами поляков, убитых на Волыни. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню, заявил президент Польши Анджей Дуда в понедельник в Варшаве во время памятных мероприятий, посвященных годовщине Волынской резни.
"Для нас, поляков, это сложное время. Преступления, совершавшиеся в те времена на востоке тогда оккупированной немцами Польши, преступления которые были геноцидом, целью которых была этническая чистка с целью очистить те земли от польского меньшинства. Это драматическое событие, которое отняло жизни более 100 тысяч человек", - сказал Дуда.
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 04:08
Источник: Украина пыталась изменить отношение Польши к Волынской резне
"Мы с болью подчеркиваем, что это было сделано соседями. Так было. Они жили по соседству, часто связаны семейными связями. Нам тяжело сегодня это понять и объяснить, как такое вообще было возможно, какие страсти бушевали в душах, чтобы люди могли приготовить людям такую судьбу. Это исторический факт, неоспоримый, никакой не вымысел или рассказ, не легенда, в которой есть только зерно правды", - добавил он.
При этом Дуда призвал обе стороны признать факт Волынской резни. "След остается. Очень сложны между нашими народами обсуждения этой темы. Они ведутся десятилетиями, особенно в последние 30 лет. Это сложная тема. Для нас болезненная, требующая твердой констатации правды. Для украинцев трудная, потому что очень стыдно. Как это? Признаться – убивали. Но правда должна прозвучать", - сказал он.
При этом польский президент заявил, что поляки не собираются мстить украинцам. "Тут очень важно, и я хочу это подчеркнуть. Нужно ясно сказать, что не идет речь о мести, о каком-то ответе", - сказал он.
Траурные мероприятия по случаю годовщины Волынской резни в Польше. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля 2021, 19:36
В Польше прошли уличные марши в честь годовщины Волынской резни
Также Дуда отметил, что в настоящее время Польша принимает украинских беженцев, несмотря на то, что жители страны помнят о Волынской резне. "Помнит весь народ. Нет сегодня поляка, который не знает, чем была Волынская резня. Однако принимают украинцев в своих домах, несут помощь", - сказал он.
Президент Польши отметил, что в контексте Волынской резни будет добиваться продолжения исторических и археологических исследований, а также организации могил и кладбищ. "Чего мы хотим? Мы хотим правды, хотим могил. Мы хотим молиться на могилах наших близких и родных", - сказал он.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* (признана экстремистской организацией и запрещена в России) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА*. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
* Организация признана экстремистской и запрещена в России
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий на церемонии открытия мемориальной доски в память о советском разведчике Павле Судоплатове в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 03:10
Стали известны новые детали ликвидации главаря ОУН* Коновальца
 
В миреПольшаУкраинаАнджей ДудаВолынская резня
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала