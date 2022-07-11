https://ria.ru/20220711/polsha-1801705563.html

Дуда пообещал, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню

Дуда пообещал, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню - РИА Новости, 11.07.2022

Дуда пообещал, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню

Поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню, заявил президент Польши Анджей Дуда в понедельник в Варшаве во время памятных мероприятий, посвященных... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T14:12

2022-07-11T14:12

2022-07-11T14:12

в мире

польша

украина

анджей дуда

волынская резня

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ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню, заявил президент Польши Анджей Дуда в понедельник в Варшаве во время памятных мероприятий, посвященных годовщине Волынской резни."Для нас, поляков, это сложное время. Преступления, совершавшиеся в те времена на востоке тогда оккупированной немцами Польши, преступления которые были геноцидом, целью которых была этническая чистка с целью очистить те земли от польского меньшинства. Это драматическое событие, которое отняло жизни более 100 тысяч человек", - сказал Дуда."Мы с болью подчеркиваем, что это было сделано соседями. Так было. Они жили по соседству, часто связаны семейными связями. Нам тяжело сегодня это понять и объяснить, как такое вообще было возможно, какие страсти бушевали в душах, чтобы люди могли приготовить людям такую судьбу. Это исторический факт, неоспоримый, никакой не вымысел или рассказ, не легенда, в которой есть только зерно правды", - добавил он.При этом Дуда призвал обе стороны признать факт Волынской резни. "След остается. Очень сложны между нашими народами обсуждения этой темы. Они ведутся десятилетиями, особенно в последние 30 лет. Это сложная тема. Для нас болезненная, требующая твердой констатации правды. Для украинцев трудная, потому что очень стыдно. Как это? Признаться – убивали. Но правда должна прозвучать", - сказал он.При этом польский президент заявил, что поляки не собираются мстить украинцам. "Тут очень важно, и я хочу это подчеркнуть. Нужно ясно сказать, что не идет речь о мести, о каком-то ответе", - сказал он.Также Дуда отметил, что в настоящее время Польша принимает украинских беженцев, несмотря на то, что жители страны помнят о Волынской резне. "Помнит весь народ. Нет сегодня поляка, который не знает, чем была Волынская резня. Однако принимают украинцев в своих домах, несут помощь", - сказал он.Президент Польши отметил, что в контексте Волынской резни будет добиваться продолжения исторических и археологических исследований, а также организации могил и кладбищ. "Чего мы хотим? Мы хотим правды, хотим могил. Мы хотим молиться на могилах наших близких и родных", - сказал он.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* (признана экстремистской организацией и запрещена в России) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА*. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".* Организация признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20220505/reznya-1786902154.html

https://ria.ru/20210711/reznya-1740830486.html

https://ria.ru/20220707/likvidatsiya-1800829587.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина, анджей дуда, волынская резня