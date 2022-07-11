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Слуцкий назвал заявления Валенсы "шизофреническим бредом" - РИА Новости, 11.07.2022
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Слуцкий назвал заявления Валенсы "шизофреническим бредом"
Слуцкий назвал заявления Валенсы "шизофреническим бредом" - РИА Новости, 11.07.2022
Слуцкий назвал заявления Валенсы "шизофреническим бредом"
Варшаве следует отказаться от "шизофренического бреда" про ослабление России по модели СССР или Югославии и подумать о последствиях антироссийской политики,... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:45
2022-07-11T11:45
в мире
лех валенса
россия
польша
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Варшаве следует отказаться от "шизофренического бреда" про ослабление России по модели СССР или Югославии и подумать о последствиях антироссийской политики, которая может привести к народным волнениям на фоне взлетевших цен на топливо, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек."Варшава, очевидно, спит и видит, как бы ослабить Россию по модели развала СССР или расчленения Югославии. Силенок-то где вам взять на это? Полный шизофренический бред", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Он добавил, что Валенса в своих заявлениях "дает индульгенцию" США, Европе и НАТО на расширение влияния, поскольку они якобы действуют демократическим путем. "Как эту "демократию" насаждали в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане, да и на той же Украине мы прекрасно помним. Оружием и организацией кровавых переворотов", - уточнил глава комитета ГД.По его словам, дестабилизация грозит самой Польше и Европе, где граждане возмущены повышением цен на топливо. "А восстание могут вполне устроить … Только скорее замёрзшие граждане в Варшаве, в Брюсселе или других европейских городах, когда цены на топливо этой зимой из-за бездарной антироссийской политики таких вот валенс пробьют потолок", - резюмировал Слуцкий.
https://ria.ru/20220711/polsha-1801595330.html
https://ria.ru/20220530/kolonializm-1791573644.html
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в мире, лех валенса, россия, польша, госдума рф, леонид слуцкий (политик)
11:45 11.07.2022
 
Слуцкий назвал заявления Валенсы "шизофреническим бредом"

Депутат Слуцкий призвал Польшу отказаться от "шизофренического бреда" об ослаблении России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Варшаве следует отказаться от "шизофренического бреда" про ослабление России по модели СССР или Югославии и подумать о последствиях антироссийской политики, которая может привести к народным волнениям на фоне взлетевших цен на топливо, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек.
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"Варшава, очевидно, спит и видит, как бы ослабить Россию по модели развала СССР или расчленения Югославии. Силенок-то где вам взять на это? Полный шизофренический бред", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Валенса в своих заявлениях "дает индульгенцию" США, Европе и НАТО на расширение влияния, поскольку они якобы действуют демократическим путем. "Как эту "демократию" насаждали в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане, да и на той же Украине мы прекрасно помним. Оружием и организацией кровавых переворотов", - уточнил глава комитета ГД.
По его словам, дестабилизация грозит самой Польше и Европе, где граждане возмущены повышением цен на топливо. "А восстание могут вполне устроить … Только скорее замёрзшие граждане в Варшаве, в Брюсселе или других европейских городах, когда цены на топливо этой зимой из-за бездарной антироссийской политики таких вот валенс пробьют потолок", - резюмировал Слуцкий.
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