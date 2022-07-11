Слуцкий назвал заявления Валенсы "шизофреническим бредом"
Депутат Слуцкий призвал Польшу отказаться от "шизофренического бреда" об ослаблении России
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Варшаве следует отказаться от "шизофренического бреда" про ослабление России по модели СССР или Югославии и подумать о последствиях антироссийской политики, которая может привести к народным волнениям на фоне взлетевших цен на топливо, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек.
Он добавил, что Валенса в своих заявлениях "дает индульгенцию" США, Европе и НАТО на расширение влияния, поскольку они якобы действуют демократическим путем. "Как эту "демократию" насаждали в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане, да и на той же Украине мы прекрасно помним. Оружием и организацией кровавых переворотов", - уточнил глава комитета ГД.
По его словам, дестабилизация грозит самой Польше и Европе, где граждане возмущены повышением цен на топливо. "А восстание могут вполне устроить … Только скорее замёрзшие граждане в Варшаве, в Брюсселе или других европейских городах, когда цены на топливо этой зимой из-за бездарной антироссийской политики таких вот валенс пробьют потолок", - резюмировал Слуцкий.
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