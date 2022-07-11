https://ria.ru/20220711/polsha-1801656808.html

Слуцкий назвал заявления Валенсы "шизофреническим бредом"

Слуцкий назвал заявления Валенсы "шизофреническим бредом" - РИА Новости, 11.07.2022

Слуцкий назвал заявления Валенсы "шизофреническим бредом"

Варшаве следует отказаться от "шизофренического бреда" про ослабление России по модели СССР или Югославии и подумать о последствиях антироссийской политики,... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T11:45

2022-07-11T11:45

2022-07-11T11:45

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лех валенса

россия

польша

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Варшаве следует отказаться от "шизофренического бреда" про ослабление России по модели СССР или Югославии и подумать о последствиях антироссийской политики, которая может привести к народным волнениям на фоне взлетевших цен на топливо, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек."Варшава, очевидно, спит и видит, как бы ослабить Россию по модели развала СССР или расчленения Югославии. Силенок-то где вам взять на это? Полный шизофренический бред", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Он добавил, что Валенса в своих заявлениях "дает индульгенцию" США, Европе и НАТО на расширение влияния, поскольку они якобы действуют демократическим путем. "Как эту "демократию" насаждали в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане, да и на той же Украине мы прекрасно помним. Оружием и организацией кровавых переворотов", - уточнил глава комитета ГД.По его словам, дестабилизация грозит самой Польше и Европе, где граждане возмущены повышением цен на топливо. "А восстание могут вполне устроить … Только скорее замёрзшие граждане в Варшаве, в Брюсселе или других европейских городах, когда цены на топливо этой зимой из-за бездарной антироссийской политики таких вот валенс пробьют потолок", - резюмировал Слуцкий.

https://ria.ru/20220711/polsha-1801595330.html

https://ria.ru/20220530/kolonializm-1791573644.html

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Кирилл Волков

в мире, лех валенса, россия, польша, госдума рф, леонид слуцкий (политик)