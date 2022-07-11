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Жителя Польши задержали за призывы к убийству президента и премьера

Жителя Польши задержали за призывы к убийству президента и премьера - РИА Новости, 11.07.2022

Жителя Польши задержали за призывы к убийству президента и премьера

Житель Польши задержан за призывы к убийству президента страны Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого, сообщает Польское телевидение. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T10:33

2022-07-11T10:33

2022-07-11T10:33

в мире

анджей дуда

матеуш моравецкий

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россия

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ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Житель Польши задержан за призывы к убийству президента страны Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого, сообщает Польское телевидение."Сотрудники ABW (Агентство внутренней безопасности) задержали в Белхатове (Лодзинское воеводство) Петра У (фамилия задержанного по польским законам не называется - ред.), который призывал к убийству президента Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого и полицейских", - говорится в сообщении.По данным пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, задержанный опубликовал в соцсети Facebook* "оскорбительные и вульгарные заявления, содержащие ложные посылы в отношении действующего президента Польши", и "своей деятельностью в социальных сетях он призывал к убийству президента и премьер-министра Польши, а также сотрудников полиции".Прокуратура уже предъявила Петру У обвинения в "публичном одобрении убийства", "призывам к убийству президента, действующего председателя совета министров и сотрудников полиции", и "оскорблении президента Польши".Обвиняемый не признал предъявленных ему обвинений и утверждает, что высказывал только свои взгляды, никого не оскорбляя.По решению суда обвиняемый арестован на три месяца.* Экстремистская организация, запрещена в России

https://ria.ru/20220711/polsha-1801624635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, анджей дуда, матеуш моравецкий, станислав жарин, польша, лодзинское воеводство, россия