09:58 11.07.2022 (обновлено: 11:22 11.07.2022)
"Позор": в Сети предрекли новый раздел Польши из-за слов Валенсы о России
Пользователи твиттера предрекли Польше раздел из-за слов экс-президента Валенсы о России
Бывший президент Польши Лех Валенса
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пользователи твиттера пришли в ярость из-за высказываний экс-президента Польши Леха Валенсы о России.
Ранее бывший глава государства заявил о необходимости "поднять восстание" 60 народов в России, тем самым раздробить ее и сократить численность населения до 50 миллионов человек. Он также признал, что Запад заинтересован в расширении сферы влияния, однако, по его мнению, США и Европа "имеют на это право", поскольку реализуют свои амбиции "демократическим" путем.
Многие пользователи сочли экс-президента Польши преемником фашизма и предрекли его стране большие проблемы из-за русофобии.
"Отличная инициатива! Ее также можно было бы применить в отношении всех восточных стран, включая и Украину с Польшей. Кажется, эта идея уже использовалась несколько десятков лет назад у некоего Адольфа с довольно неоднозначным результатом..." — сыронизировала Patrice.
"Вот в чем проблема: Россия никогда не согласится на участь Югославии, зато Польша всегда может вернуться в состав нового Варшавского договора", — считает badou diop.
"Фашисты раскрывают свой истинный план: насадить везде грабительский капитализм (который и есть демократия?). Россия права. А нацистские заблуждения этого ненавистного расиста — позор. Он что, наследник Гитлера?" — возмутился jean.
"Этот вор еще жив?!" — удивился Az Za.
"Этот пожилой польский политик предложил сократить население России до 50 миллионов человек и разделить страну. Других способов поляки, видимо, не знают — самих делили четыре раза. И опять на Россию лают — скоро будет пятый раз", — выразил мнение Trendy Book.
"Старая добрая польская антироссийская ненависть", — подчеркнула catherine clément.
"Единственный возможный вариант — строить мирную Европу вместе с Россией и уж точно не против русских", — подытожили пользователи.
Польские политические деятели часто выступают с агрессивными антироссийскими заявлениями. Так, бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев говорил о необходимости "демилитаризации" Калининградской области, а премьер-министр республики Матеуш Моравецкий захотел "победить и ликвидировать" идеологию "Русского мира".
Как отмечали в МИД России, Варшава занимается разрушением отношений с Москвой. По словам зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, Польша ведет проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет, и такой курс не что иное, как "политическая имбецильность".