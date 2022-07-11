Рейтинг@Mail.ru
"Позор": в Сети предрекли новый раздел Польши из-за слов Валенсы о России - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220711/polsha-1801624635.html
"Позор": в Сети предрекли новый раздел Польши из-за слов Валенсы о России
"Позор": в Сети предрекли новый раздел Польши из-за слов Валенсы о России - РИА Новости, 11.07.2022
"Позор": в Сети предрекли новый раздел Польши из-за слов Валенсы о России
Пользователи твиттера пришли в ярость из-за высказываний экс-президента Польши Леха Валенсы о России. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T09:58
2022-07-11T11:22
в мире
матеуш моравецкий
дмитрий медведев
европа
польша
россия
лех валенса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149834/16/1498341684_0:74:2724:1606_1920x0_80_0_0_c9566c23ed347ac86f6e42ab1ea0df50.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пользователи твиттера пришли в ярость из-за высказываний экс-президента Польши Леха Валенсы о России.Ранее бывший глава государства заявил о необходимости "поднять восстание" 60 народов в России, тем самым раздробить ее и сократить численность населения до 50 миллионов человек. Он также признал, что Запад заинтересован в расширении сферы влияния, однако, по его мнению, США и Европа "имеют на это право", поскольку реализуют свои амбиции "демократическим" путем.Многие пользователи сочли экс-президента Польши преемником фашизма и предрекли его стране большие проблемы из-за русофобии."Отличная инициатива! Ее также можно было бы применить в отношении всех восточных стран, включая и Украину с Польшей. Кажется, эта идея уже использовалась несколько десятков лет назад у некоего Адольфа с довольно неоднозначным результатом..." — сыронизировала Patrice."Вот в чем проблема: Россия никогда не согласится на участь Югославии, зато Польша всегда может вернуться в состав нового Варшавского договора", — считает badou diop."Фашисты раскрывают свой истинный план: насадить везде грабительский капитализм (который и есть демократия?). Россия права. А нацистские заблуждения этого ненавистного расиста — позор. Он что, наследник Гитлера?" — возмутился jean."Этот вор еще жив?!" — удивился Az Za."Этот пожилой польский политик предложил сократить население России до 50 миллионов человек и разделить страну. Других способов поляки, видимо, не знают — самих делили четыре раза. И опять на Россию лают — скоро будет пятый раз", — выразил мнение Trendy Book."Старая добрая польская антироссийская ненависть", — подчеркнула catherine clément."Единственный возможный вариант — строить мирную Европу вместе с Россией и уж точно не против русских", — подытожили пользователи.Польские политические деятели часто выступают с агрессивными антироссийскими заявлениями. Так, бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев говорил о необходимости "демилитаризации" Калининградской области, а премьер-министр республики Матеуш Моравецкий захотел "победить и ликвидировать" идеологию "Русского мира".Как отмечали в МИД России, Варшава занимается разрушением отношений с Москвой. По словам зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, Польша ведет проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет, и такой курс не что иное, как "политическая имбецильность".
https://radiosputnik.ria.ru/20220710/balbek-1801586983.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220707/naryshkin-1800980474.html
https://ria.ru/20220707/pomosch-1800831903.html
европа
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149834/16/1498341684_0:0:2724:2043_1920x0_80_0_0_f16fcc62774f2f4865f30bcf92d1794c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, матеуш моравецкий, дмитрий медведев, европа, польша, россия, лех валенса
09:58 11.07.2022 (обновлено: 11:22 11.07.2022)
 
"Позор": в Сети предрекли новый раздел Польши из-за слов Валенсы о России

Пользователи твиттера предрекли Польше раздел из-за слов экс-президента Валенсы о России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБывший президент Польши Лех Валенса
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Бывший президент Польши Лех Валенса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пользователи твиттера пришли в ярость из-за высказываний экс-президента Польши Леха Валенсы о России.
Ранее бывший глава государства заявил о необходимости "поднять восстание" 60 народов в России, тем самым раздробить ее и сократить численность населения до 50 миллионов человек. Он также признал, что Запад заинтересован в расширении сферы влияния, однако, по его мнению, США и Европа "имеют на это право", поскольку реализуют свои амбиции "демократическим" путем.
Политолог Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
Вчера, 22:03В мире
Слова экс-президента Польши о России не стали откровением, заявил политолог
Многие пользователи сочли экс-президента Польши преемником фашизма и предрекли его стране большие проблемы из-за русофобии.
"Отличная инициатива! Ее также можно было бы применить в отношении всех восточных стран, включая и Украину с Польшей. Кажется, эта идея уже использовалась несколько десятков лет назад у некоего Адольфа с довольно неоднозначным результатом..." — сыронизировала Patrice.
"Вот в чем проблема: Россия никогда не согласится на участь Югославии, зато Польша всегда может вернуться в состав нового Варшавского договора", — считает badou diop.
"Фашисты раскрывают свой истинный план: насадить везде грабительский капитализм (который и есть демократия?). Россия права. А нацистские заблуждения этого ненавистного расиста — позор. Он что, наследник Гитлера?" — возмутился jean.
"Этот вор еще жив?!" — удивился Az Za.
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 16:13В мире
"Мало не покажется". Нарышкин о претензиях Польши на запад Украины
"Этот пожилой польский политик предложил сократить население России до 50 миллионов человек и разделить страну. Других способов поляки, видимо, не знают — самих делили четыре раза. И опять на Россию лают — скоро будет пятый раз", — выразил мнение Trendy Book.
"Старая добрая польская антироссийская ненависть", — подчеркнула catherine clément.
"Единственный возможный вариант — строить мирную Европу вместе с Россией и уж точно не против русских", — подытожили пользователи.
Польские политические деятели часто выступают с агрессивными антироссийскими заявлениями. Так, бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев говорил о необходимости "демилитаризации" Калининградской области, а премьер-министр республики Матеуш Моравецкий захотел "победить и ликвидировать" идеологию "Русского мира".
Как отмечали в МИД России, Варшава занимается разрушением отношений с Москвой. По словам зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, Польша ведет проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет, и такой курс не что иное, как "политическая имбецильность".
Польские военные - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 04:28Специальная военная операция на Украине
В Польше объяснили, почему НАТО не поможет ей в случае войны с Россией
 
В миреМатеуш МоравецкийДмитрий МедведевЕвропаПольшаРоссияЛех Валенса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала