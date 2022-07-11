https://ria.ru/20220711/polsha-1801624635.html

"Позор": в Сети предрекли новый раздел Польши из-за слов Валенсы о России

"Позор": в Сети предрекли новый раздел Польши из-за слов Валенсы о России - РИА Новости, 11.07.2022

"Позор": в Сети предрекли новый раздел Польши из-за слов Валенсы о России

Пользователи твиттера пришли в ярость из-за высказываний экс-президента Польши Леха Валенсы о России. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T09:58

2022-07-11T09:58

2022-07-11T11:22

в мире

матеуш моравецкий

дмитрий медведев

европа

польша

россия

лех валенса

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пользователи твиттера пришли в ярость из-за высказываний экс-президента Польши Леха Валенсы о России.Ранее бывший глава государства заявил о необходимости "поднять восстание" 60 народов в России, тем самым раздробить ее и сократить численность населения до 50 миллионов человек. Он также признал, что Запад заинтересован в расширении сферы влияния, однако, по его мнению, США и Европа "имеют на это право", поскольку реализуют свои амбиции "демократическим" путем.Многие пользователи сочли экс-президента Польши преемником фашизма и предрекли его стране большие проблемы из-за русофобии."Отличная инициатива! Ее также можно было бы применить в отношении всех восточных стран, включая и Украину с Польшей. Кажется, эта идея уже использовалась несколько десятков лет назад у некоего Адольфа с довольно неоднозначным результатом..." — сыронизировала Patrice."Вот в чем проблема: Россия никогда не согласится на участь Югославии, зато Польша всегда может вернуться в состав нового Варшавского договора", — считает badou diop."Фашисты раскрывают свой истинный план: насадить везде грабительский капитализм (который и есть демократия?). Россия права. А нацистские заблуждения этого ненавистного расиста — позор. Он что, наследник Гитлера?" — возмутился jean."Этот вор еще жив?!" — удивился Az Za."Этот пожилой польский политик предложил сократить население России до 50 миллионов человек и разделить страну. Других способов поляки, видимо, не знают — самих делили четыре раза. И опять на Россию лают — скоро будет пятый раз", — выразил мнение Trendy Book."Старая добрая польская антироссийская ненависть", — подчеркнула catherine clément."Единственный возможный вариант — строить мирную Европу вместе с Россией и уж точно не против русских", — подытожили пользователи.Польские политические деятели часто выступают с агрессивными антироссийскими заявлениями. Так, бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев говорил о необходимости "демилитаризации" Калининградской области, а премьер-министр республики Матеуш Моравецкий захотел "победить и ликвидировать" идеологию "Русского мира".Как отмечали в МИД России, Варшава занимается разрушением отношений с Москвой. По словам зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, Польша ведет проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет, и такой курс не что иное, как "политическая имбецильность".

https://radiosputnik.ria.ru/20220710/balbek-1801586983.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220707/naryshkin-1800980474.html

https://ria.ru/20220707/pomosch-1800831903.html

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Станислав Ванд

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Станислав Ванд

в мире, матеуш моравецкий, дмитрий медведев, европа, польша, россия, лех валенса