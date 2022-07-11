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Джабаров прокомментировал слова экс-президента Польши о населении России
Джабаров прокомментировал слова экс-президента Польши о населении России - РИА Новости, 11.07.2022
Джабаров прокомментировал слова экс-президента Польши о населении России
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя слова экс-президента Польши Леха Валенсы о необходимости "сократить население... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T00:27
2022-07-11T00:27
2022-07-11T00:27
в мире
польша
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя слова экс-президента Польши Леха Валенсы о необходимости "сократить население РФ", заявил, что высший пост не добавил бывшему электрику "ни интеллекта, ни мудрости".Ранее Валенса заявил о необходимости "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить ее и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек."Ну что здесь можно сказать. Бывший электрик Гданьской судоверфи, волею судьбы возглавивший оппозиционный властям профсоюз "Солидарность", со временем даже побывал в должности президента Польши. Однако высший пост в государстве не добавил, увы, ему ни интеллекта, ни мудрости, ни, простите, мозгов", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.
https://radiosputnik.ria.ru/20220710/balbek-1801586983.html
польша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша
Джабаров прокомментировал слова экс-президента Польши о населении России
Сенатор Джабаров заявил, что высший пост не добавил бывшему электрику Валенсе интеллекта