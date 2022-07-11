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Первый с момента освобождения поезд прибыл из Волновахи в Мариуполь - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/poezd-1801629155.html
Первый с момента освобождения поезд прибыл из Волновахи в Мариуполь
Первый с момента освобождения поезд прибыл из Волновахи в Мариуполь - РИА Новости, 11.07.2022
Первый с момента освобождения поезд прибыл из Волновахи в Мариуполь
Утром в понедельник, в 9:52 (совпадает с мск.), на вокзал пригородных поездов Мариуполя прибыл поезд из Волновахи. Это первый состав, приехавший с момента... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:13
2022-07-11T21:04
специальная военная операция на украине
в мире
волноваха
мариуполь
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МАРИУПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Утром в понедельник, в 9:52 (совпадает с мск.), на вокзал пригородных поездов Мариуполя прибыл поезд из Волновахи. Это первый состав, приехавший с момента освобождения города из-под контроля украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Состав включает в себя локомотив, два пассажирских вагона и две железнодорожные товарные платформы, которые локомотив толкает непосредственно перед собой.Поезд рассчитан на 200 пассажиров. Стоимость билета от Волновахи до Мариуполя составляет 27 российских рублей. Время в пути — 2 часа 44 минуты.Всего первый поезд из Волновахи в Мариуполь привез 77 пассажиров.В ходе спецоперации российские военные совместно с силами Донецкой Народной Республики отбили у украинских силовиков значительную часть территории ДНР, в частности, Волноваху и Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.
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волноваха
мариуполь
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в мире, волноваха, мариуполь, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
10:13 11.07.2022 (обновлено: 21:04 11.07.2022)
 
Первый с момента освобождения поезд прибыл из Волновахи в Мариуполь

Первый поезд, сформированный в ДНР, прибыл из Волновахи в Мариуполь

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛокомотив первого поезда Мариуполь-Волноваха
Локомотив первого поезда Мариуполь-Волноваха - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Локомотив первого поезда Мариуполь-Волноваха
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МАРИУПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Утром в понедельник, в 9:52 (совпадает с мск.), на вокзал пригородных поездов Мариуполя прибыл поезд из Волновахи. Это первый состав, приехавший с момента освобождения города из-под контроля украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.
Состав включает в себя локомотив, два пассажирских вагона и две железнодорожные товарные платформы, которые локомотив толкает непосредственно перед собой.
Поезд рассчитан на 200 пассажиров. Стоимость билета от Волновахи до Мариуполя составляет 27 российских рублей. Время в пути — 2 часа 44 минуты.
Всего первый поезд из Волновахи в Мариуполь привез 77 пассажиров.
В ходе спецоперации российские военные совместно с силами Донецкой Народной Республики отбили у украинских силовиков значительную часть территории ДНР, в частности, Волноваху и Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.
Прибытие первого поезда в Луганск из освобожденного Старобельска - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 13:04Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВолновахаМариупольДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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