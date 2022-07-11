https://ria.ru/20220711/poezd-1801629155.html
Первый с момента освобождения поезд прибыл из Волновахи в Мариуполь
Первый с момента освобождения поезд прибыл из Волновахи в Мариуполь - РИА Новости, 11.07.2022
Первый с момента освобождения поезд прибыл из Волновахи в Мариуполь
Утром в понедельник, в 9:52 (совпадает с мск.), на вокзал пригородных поездов Мариуполя прибыл поезд из Волновахи. Это первый состав, приехавший с момента... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:13
2022-07-11T10:13
2022-07-11T21:04
специальная военная операция на украине
в мире
волноваха
мариуполь
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801821799_0:277:3071:2004_1920x0_80_0_0_d2b91a51bdc4b3e53bf07968310de72b.jpg
МАРИУПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Утром в понедельник, в 9:52 (совпадает с мск.), на вокзал пригородных поездов Мариуполя прибыл поезд из Волновахи. Это первый состав, приехавший с момента освобождения города из-под контроля украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Состав включает в себя локомотив, два пассажирских вагона и две железнодорожные товарные платформы, которые локомотив толкает непосредственно перед собой.Поезд рассчитан на 200 пассажиров. Стоимость билета от Волновахи до Мариуполя составляет 27 российских рублей. Время в пути — 2 часа 44 минуты.Всего первый поезд из Волновахи в Мариуполь привез 77 пассажиров.В ходе спецоперации российские военные совместно с силами Донецкой Народной Республики отбили у украинских силовиков значительную часть территории ДНР, в частности, Волноваху и Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.
https://ria.ru/20220319/donbass-1779004402.html
волноваха
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801821799_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_701d5694ad9ede255db5a8ab1319271d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, волноваха, мариуполь, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
10:13 11.07.2022 (обновлено: 21:04 11.07.2022)
Первый с момента освобождения поезд прибыл из Волновахи в Мариуполь
Первый поезд, сформированный в ДНР, прибыл из Волновахи в Мариуполь