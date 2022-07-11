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Первый с момента освобождения поезд прибыл из Волновахи в Мариуполь

Первый с момента освобождения поезд прибыл из Волновахи в Мариуполь - РИА Новости, 11.07.2022

Первый с момента освобождения поезд прибыл из Волновахи в Мариуполь

Утром в понедельник, в 9:52 (совпадает с мск.), на вокзал пригородных поездов Мариуполя прибыл поезд из Волновахи. Это первый состав, приехавший с момента... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T10:13

2022-07-11T10:13

2022-07-11T21:04

специальная военная операция на украине

в мире

волноваха

мариуполь

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МАРИУПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Утром в понедельник, в 9:52 (совпадает с мск.), на вокзал пригородных поездов Мариуполя прибыл поезд из Волновахи. Это первый состав, приехавший с момента освобождения города из-под контроля украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Состав включает в себя локомотив, два пассажирских вагона и две железнодорожные товарные платформы, которые локомотив толкает непосредственно перед собой.Поезд рассчитан на 200 пассажиров. Стоимость билета от Волновахи до Мариуполя составляет 27 российских рублей. Время в пути — 2 часа 44 минуты.Всего первый поезд из Волновахи в Мариуполь привез 77 пассажиров.В ходе спецоперации российские военные совместно с силами Донецкой Народной Республики отбили у украинских силовиков значительную часть территории ДНР, в частности, Волноваху и Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.

https://ria.ru/20220319/donbass-1779004402.html

волноваха

мариуполь

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

в мире, волноваха, мариуполь, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр