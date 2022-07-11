https://ria.ru/20220711/poezd-1801604816.html
Первый с момента освобождения Мариуполя поезд отправился в Волноваху
Первый с момента освобождения Мариуполя поезд отправился в Волноваху - РИА Новости, 11.07.2022
Первый с момента освобождения Мариуполя поезд отправился в Волноваху
Первый регулярный пассажирский поезд стартовал от пригородного железнодорожного вокзала города Мариуполь в город Волноваху в 7 утра в понедельник, сообщает... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T07:17
2022-07-11T07:17
2022-07-11T07:17
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
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МАРИУПОЛЬ, 11 июль – РИА Новости. Первый регулярный пассажирский поезд стартовал от пригородного железнодорожного вокзала города Мариуполь в город Волноваху в 7 утра в понедельник, сообщает корреспондент РИА Новости."Состав включает в себя два пассажирских вагона. Они вместе вмещают до 200 человек. При увеличении пассажиропотока вагоны мы добавим. В ходу поезд будет находится 2 часа 44 минуты. Он проследует 4 крупных узловых станции и 19 остановочных. Все населенные пункты, которые будут на пути, задействованы и их платформы подготовлены", - сообщил генеральный директор Донецкой железной дороги Олег Колеватых.Поезд будет курсировать два раза в день - утром и вечером. Билет в один конец стоит 27 рублей. Этим отправлением пассажирское железнодорожное сообщение с Мариуполем возобновлено.
https://ria.ru/20220608/zaporozhe-1794016009.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, донецкая народная республика
Первый с момента освобождения Мариуполя поезд отправился в Волноваху
Первый с момента освобождения Мариуполя пассажирский поезд отправился в Волноваху
МАРИУПОЛЬ, 11 июль – РИА Новости. Первый регулярный пассажирский поезд стартовал от пригородного железнодорожного вокзала города Мариуполь в город Волноваху в 7 утра в понедельник, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Состав включает в себя два пассажирских вагона. Они вместе вмещают до 200 человек. При увеличении пассажиропотока вагоны мы добавим. В ходу поезд будет находится 2 часа 44 минуты. Он проследует 4 крупных узловых станции и 19 остановочных. Все населенные пункты, которые будут на пути, задействованы и их платформы подготовлены", - сообщил генеральный директор Донецкой железной дороги Олег Колеватых.
Поезд будет курсировать два раза в день - утром и вечером. Билет в один конец стоит 27 рублей. Этим отправлением пассажирское железнодорожное сообщение с Мариуполем возобновлено.