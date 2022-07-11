https://ria.ru/20220711/poezd-1801604816.html

Первый с момента освобождения Мариуполя поезд отправился в Волноваху

Первый с момента освобождения Мариуполя поезд отправился в Волноваху - РИА Новости, 11.07.2022

Первый с момента освобождения Мариуполя поезд отправился в Волноваху

Первый регулярный пассажирский поезд стартовал от пригородного железнодорожного вокзала города Мариуполь в город Волноваху в 7 утра в понедельник, сообщает... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T07:17

2022-07-11T07:17

2022-07-11T07:17

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МАРИУПОЛЬ, 11 июль – РИА Новости. Первый регулярный пассажирский поезд стартовал от пригородного железнодорожного вокзала города Мариуполь в город Волноваху в 7 утра в понедельник, сообщает корреспондент РИА Новости."Состав включает в себя два пассажирских вагона. Они вместе вмещают до 200 человек. При увеличении пассажиропотока вагоны мы добавим. В ходу поезд будет находится 2 часа 44 минуты. Он проследует 4 крупных узловых станции и 19 остановочных. Все населенные пункты, которые будут на пути, задействованы и их платформы подготовлены", - сообщил генеральный директор Донецкой железной дороги Олег Колеватых.Поезд будет курсировать два раза в день - утром и вечером. Билет в один конец стоит 27 рублей. Этим отправлением пассажирское железнодорожное сообщение с Мариуполем возобновлено.

https://ria.ru/20220608/zaporozhe-1794016009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, мариуполь, донецкая народная республика