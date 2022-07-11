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Глава администрации Великого Бурлука под Харьковом погиб после покушения - РИА Новости, 11.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/podryv-1801732637.html
Глава администрации Великого Бурлука под Харьковом погиб после покушения
Глава администрации Великого Бурлука под Харьковом погиб после покушения - РИА Новости, 11.07.2022
Глава администрации Великого Бурлука под Харьковом погиб после покушения
Автомобиль главы администрации подорвали в Великом Бурлуке Харьковской области, чиновник погиб, сообщил РИА Новости руководитель временной гражданской... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T15:33
2022-07-11T17:52
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Автомобиль главы администрации подорвали в Великом Бурлуке Харьковской области, чиновник погиб, сообщил РИА Новости руководитель временной гражданской администрации региона Виталий Ганчев."Подрыв автомобиля в Великом Бурлуке, в результате которого погиб руководитель местной администрации Евгений Юнаков, — это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве", — сказал он.По его словам, был убит невиновный человек, а подложить взрывное устройство под его машину было поручено диверсионной группе, и эти действия "не приведут Украину к победе"."Врагу нет прощения и снисхождения. Киевский режим настигнет заслуженное наказание", — добавил Ганчев.Ранее в Херсоне удалось предотвратить покушение на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо — взрывное устройство было заложено на пути его автомобиля.За последнее время было уже несколько покушений на сотрудников администрации Херсонской области. Один из них — начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмирий Савлученко — погиб. Автомобиль, в котором он находился, взорвали.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220711/pokushenie-1801646247.html
https://ria.ru/20220624/pokushenie-1797802935.html
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в мире, харьковская область, украина
15:33 11.07.2022 (обновлено: 17:52 11.07.2022)
 
Глава администрации Великого Бурлука под Харьковом погиб после покушения

Глава администрации Великого Бурлука Юнаков погиб под Харьковом из-за подрыва его машины

© Фото из соцсетей Евгения ЮнаковаЕвгений Юнаков
Евгений Юнаков
© Фото из соцсетей Евгения Юнакова
Евгений Юнаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Автомобиль главы администрации подорвали в Великом Бурлуке Харьковской области, чиновник погиб, сообщил РИА Новости руководитель временной гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
"Подрыв автомобиля в Великом Бурлуке, в результате которого погиб руководитель местной администрации Евгений Юнаков, — это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве", — сказал он.
По его словам, был убит невиновный человек, а подложить взрывное устройство под его машину было поручено диверсионной группе, и эти действия "не приведут Украину к победе".
"Врагу нет прощения и снисхождения. Киевский режим настигнет заслуженное наказание", — добавил Ганчев.
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Ранее в Херсоне удалось предотвратить покушение на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо — взрывное устройство было заложено на пути его автомобиля.
За последнее время было уже несколько покушений на сотрудников администрации Херсонской области. Один из них — начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмирий Савлученко — погиб. Автомобиль, в котором он находился, взорвали.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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