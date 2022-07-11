https://ria.ru/20220711/pavodok-1801605374.html

Дома почти 600 жителей Якутии подтопило паводком на реке Дулгалах

Дома почти 600 жителей Якутии подтопило паводком на реке Дулгалах - РИА Новости, 11.07.2022

Дома почти 600 жителей Якутии подтопило паводком на реке Дулгалах

Паводком на реке Дулгалах из-за дождей в двух селах Верхоянского района Якутии подтопило дома, где проживают около 600 человек, в том числе свыше 160 детей,... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T07:27

2022-07-11T07:27

2022-07-11T07:27

происшествия

якутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯКУТСК, 11 июл – РИА Новости. Паводком на реке Дулгалах из-за дождей в двух селах Верхоянского района Якутии подтопило дома, где проживают около 600 человек, в том числе свыше 160 детей, сообщил первый заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Садовников на брифинге оперативного штаба.По словам Садовникова, наиболее напряженная ситуация сегодня складывается в Верхоянском районе республики, где после обильных осадков в верховьях реки Дулгалах произошел резкий подъем уровней воды, в результате подтопило населенные пункты Суордах и Томтор. В республике будет создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводка.В воскресенье в район была направлена дополнительная аэромобильная группировка из 20 спасателей Главного управления МЧС, службы спасения республики и сотрудников Якутской территориальной подсистемы РСЧС.Как он отметил, пострадавшим жителям выдано материальное имущество республиканского материального резерва для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации объемом 4 с лишним тонны. В детские лагеря Якутска из села Суордах направлен 21 ребенок.Ранее сообщалось, что спасатели работают в Верхоянском районе Якутии, где из-за обильных дождей повысился уровень воды на реках и затопило села Суордах и Томтор. Опасность возникла и в селе Бетенкес на берегу реки Адыча. С 9 июля на территории Верхоянского района действует режим ЧС.

https://ria.ru/20220527/zemlya-1791138669.html

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)