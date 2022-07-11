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Дома почти 600 жителей Якутии подтопило паводком на реке Дулгалах - РИА Новости, 11.07.2022
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Дома почти 600 жителей Якутии подтопило паводком на реке Дулгалах
Дома почти 600 жителей Якутии подтопило паводком на реке Дулгалах - РИА Новости, 11.07.2022
Дома почти 600 жителей Якутии подтопило паводком на реке Дулгалах
Паводком на реке Дулгалах из-за дождей в двух селах Верхоянского района Якутии подтопило дома, где проживают около 600 человек, в том числе свыше 160 детей,... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T07:27
2022-07-11T07:27
происшествия
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 11 июл – РИА Новости. Паводком на реке Дулгалах из-за дождей в двух селах Верхоянского района Якутии подтопило дома, где проживают около 600 человек, в том числе свыше 160 детей, сообщил первый заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Садовников на брифинге оперативного штаба.По словам Садовникова, наиболее напряженная ситуация сегодня складывается в Верхоянском районе республики, где после обильных осадков в верховьях реки Дулгалах произошел резкий подъем уровней воды, в результате подтопило населенные пункты Суордах и Томтор. В республике будет создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводка.В воскресенье в район была направлена дополнительная аэромобильная группировка из 20 спасателей Главного управления МЧС, службы спасения республики и сотрудников Якутской территориальной подсистемы РСЧС.Как он отметил, пострадавшим жителям выдано материальное имущество республиканского материального резерва для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации объемом 4 с лишним тонны. В детские лагеря Якутска из села Суордах направлен 21 ребенок.Ранее сообщалось, что спасатели работают в Верхоянском районе Якутии, где из-за обильных дождей повысился уровень воды на реках и затопило села Суордах и Томтор. Опасность возникла и в селе Бетенкес на берегу реки Адыча. С 9 июля на территории Верхоянского района действует режим ЧС.
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происшествия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:27 11.07.2022
 
Дома почти 600 жителей Якутии подтопило паводком на реке Дулгалах

В двух селах Верхоянского района Якутии подтопило дома, где проживают около 600 человек

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСлужебная машина МЧС
Служебная машина МЧС - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ЯКУТСК, 11 июл – РИА Новости. Паводком на реке Дулгалах из-за дождей в двух селах Верхоянского района Якутии подтопило дома, где проживают около 600 человек, в том числе свыше 160 детей, сообщил первый заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Садовников на брифинге оперативного штаба.
По словам Садовникова, наиболее напряженная ситуация сегодня складывается в Верхоянском районе республики, где после обильных осадков в верховьях реки Дулгалах произошел резкий подъем уровней воды, в результате подтопило населенные пункты Суордах и Томтор. В республике будет создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводка.
"В Суордахе уровень воды составляет 833 сантиметра при критическом уровне 780 сантиметров. Освободились от воды три жилых дома, где проживают девять человек. Подтопленными остаются три социально значимых объекта (школа, детсад и фельдшерско-акушерский пункт), 88 приусадебных участка, в том числе 85 жилых домов, в которых проживают 317 человек, в том числе 76 детей. В населенном пункте Томтор уровень воды составляет 998 сантиметров (при критическом – 1000 сантиметров). В воде остаются школа, ФАП и 95 приусадебных участков, 50 жилых домов, где проживают 265 человек, среди них 85 детей. Отселено из подтопленных участков отселены 25 человек, в их числе 10 детей. Развернуто 4 пункта временного размещения вместимостью 210 человек. На сегодня в них находится 12 жителей", - заявил первый вице-премьер.
В воскресенье в район была направлена дополнительная аэромобильная группировка из 20 спасателей Главного управления МЧС, службы спасения республики и сотрудников Якутской территориальной подсистемы РСЧС.
Как он отметил, пострадавшим жителям выдано материальное имущество республиканского материального резерва для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации объемом 4 с лишним тонны. В детские лагеря Якутска из села Суордах направлен 21 ребенок.
Ранее сообщалось, что спасатели работают в Верхоянском районе Якутии, где из-за обильных дождей повысился уровень воды на реках и затопило села Суордах и Томтор. Опасность возникла и в селе Бетенкес на берегу реки Адыча. С 9 июля на территории Верхоянского района действует режим ЧС.
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ПроисшествияЯкутскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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