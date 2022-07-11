https://ria.ru/20220711/pamyatnik-1801601216.html

Суд изменил меру пресечения обвиняемой в осквернении памятника Зорге

Суд изменил меру пресечения обвиняемой в осквернении памятника Зорге - РИА Новости, 11.07.2022

Суд изменил меру пресечения обвиняемой в осквернении памятника Зорге

Суд во Владивостоке изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест жительнице Владивостока, обвиняемой в порче памятника разведчику Рихарду... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T04:55

2022-07-11T04:55

2022-07-11T04:55

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Суд во Владивостоке изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест жительнице Владивостока, обвиняемой в порче памятника разведчику Рихарду Зорге, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.Утром 9 мая постамент памятника Зорге во Владивостоке был облит красной краской. Монумент отчистили. По подозрению в вандализме была задержана 39-летняя местная жительница. Суд заключил ее под стражу, она пройдет психиатрическую экспертизу. Позднее статья "вандализм" была переквалифицирована в "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации", она предусматривает до 6 лет лишения свободы.Ранее СУСК по Приморскому краю сообщало, что женщина облила монумент краской "с целью причинения ущерба историко-культурному значению памятника".Зорге – резидент советской разведки в Японии времен Второй мировой войны, герой Советского Союза. Памятник ему во Владивостоке открыли в ноябре 2019 года в сквере, носящем его имя. Автор скульптуры - Илья Топчий. Зорге был связан с Владивостоком, дважды он посещал город (в 1926 и 1935 годах), сюда шли его шифровки из Японии. Во Владивостоке жил его радист Борис Якубович, а в доме на улице Пушкинская – связник Анатолий Черняков.Перед началом войны Зорге смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, которые планировалось в нем задействовать, а осенью 1941 года сообщил, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы. Группа Зорге была схвачена 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944 года советский разведчик был казнен. Спустя 20 лет, в 1964 году, Рихарду Зорге присвоили звание героя Советского Союза посмертно.

https://ria.ru/20220710/deti-1801490164.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, владивосток